Зеленский: Россия будет побеждена так же, как нацизм

В очередную годовщину капитуляции нацистской Германии президент Украины выразил уверенность в победе над Россией. Он внес в Раду законопроект о праздновании Дня победы 8 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что российские войска потерпят такое же поражение в Украине, как нацистская Германия во Второй мировой войне. "Все старое зло, которое возвращает современная Россия, будет побеждено так же, как был побежден нацизм", - сказал он в обнародованном в понедельник, 8 мая, видеообращении, заснятом у военного мемориала в Киеве.

"Точно так же, как мы вместе разрушили зло тогда, мы вместе разрушаем похожее зло сейчас", - добавил Зеленский. По его словам, Кремль несет ответственность за агрессию и аннексию, оккупацию и депортацию, массовые убийства и пытки. "На все это даст ответ наша победа - победа Украины и свободного мира", - подчеркнул Зеленский.

Перенос Дня Победы

Обращение украинского президента опубликовано в очередную годовщину капитуляции нацистской Германии 8 мая 1945 года - за день до отмечаемого в России и ряде других постсоветских стран Дня Победы в Великой Отечественной войне. По словам Зеленского, он направил в Верховную раду законопроект, чтобы официально узаконить празднование Дня победы в Украине 8 мая, а 9 мая, в отличие от России, праздновать День Европы.

"Именно 8 мая большинство народов мира вспоминают величие победы над нацизмом и поклоняются всем, кто защищал и защитил жизнь. Именно 8 мая мир чтит память всех, чьи жизни унесла та война. Это чистая история без идеологических примесей", - написал Зеленский в своем микроблоге в Twitter.

Со своей стороны председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук отметил, что "чествование завершения Второй мировой войны в Европе именно 8 мая - это европейская традиция". Он напомнил, что Украины "отмечает этот день вместе с цивилизованным миром" с 2015 года. "А 9 мая - это день Европы, нашего общего дома. И именно в Объединенную Европу мы обязательно вернемся уже в ближайшее время", - выразил уверенность Стефанчук.

Смотрите также: