 Союз Прилепина и Миронова. Путин - демиург или Франкенштейн? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 25.02.2021

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Россия

Союз Прилепина и Миронова. Путин - демиург или Франкенштейн?

В канун весны в год выборов в Госдуму в РФ появилась партия "Справедливая Россия - За правду". У Сергея Елкина нет сомнений в том, кто стал творцом союза Миронова, Прилепина и Семигина.

Карикатура Сергея Елкина - монстр, состоящий из кусков За правду, Справедливая Россия, Патриоты России, и довольный Путин с бейджем Франкенштейн на груди.

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    Автор: Сергей Елкин


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