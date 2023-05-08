День освобождения в Берлине - в тени войны РФ против Украины

На фоне российской агрессии против Украины день окончания Второй мировой войны в Европе отметили тихо и почти незаметно. Не было ни речей, ни традиционных возложений венков к советским военным памятникам.

Вторая мировая война в Европе окончилась 8 мая 1945 года - безоговорочной капитуляцией нацистской Германии перед войсками антигитлеровской коалиции. Именно этот день и в ФРГ, и в других европейских странах, а с некоторых пор и в Украине отмечают как день окончания той войны, День освобождения европейского континента от нацизма, от гитлеровской тирании. В том числе, освобождения и самого немецкого народа, о чем впервые заявил бывший федеральный президент Германии Рихард фон Вайцзеккер (Richard von Weizsäcker) 8 мая 1985 года.

В этот и на следующий день, 9 мая, когда Победу празднуют в Москве, в Берлине и других немецких городах всегда проводилось много совместных германо-советских памятных мероприятий и возложений венков. Вооруженная поддержка восточноукраинских сепаратистов с 2014 года и полномасштабная война, развязанная Россией против Украины в феврале 2022 года, внесли существенные коррективы в историческую хореографию 8 мая в Берлине.

Мемориал в Тиргартене

От традиционного совместного с российскими дипломатами возложения 9 мая венков к Мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене украинское посольство отказалось уже несколько лет назад. Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник приезжал сюда возлагать цветы вместе с коллегами из стран антигитлеровской коалиции и немецкими политиками накануне - 8 мая. Так было и в прошлом году, когда на фоне войны России против Украины во время церемоний 8 и 9 мая у мемориала в Тиргартене произошли столкновения между их пророссийскими и проукраинскими участниками.

8 мая 2023 года у мемориала в Тиргартене было немноголюдно Фото: Nikita Jolkver/DW

Преемник Мельника на посту посла порвал и с этой традицией. "В этом году, - сообщило посольство Украины в Берлине, - Алексей Макеев и украинские дипломаты сознательно воздерживаются от возложения венков и цветов к советским мемориалам или местам с советской символикой в ​​немецкой столице".

"Российская Федерация принесла войну в Европу в 21 веке и использует в Украине почти те же методы, что и нацистская Германия, - объяснил Макеев в интервью DW. - Я не могу пойти к советскому мемориалу, где российская пропаганда говорит о событиях 1941-45 годов, забыв о пакте Молотова-Риббентропа, российском вторжении в Польшу, Финляндию".

Камерная церемония в "Новой караульне"

Поэтому в украинском посольстве приняли решение запустить "новый формат Дня освобождения 8 мая, чтобы почтить память всех жертв Второй мировой войны". Вместо пышной церемонии в Тиргартене Макеев в сопровождении замминистра иностранных дел ФРГ Тобиаса Линднера (Tobias Lindner) и правящего бургомистра Берлина Кая Вегнера (Kai Wegner) камерно возложили цветы в Нойе Вахе (Neue Wache, "Новая караульня") на бульваре Унтер-ден-Линдер. Neue Wache - главный немецкий мемориал жертвам войны и тирании в Германии.

Нойе Вахе ("Новая караульня") на Унтер-ден-Линден Фото: Nikita Jolkver/DW

В центре квадратного зала установлена копия скульптуры Кете Кольвиц (Käthe Kollwitz) "Пьета" - безутешная мать с телом мертвого сына на своих коленях. Под гранитными плитами покоятся останки безымянного солдата, участника Сопротивления и узника нацистского концлагеря. Вся церемония заняла только несколько минут, а уже через полчаса о по сути дела главном политическом мероприятии, приуроченном к 78 годовщине окончания Второй мировой войны в Европе, напоминали только три скромных букета у подножия скульптуры.

Надписи на стенах Рейхстага

С Унтер-ден-Линден посол Макеев отправился в здание Рейхстага, где вместе с депутатами бундестага прошел по его коридорам, на стенах которого бережно сохранены надписи солдат советской армии, в том числе украинцев, увековечивших здесь названия своих родных городов. Среди них - "Киев", "Харьков", "Львов", "Симферополь".

Надписи, сделанные на стенах Рейхстага советскими солдатами Фото: DW / Nelioubin

А вечером Алексей Макеев и другие украинские дипломаты собираются присоединиться к памятному шествию, организованному украинскими НПО - Vitsche Berlin и Альянсом украинских организаций. Двухчасовое шествие под названием "Помнить. Об украинских жертвах Второй мировой войны" было намечено по местам в Берлине, связанным с историей в том числе и украинцев, угнанных на принудительные работы в нацистскую Германию.

Интрига с флагами

В прошлом году 8 и 9 мая в Берлине были зафиксированы несколько инцидентов, связанных с демонстрацией военной символики, с российскими и украинскими флагами, а также военными песнями. Стараясь предотвратить столкновения, полиция тогда ввела в 15 местах города на них запрет, но не всегда успевала проследить за его выполнением.

Особенно примечательным был случай, когда украинским активистам удалось пронести к мемориалу в Тиргартене огромное сине-желтое полотнище и развернуть его у подножия памятника. В конце концов берлинским полицейским под возмущенные возгласы проукраинских демонстрантов и объективы телекамер пришлось самим это полотнище сворачивать. Не сразу могли берлинские полицейские и понять, под какую именно мелодию танцуют люди на тротуаре - то ли просто венский вальс, то ли "Майский вальс".

В этом году столичная полиция снова ввела запрет на демонстрацию украинских и российских флагов, а также георгиевских ленточек 8 и 9 мая только у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде. В результате срочных исков, однако, суд отменил запрет сначала в отношении украинских, а потом и российских флагов. С первым решением полиция согласилась, второе обжаловала. Решение вышестоящей судебной инстанции было принято вечером в понедельник: запрет на российские флаги и российскую символику остался в силе.

Без праздника в "Музее Берлин-Карлсхорст"

Скромно, как и в прошлом году, отмечает годовщину окончания Второй мировой войны в Европе вернувшийся к своему прежнему наименованию "Музей Берлин-Карлсхорст", который одно время имел в своем названии прилагательное "германо-российский".

"Музей Берлин-Карлсхорст" Фото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

В центре внимания музейных мероприятий, говорится на его сайте, "исторические события и освобождение от национал-социализма, а также личные воспоминания о жертвах немецких преступлений". Музейного праздника с традиционным "тостом за победу" снова не будет.

"В связи с развязанной Россией войной против Украины день 8 мая 2023 года в музее пройдет спокойно и будет посвящен образовательной работе, - поясняет администрация музея. - В рамках обширной экскурсионной программы посетители получат возможность больше узнать о капитуляции и работе музея в целом". В специальном заявлении коллектив музея осуждает российскую агрессию и выражает солидарность с народом Украины.

Экскурсии по Трептов-парку

В Трептов-парке - самом большом советском военном мемориале - в этом году 8 мая тоже было не так многолюдно, чем в прежние годы. Свои стенды и палаточный городок в парке развернули, в частности, активисты немецкой секции правозащитного общества "Мемориал" и НПО Demokrati-JA

В Трептов-парке 8 мая 2023 года тоже было немноголюдно Фото: Nikita Jolkver/DW

"Спустя 78 лет после окончания Второй мировой войны в центре Европы уже больше года бушует война. На этот раз государство-правопреемник одной из стран, избавивших мир от "коричневой чумы" в 1945 году, начало агрессивную войну, - говорится на сайте организаторов. - Как может быть, что спустя три четверти века после победы над фашизмом страна-победитель Россия демонстрирует все признаки возрождающейся фашистской диктатуры"?

Поискам ответа на этот вопрос посвящены организованные немецкими правозащитниками на территории Трептов-парка лекции, публичные дискуссии, перформансы и экскурсии по парку на русском и немецком языках. "Среди помпезного, позднесталинского монумента, - обещают активисты из Demokrati-JA, - мы расскажем о советской архитектуре мемориалов павшим в Великой Отечественной войне, особенностях тоталитарной культуры памяти, замене траура по погибшим празднованием триумфа, и использовании Советским Союзом этого триумфа для легализации порабощения большей части Европы".

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