Россия

Союз Прилепина и Миронова. Путин - демиург или Франкенштейн?

В канун весны в год выборов в Госдуму в РФ появилась партия "Справедливая Россия - За правду". У Сергея Елкина нет сомнений в том, кто стал творцом союза Миронова, Прилепина и Семигина.

Смотрите также: Российская политика в карикатурах Санкции против "Северного потока - 2": финальная битва под водой США впервые применят санкции в связи со строительством газопровода "Северный поток - 2". Они затронут судно-трубоукладчик "Фортуна". Сергей Елкин о незримой борьбе на дне Балтийского моря.

Российская политика в карикатурах "Забрало запотело", или Реакция Кремля на акции в поддержку Навального Омоновец, ударивший женщину на митинге 23 января, извинился, сказав, что у него запотело забрало. Хотя в момент удара оно было поднято. Кто еще в открытую попирает права граждан, знает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Якутский шаман Габышев снова объявил "поход на Москву". Чем ответит Кремль? Шаман Александр Габышев объявил о новом "походе на Москву". Власти уже помещали его в психоневрологический диспансер. Что они придумают на этот раз, спрашивает не только Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Штурм Конгресса США: есть ли там российский след? Штурм Капитолия в Вашингтоне, в результате которого сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США, напомнил карикатуристу Сергею Елкину события из российской истории.

Российская политика в карикатурах Бункер Путина: миф или правда? Такой активный глава государства, как Владимир Путин, не может сидеть ни в каком бункере, утверждает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сергей Елкин в это (почти) верит.

Российская политика в карикатурах Отставка Чубайса, или Какие скрепы не нужны Путину Президент России Владимир Путин уволил главу "Роснано" Анатолия Чубайса. Отставка топ-менеджера и реформатора ельцинских времен вызвала удивление не только у Сергея Елкина.

Российская политика в карикатурах Навальный на "Эхе Москвы": нет проверки, нет экстремизма Следственный комитет России опроверг сообщения о том, что высказывания Алексея Навального проверяют на экстремизм. Сергей Елкин об эхе, которое вдруг вызвало апрельское интервью политика.

Российская политика в карикатурах 2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина 2020 год многим запомнится надолго - и отнюдь не только из-за пандемии коронавируса. Шуточный взгляд карикатуриста Сергея Елкина на главные события года в России и в мире.

Российская политика в карикатурах "Белые и пушистые". Новый имидж России или Путина? "Белой и пушистой" по сравнению с Западом назвал Россию президент РФ Владимир Путин на своей пресс-конференции. Карикатурист Сергей Елкин понял эти слова буквально.

Российская политика в карикатурах Дерипаска о санкциях, или Что считать изменой родине Миллиардер Олег Дерипаска предложил считать изменниками родины тех, кто "провоцирует" введение санкций в отношении России. Сергей Елкин знает, о чем на самом деле переживает бизнесмен.

Российская политика в карикатурах Вся президентская свита, или Сколько дочерей у Путина Дочь знакомой Владимира Путина с миллиардным состоянием "невероятно похожа" на президента РФ, пишет "Проект". Сергей Елкин о родственных связях главы государства и российской элиты.

Российская политика в карикатурах Победа Байдена, или О ком еще молчит Путин Владимир Путин не спешит поздравить Джо Байдена с победой на выборах в США. Байден пополнил список тех, чьи имена президент РФ предпочитает не произносить вслух, констатирует Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Почему выборы в США удивляют Путина и Памфилову Кто победит на президентских выборах в США, до сих пор не ясно. Это удивляет многих в России. Сергей Елкин о том, почему недоумевают президент Владимир Путин и глава ЦИК Элла Памфилова.

Российская политика в карикатурах Путин о курсе рубля, или Обманчивая стабильность Президент России Владимир Путин заявил, что ему важен не курс рубля, а "предсказуемость и стабильность этого курса". Сергей Елкин - о стабильно низком "полете" российской валюты.

Российская политика в карикатурах Как Песков и Володин защищали Путина от Навального Алексей Навальный заявил, что за его отравлением стоит президент РФ. За хозяина Кремля обиделись пресс-секретарь Путина Песков и спикер Госдумы Володин. Сергей Елкин о реакции защитников Путина.

Российская политика в карикатурах Почему Навальному не возвращают его одежду Алексей Навальный потребовал от властей РФ вернуть ему изъятую в Омске одежду - "очень важный вещдок" по делу о его отравлении. У кого вещи сейчас, предполагает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Новые санкции ЕС против России - всего лишь пустышка? Новые санкции Европейского Союза в отношении Кремля в связи с отравлением Алексея Навального могут оказаться пустыми угрозами, прогнозирует карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Отравление Навального и санкции против России: трудности перевода? Отравление Навального и угроза вмешательства Москвы в белорусский кризис - повод для дискуссии о новых санкциях ЕС в отношении Кремля. Сергей Елкин о том, кто не хочет понять очевидное.

Российская политика в карикатурах Что настигнет Россию быстрее: вторая волна санкций или пандемии? Отравление Навального стало поводом для дискуссии о введении новых санкций ЕС против России. Они неизбежны, как и вторая волна пандемии коронавируса? Мнение не только Сергея Елкина.

Российская политика в карикатурах Почему Навального не могут отправить в Германию Российские врачи утверждают, что находящийся в омской больнице Алексей Навальный не транспортабелен. Они против его отправки в Германию. Сергей Елкин знает, кто не дает разрешение.

Российская политика в карикатурах Символы-2020: что Лукашенко и Путин приготовили своим народам В Беларуси протесты после выборов президента пошатнули позиции Александра Лукашенко, в России последствия COVID-19 ударили по рейтингу Владимира Путина. Их ответ - в карикатуре Сергея Елкина.

Российская политика в карикатурах "Повар Путина" задал перцу на выборах президента Беларуси Задержание под Минском граждан РФ, подозреваемых к причастности к ЧВК Вагнера (ее финансирует "повар Путина", бизнесмен Пригожин), добавило остроты выборам в Беларуси. Сергей Елкин об этой приправе.

Российская политика в карикатурах Трехдневное голосование в России: кому точно по душе этот закон Госдума приняла в окончательном чтении закон о трехдневном голосовании на выборах и референдумах в России. Сказочники и лично трехглавый Змей Горыныч одобряют, считает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Выборы - понятие растяжимое: в России будут голосовать по несколько дней? Глава ЦИК Элла Памфилова предложила Путину растянуть сентябрьские выборы на несколько дней - по примеру голосования по поправкам. Взгляд Сергея Елкина на эту инициативу.

Российская политика в карикатурах Голосование по поправкам в конституцию: идти или не идти? На фоне риска заболеть COVID-19 многие россияне задумываются о том, стоит ли им участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Так видит эту ситуацию карикатурист Сергей Елкин. Автор: Сергей Елкин

Смотреть видео 02:43 Поделиться Персональные санкции за Навального и инициатива ФБК Отправить Facebook Vkontakte EMail Odnoklassniki Telegram Мой круг Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3pj07 Соратники Навального: Путин воспринимает попытки вести диалог с ним как признак слабости (22.02.2021)

Контекст

Аудио- и видеофайлы по теме