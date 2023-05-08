В День Европы глава Еврокомиссии посетит Киев

Урсула фон дер Ляйен приедет в Киев в День Европы и встретится с Владимиром Зеленским. Цель ее визита - продемонстрировать украинцам поддержку Евросоюза.

9 мая, когда в Европейском Союзе отмечают День Европы, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит с официальным визитом Киев, сообщили в пресс-службе Еврокомиссии. Там она встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Председатель едет в Украину, чтобы подтвердить нашу поддержку этой страны в ее обороне от захватнической войны со стороны России. Главная тема ее визита - сотрудничество между ЕС и Украиной", - пояснил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе в понедельник, 8 мая.

Он добавил, что визит будет посвящен всем аспектам отношений Евросоюза и Украины, в том числе и процессу ее вступления в ЕС. Из соображений безопасности Брюссель не разглашает детали поездки фон дер Ляйен, как и в предыдущие ее визиты в Украину.

Кроме того, Еврокомиссия приветствовала заявление Зеленского о том, что 9 мая станет Днем Европы в Украине.

Перенос Дня Победы на 8 мая

Обращение украинского президента было опубликовано в очередную годовщину капитуляции нацистской Германии 8 мая 1945 года - за день до отмечаемого в России и ряде других постсоветских стран Дня Победы во Второй мировой войне. По словам Зеленского, он направил в Верховную раду законопроект, чтобы узаконить празднование Дня победы в Украине 8 мая, а 9 мая, в отличие от России, праздновать День Европы.

"Именно 8 мая большинство народов мира вспоминают величие победы над нацизмом и поклоняются всем, кто защищал и защитил жизнь. Именно 8 мая мир чтит память всех, чьи жизни унесла та война. Это чистая история без идеологических примесей", - написал Зеленский в Twitter.

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