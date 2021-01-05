Союз Прилепина и Миронова. Путин - демиург или Франкенштейн?

В канун весны в год выборов в Госдуму в РФ появилась партия "Справедливая Россия - За правду". У Сергея Елкина нет сомнений в том, кто стал творцом союза Миронова, Прилепина и Семигина.
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Пока настоящих политиков судят прямо в полиции, имитаторы с лицензией от президентской администрации создают видимость предвыборной борьбы в России, констатирует Иван Преображенский.