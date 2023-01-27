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Российский писатель и общественный деятель Захар Прилепин
Российский писатель и общественный деятель Захар ПрилепинФото: Pavel Kashaev/Russian Look/IMAGO
ПолитикаРоссия

Писатель Захар Прилепин уехал воевать в Украину

Сергей Куприков
1 ч. назад

По словам пресс-секретаря писателя, Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и находится в зоне боевых действий.

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Российский писатель и общественный деятель Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и уехал воевать в Украину. Об этом сообщила в четверг, 26 января, его пресс-секретарь Елизавета Кондакова. Руководитель его аппарата Дмитрий Кузнецов подтвердил, что Прилепин уже находится в зоне боевых действий. Где именно он будет служить, не уточняется. По данным издания "Комсомольская правда", во время переподготовки на базе Росгвардии писатель, имеющий звание майора самопровозглашенной "ДНР", собрал спецподразделение, которое будет выполнять особые задачи.

После начала конфликта на востоке Украины в 2014 году Захар Прилепин провел несколько лет в рядах поддерживаемых Россией сепаратистов. С 2017 по 2018 годы он исполнял обязанности заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом в армии непризнанной "Донецкой народной республики". Прилепин активно выступал за силовые действия в отношении Киева. После начала российского вторжения в Украину в 2022 году он ездил на оккупированные войсками России территории, называя это "гуманитарными миссиями".

Прилепин может стать одним из кандидатов на пост президента РФ

В августе 2022 года газета "Ведомости" со ссылкой на источники в партии "Справедливая Россия" сообщила, что Прилепин намерен участвовать в следующих выборах президента РФ. Сам писатель заявил изданию, что вопрос о баллотировании на выборах перед ним пока не стоит.

Свою политическую карьеру Захар Прилепин начинал в национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова. В 2019 году он создал общественное движение "За правду", которое затем стало партией. В феврале 2021 года Прилепин стал сопредседателем объединенной партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".

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