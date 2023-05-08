Удары дронами по Киеву и другие события 439-го дня войны

В ночь на 8 мая ВС РФ нанесли удары дронами Shahed по Киеву. День освобождения в Берлине - в тени войны РФ против Украины.

На 439-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Военные действия

В ночь на 8 мая ВС РФ нанесли удары дронами Shahed по Киеву. По данным мэра Виталия Кличко, в Святошинском районе поврежден жилой многоэтажный дом. Есть пострадавшие. По словам Кличко, речь идет о "самой массовой атаке дронами-камикадзе" на украинскую столицу.

Одесса попала под ракетный удар самолетов стратегической авиации ВКС РФ, сообщило оперативное командование "Юг". По его сведениям, ракеты типа Х-22 были направлены на склад одного из продовольственных предприятий и на рекреационную зону на побережье Черного моря. Зафиксированы "две волны" пусков в сторону Одессы, отметил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.

Один человек погиб, двое получили ранения под Одессой в результате ночного удара, указали в офисе генпрокурора Украины.

Один из ракетных ударов российских войск разрушил арендованное складское помещение Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины. Пожаром полностью уничтожена гуманитарная помощь для Одесской области, указали в международной организации.

В оккупированном российскими войсками Мариуполе началась мобилизация, утверждает Мариупольский городской совет со ссылкой на жителей города.

Из-за обстрела города Шебекино Белгородской области РФ пострадали пять мирных жителей, двое от госпитализации отказались, троих доставили в районную больницу, написал в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

Угрозы главы Чечни Рамзана Кадырова перебросить чеченский спецназ "Ахмат" в Бахмут могли быть шантажом российского военного командования с целью добиться от него снарядов для частной военной компании "Вагнер", пишет американский Институт изучения войны (ISW) в очередном обзоре. Способность некоторых командиров, подчиненных начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову, принуждать его к действиям позволяет предположить, что проблемы командной цепочки существенно влияют на способность вооруженных сил РФ проводить согласованные операции на театре военных действий, отмечают аналитики. Эти события поднимают вопросы о способности России координировать последовательную оборонительную кампанию на всем театре военных действий, указывают эксперты ISW.

Украина подготовила к бою новые восемь рот ударных беспилотников, сообщил вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его словам, все дроны - украинского производства. Министр также сообщил, что три ударные роты беспилотников, о создании которых было объявлено в марте, "уже имеют успешные результаты на фронте".

Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Зеленский направил в Раду законопроект, чтобы узаконить День Победы 8 мая

Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную раду законопроект, чтобы официально узаконить празднование в стране Дня Победы 8 мая, а 9 мая отмечать День Европы.

На фоне российской агрессии против Украины день окончания Второй мировой войны в Европе отметили тихо и почти незаметно. В Берлине не было ни речей, ни традиционных возложений венков к советским военным памятникам.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев возложил цветы к памятнику "Мать с погибшим сыном" в здании "Нойе Вахе" - главного мемориала жертвам войны и тирании в Германии. Вместе с ним цветы возложили мэр Берлина Кай Вегнер (Kai Wegner) и госминистр в МИД ФРГ Тобиас Линднер (Tobias Lindner). Возлагать цветы к советскому памятнику Макеев отказался. "Не могу пойти к советскому мемориалу, где манифестируется российская пропаганда о 1941-45 годах, забыв о пакте Молотова-Риббентропа, российском вторжении в Польшу, Финляндию", - сказал посол в интервью DW.

"То, что война не повторится, было великой надеждой в 1945 году. Атака Путина на Украину до основания потрясла европейский мирный порядок, - заявил журналистам мэр Берлина Вегнер. - Никогда больше насилие не должно превалировать над свободой. Украина должна выиграть эту войну".

Высший административный суд Берлина и Бранденбурга (OVG) постановил, что георгиевские ленточки и знамена, флаги и знамена РФ, а также флаги СССР не могут демонстрироваться у советского мемориала в Тиргартене 9 мая 2023 года. Об этом сообщили в суде. Прогноз полиции, что эти символы, в связи с продолжающейся агрессивной войной РФ против Украины, "могут быть восприняты как демонстрация готовности к насилию, был правильным", указали в Высшем административном суде. Таким образом изменено решение Административного суда Берлина от 6 мая. Постановления общего порядка берлинской полиции остаются в силе.

В Москве на праздновании Дня Победы ожидаются лидеры пяти бывших советских республик

Власти в Бишкеке, Душанбе, Астане, Ташкенте и Ереване подтвердили участие в мероприятиях в Москве по случаю Дня Победы президентов Кыргызстана Садыра Жапарова, Таджикистана - Эмомали Рахмона, Казахстана - Касыма-Жомарта Токаева, Узбекистана - Шавката Мирзиёева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Правитель Беларуси Александр Лукашенко уже прибыл в Москву.

Глава Еврокомиссии встретится с президентом Украины в Брюсселе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) 9 мая приедет с визитом в Киев, где встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским, передала корреспондентка DW в Брюсселе.

Китай пригрозил Евросоюзу ухудшением двусторонних отношений в случае введения Брюсселем санкций

Китай пригрозил Евросоюзу ухудшением двусторонних отношений, если в связи с войной в Украине Брюссель введет санкции против компаний из КНР. В этом случае Китай примет решительные меры для защиты своих интересов, заявили в МИД КНР.

По данным газеты Financial Times, Еврокомиссия предложила включить в новый пакет санкций штрафные меры против семи китайских компаний - за экспорт товаров, которые могут быть использованы РФ для производства оружия.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) примет 9 мая в Берлине министра иностранных дел КНР Цинь Гана. Об этом сообщил представитель МИД Германии Кристофер Бургер (Christofer Burger). Помимо Германии, Цинь также посетит Францию и Норвегию, указали в МИД Китая.

Британская разведка: власти РФ пытаются вербовать мигрантов

В фокусе российских вербовщиков на войну в Украине - трудовые мигранты из стран Центральной Азии, сообщается в отчете британской военной разведки. Указывается, что вербовщики с этой целью посещают мечети и иммиграционные службы, а сотрудники самих иммиграционных служб, говорящие на таджикском и узбекском языках, регулярно пытаются завербовать мигрантов. Вербовка мигрантов является частью плана Минобороны РФ набрать 400 000 добровольцев для боевых действий в Украине, отмечается в отчете.

Украинское министерство: РФ заблокировала работу "зерновой инициативы"

Россия в очередной раз заблокировала работу "зерновой инициативы", отказавшись регистрировать суда на вход и проводить их инспекции, заявило украинское министерство развития общин, территорий и инфраструктуры. По его данным, в территориальных водах Турции ожидают инспекцию 90 судов, из которых 62 - идут под загрузку.

В фонд госбюджета Украины поступили 189,32 млн евро от Всемирного банка, сообщил украинский Минфин. Средства предоставлены на льготных условиях от Международной ассоциации развития. Срок погашения кредита - 10 лет с 4-летним льготным периодом.

Суд на два месяца арестовал подозреваемого в покушении на Захара Прилепина

Суд в Нижегородской области - "с учетом позиции прокуратуры" - арестовал на два месяца Александра Пермякова, подозреваемого в покушении на прокремлевского писателя Захара Прилепина, сообщила Генпрокуратура РФ. Пермякова обвиняют по статьям о "теракте" и "незаконном обороте оружия".

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