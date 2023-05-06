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Российский писатель Захар Прилепин (фото из архива)
Захар ПрилепинФото: Pavel Kashaev/Russian Look/IMAGO
ПолитикаРоссия

Писатель Захар Прилепин ранен в результате взрыва автомобиля

Александра Иванова
14 мин. назад

Машина, в которой находился Захар Прилепин, взорвалась в районе деревни Пионерское под Нижним Новгородом. В результате взрыва Прилепин был ранен, его водитель погиб.

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Автомобиль прокремлевского писателя Захара Прилепина Audi Q7 взорвался в деревне Пионерское под Нижним Новгородом, передают в субботу, 6 мая, несколько русскоязычных Telegram-каналов, в том числе "112" и Mash. В результате взрыва Прилепин был ранен, его водитель погиб, отмечает информагентство РИА "Новости".

Между тем в пресс-службе писателя сообщили, что с ним "все в порядке". "Что именно произошло, на данный момент не установлено. Захар Прилепин в порядке", - приводит слова пресс-секретаря Прилепина агентство ТАСС. "В Нижнем Новгороде взорван автомобиль писателя Захара Прилепина. Он выжил, но ранен, находится в сознании", - цитирует агентство своего собеседника в экстренных службах. По предварительным данным, взрывное устройство было закреплено под днищем автомобиля.

Ранее Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" написал, что писатель получил тяжелые ранения.

По информации источника газеты РБК, Прилепин возвращался в Москву после визита в Донбасс. Он пересек пропускной пункт на приграничной территории. По дороге Прилепин останавливался поесть в Нижегородской области. После того как он снова сел в машину, произошел взрыв, говорится в публикации.

Сообщается, что в Нижнем Новгороде после взрыва автомобиля Захара Прилепина сейчас устанавливают блокпосты.

По сведениям Telegram-канала Baza, дочь Прилепина вышла из машины всего за несколько минут до взрыва. Во время взрыва она находилась в ста метрах от машины.

Заявление движения "Атеш" о причастности к нападению на Прилепина

О своей причастности к покушению на писателя заявило движение "Атеш" написав в Telegram-канале, что оно "охотилось за Прилепиным с начала года". "Было ощущение, что его рано или поздно взорвут. Вот прям как чувствовали. (…) Наши прогнозы всегда сбываются, потому что мы не только говорим, но и делаем", - написали авторы поста, сопроводив его подмигивающим смайликом.

Тем временем Telegram-канал Baza указал, что в Нижегородской области после взрыва автомобиля Прилепина ввели план "Перехват". Сотрудникам полиции приказано останавливать все подозрительные автомобили, пишут журналисты. Конкретных подозреваемых в нападении, однако, пока нет, следует из публикации.

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