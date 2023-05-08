Суд в РФ арестовал подозреваемого в покушении на Прилепина

Александру Пермякову предъявлены обвинения в теракте и незаконном обороте оружия. Суд в Нижегородской области арестовал его на два месяца.

Суд в Нижегородской области арестовал на два месяца 29-летнего уроженца Донецкой области Украины Александра Пермякова по делу о покушении на писателя Захара Прилепина, сообщила Генпрокуратура РФ в своем Telegram-канале в понедельник, 8 мая.

Ранее Следственный комитет РФ предъявил Пермякову обвинение в теракте (ст. 205 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК).

Накануне МВД России опубликовало видео, в котором сотрудники полиции рассказали о задержании Пермякова. По их словам, тот вызвал у них подозрение, поскольку говорил про ловлю куропаток, хотя на участке озера, где он был задержан, куропаток нет и не было.

История Александра Пермякова

Ранее журналисты "МК" сообщили, что Пермяков в 2014 и 2015 годах воевал на стороне самопровозглашенной республики Донбасса "ДНР". По их словам, когда Пермякову было 15 лет, он был осужден на четыре года колонии по делу о разбойном нападении в составе группы лиц. Пермяков отбывал срок в исправительном учреждении под Бахмутом, а после освобождения вернулся в Дружковку и стал разнорабочим.

В феврале 2015 года Пермяков попытался перейти пешком границу с Россией в районе села Куйбышево, но сотрудники таможни обнаружили у него в рюкзаке штык-нож от автомата Калашникова. Уголовное дело было решено не возбуждать, поскольку Пермяков отказался переходить границу. Мужчина вернулся в Дружковку, где до 2022 года работал на стройке. На допросе в СКР он показал, что украинские спецслужбы завербовали его в 2018 году.

Покушение на Захара Прилепина

Утром 6 мая поступили сообщения, что в Нижегородской области взорван автомобиль, в котором находился Захар Прилепин. Писатель был госпитализирован в тяжелом состоянии, его охранник Александр Шубин погиб. Сегодня Прилепина вывели из медикаментозной комы.

СК задержал подозреваемого в покушении. Ведомство опубликовало видео, на котором Пермяков говорит, что действовал по заданию спецслужб Украины.

МИД России обвинил Службу безопасности Украины (СБУ) в организации покушения на Прилепина. Представитель СБУ заявил "Украинской правде", что не может официально ни подтвердить, ни опровергнуть причастность украинских спецслужб. Ответственность за подрыв автомобиля взяло на себя движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Смотрите также: