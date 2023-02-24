Демонстрантка возлагает цветы в память о детях, убитых на войне России против Украины. В Южной Корее состоялся ряд акций в поддержку Украины, в том числе "Маленький концерт за мир" перед зданием российского посольства. Правительство в Сеуле к годовщине начала войны объявило о выделении помощи Киеву в размере 100 миллионов долларов США и заверило его в дальнейшей солидарности.