Мир солидарен с Украиной. Акции к годовщине начала войны
К годовщине вторжения России в Украину в ряде городов мира прошли демонстрации в знак солидарности с подвергшейся нападению Украиной и ее народом. Самые яркие фотографии с этих акций - у DW.
Берлин, Германия
В годовщину российского вторжения флаг Украины был поднят над зданием Рейсхтага в центре Берлина.
Берлин, Германия
Перед посольством РФ в Берлине установили подбитый под Киевом российский танк Т-72. По словам одного из инициаторов акции, машина была поражена 31 марта 2022 года возле Бучи. Мужчина добавил, что российские власти и военные "убили, ограбили, переселили миллионы людей и продолжают это делать каждый день".
Брюссель, Бельгия
Десятки свечей и плюшевых медведей - так выглядела акция украинской общины в Брюсселе, организованная перед зданием Еврокомиссии на площади Шумана.
Утрехт, Нидерланды
Молитва за мир состоялась в Кафедральном Соборе Святого Мартина в Утрехте. На службе присутствовал отец Николай Буцяк из Украинской греко-католической церкви. В годовщину вторжения РФ в Украину церковные колокола звонили в 50 нидерландских городах. Запланирован и карильонный концерт. "Мы хотим протянуть руку помощи людям здесь и в Украине", - сказал один из инициаторов акции Эрик Керпен.
Лондон, Великобритания
Мероприятие, посвященное стойкости украинского народа перед лицом российской агрессии, состоялось на Трафальгарской площади. Организаторы анонсировали участие известных звезд украинской сцены - в частности, певицы Джамалы и группы "Антитела".
Париж, Франция
Во многих странах решили подсветить цветами украинского флага главные национальные и городские достопримечательности. Так, в Париже в сине-желтых цветах засияла Эйфелева башня. В мероприятиях приняли участие посол Украины во Франции Вадим Омельченко и мэр Парижа Анн Идальго.
Пардубице, Чехия
В акции солидарности с Украиной принял участие целый ряд чешских театров, в частности, городской театр Брно, Остравы и Пражский национальный театр, у здания которого был торжественно исполнен гимн Украины. С речью выступила консул Украины Анна Прошко.
Лиссабон, Португалия
Цветами украинского флага было подсвечено и здание парламента в столице Португалии. Еще до войны в этой стране проживала большая украинская община. С начала вторжения, по имеющимся данным, в Португалии оказались около 58 тысяч украинских беженцев, четверть из них - дети.
Краков, Польша
Масштабная акция солидарности с Украиной на Главной рыночной площади в Кракове. Польша с начала войны приняла около 1,5 млн. украинских беженцев. Демонстранты обратились к президенту США Джо Байдену с призывами предоставить Украине американские истребители F-16.
Вена, Австрия
В Вене митинг в поддержку Украины состоялся возле Императорского дворца Хофбург. В австрийской столице в это время проходило заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ с участием российской делегации. Этот факт вызвал возмущение демонстрантов, которые держали в руках транспаранты с надписью "Россия - террористическое государство".
Рим, Италия
Цитаты о мире, напечатанные на джутовых мешках с песком, стали частью антивоенной инсталляции итальянского художника Джанфранко Меджато под названием "Встреча - символ мира", приуроченной к первой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.
Вашингтон, США
Митинг украинской общины состоялся напротив российского посольства в Вашингтоне. По сообщению местных СМИ, этой акции предшествовали две другие демонстрации - проукраинская, а также антивоенная, организованная либертарианцами.
Сеул, Южная Корея
Демонстрантка возлагает цветы в память о детях, убитых на войне России против Украины. В Южной Корее состоялся ряд акций в поддержку Украины, в том числе "Маленький концерт за мир" перед зданием российского посольства. Правительство в Сеуле к годовщине начала войны объявило о выделении помощи Киеву в размере 100 миллионов долларов США и заверило его в дальнейшей солидарности.
Сидней, Австралия
Украинская диаспора к годовщине развязанной Путиным войны вышла на демонстрацию в Сиднее. Кроме прочего, там состоялось шествие со свечами перед Собором Пресвятой Девы Марии, в котором приняли участие около тысячи человек. Похожие акции прошли в Канберре и Мельбурне, Брисбене и Перте. Австралия поставляет Украине ракеты и бронетранспортеры. С начала войны страна приняла около 10 тысяч беженцев.
Нагоя, Япония
Митинг, организованный украинской общиной, состоялся в Нагое - столице префектуры Айти в Японии. По данным министерства юстиции Японии, с начала войны РФ против Украины Япония приняла около 2300 украинских беженцев. Тамошних украинцев объединяет организация Stand With Ukraine in Japan. Акции состоялись также в ряде других японских городов, в том числе в Токио и Осаке.
Денпасар, Индонезия
Женщина возлагает цветы у входа в почетное консульство Украины в Денпасаре, остров Бали, Индонезия. "Все проиграли от войны", - такой заголовок появился в редакционной колонке газеты The Jakarta Post к первой годовщине российского вторженния в соседнее государство.
Претория, ЮАР
Около четырех десятков демонстрантов вышли к стенам посольства РФ в Претории с протестом против войны в Украине, а также против совместных военно-морских учений, которые ЮАР проводит с российскими и китайскими силами.