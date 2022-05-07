 День окончания войны в Европе. Как его отметили в Берлине | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 08.05.2022

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Германия

День окончания войны в Европе. Как его отметили в Берлине

Мероприятия, приуроченные к 77-й годовщине победы СССР над нацистской Германией, проходили в Берлине на фоне войны России в Украине и в условиях непривычных для ФРГ ограничений. Репортаж DW.

Советский военный мемориал в Тиргартене, 8 мая 2022 года

Советский военный мемориал в Тиргартене, 8 мая 2022 года

Европейские страны - в отличие от России и большинства постсоветских республик - днем окончания Второй мировой войны в Европе считают не 9, а 8 мая, поздним вечером которого в 1945 году, собственно, и капитулировала нацистская Германия. После российской аннексии Крыма к этим странам присоединилась и Украина - чтобы избежать повторения ситуаций, когда к одному и тому же памятнику советским воинам-освободителям венки одновременно возлагали российский и украинский послы в Германии.

Но в этом году и традиционная церемония возложения венков 8 мая к советскому военному мемориалу в берлинском районе Тиргартен, и все остальные мероприятия в городе, приуроченные к дню окончания войны, были не просто особыми, а экстраординарными. И сами по себе, и для полиции. Причина - фон, на котором в Берлине отмечают это событие: начатая Россией 24 февраля война против Украины и неоднозначное отношение к ней русско- и украинскоговорящей диаспор, последняя из которых существенно увеличилась в последние недели за счет беженцев из Украины.

Под запретом флаги и военная символика

В полицию Берлина на 8 и 9 мая поступили более полусотни заявок от самых разных общественных организаций, пожелавших провести в эти дни свои публичные мероприятия - митинги, демонстрации, вахты памяти, возложения венков, авто-мотопробеги, чтения, инсталляции, выставки под открытым небом, инсценировки…

Российский флаг на частной машине в Берлине

Полиция запретила демонстрацию и российских, и украинских флагов

Полиция была встревожена не на шутку. Понимая, чем чреваты встречи на улицах города сторонников и противников российского вторжения в Украину, правоохранители ввели на эти дни драконовские по немецким меркам ограничения. В 15 точках города, включая все советские памятники, мемориальные комплексы и кладбища с захоронениями советских солдат, объявлен запрет на показ как российских, так и украинских флагов, на демонстрацию "георгиевских ленточек", ношение униформы или ее фрагментов.

Запрещены маршевые и военные песни, слоганы и плакаты, которые могут восприниматься как поддержка или прославление войны в Украине. Большие неприятности полиция посулила также тем, кто вопреки действующему по всей Германии запрету рискнет показать белые "Z" или "V".

Когда цветы - пропуск к мемориалу

Мемориальный комплекс в Тиргартене полиция плотно заблокировала с раннего утра. Каждый венок, который через узкий проход в турникетах проносили к подножию мемориала представители дипмиссий зарубежных стран, политических партий, центральных и региональных немецких властей не только тщательно осматривался полицейскими, но и обнюхивался собаками, натасканными на взрывчатку. Рядовых горожан, желавших возложить цветы, через турникет тоже пропускали, но к самому памятнику и обратно их сопровождал полицейский.

Фотоэкспозиция Скорбь вместо победобесия движения Demokrati-Я.

Фотоэкспозиция "Скорбь вместо победобесия" движения Demokrati-Я.

А на противоположной стороне улицы 17 июня свои заранее заявленные акции проводили различные общественные организации. На одном конце тротуара свою палатку поставили активисты движения Demokrati-Я и развернули фотоэкспозицию под названием "Скорбь вместо победобесия".

Наталья Иванова

Наталья Иванова

"Мы хотим отметить этот день в его первоначальном смысле, а не в том, в котором его использует путинская пропаганда, мы отмечаем конец войны, а не саму войну и не начало следующей - той, которая сейчас идет в Украине", - пояснила корреспонденту DW Наталья Иванова. Она не может понять тех русскоязычных берлинцев, которые продолжают поддерживать Путина: "Когда началась война, мне казалось, что нет должно остаться ни одного нормального человека, который бы ее поддерживал. Я подозреваю, что им помогают организоваться".

"Громкое словцо" украинского посла

Около часа дня к мемориалу в Тиргартене приехал (два черных лимузина, несколько телохранителей) украинский посол Андрей Мельник, который в последнее время передвигается по городу исключительно с усиленной охраной. В Германии он фигура не бесспорная, вызывающая раздражение своей недипломатичностью и прямотой. Вот и изрядно выросшая толпа на улице перед мемориалом встретила посла свистом, гиканьем и выкриками "Долой Мельника". Как он сам относится к критике в свой адрес?

Андрей Мельник беседует с Джемом Оздемиром

Андрей Мельник беседует с Джемом Оздемиром

"Дело не в том, дипломатичен я или нет. Дело в том, чего мы можем достичь здесь в Германии, - ответил он на вопрос корреспондента DW. - У нас война, гибнут люди, а многие немцы считают, что это - как бы так - между прочим. И для того, чтобы как-то взбодрить немецкий политический класс, я думаю, иногда громкое словцо не помешает. И мы видим, к сожалению, что очень часто только после этого что-то происходит. Так что мне это (критика в адрес посла. - Ред.) не очень приятно, но очень часто другого выхода у нас просто нет".

Флаги Украины у мемориала. А как же запрет?

Такое "громкое словцо" Андрей Мельник использовал в комментарии на запрет демонстрации и украинских флагов на мероприятиях, приуроченных к окончанию войны.

В интервью изданиям группы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) он назвал такое решение "огромным скандалом", "политической катастрофой" и добавил: "Мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая ношение флагов, связанных с Украиной. Это пощечина Украине и пощечина украинскому народу".

Несмотря на запрет, даже этот огромный флаг Украины довольно долго пролежал у подножия мемориала

Несмотря на запрет, даже этот огромный флаг Украины довольно долго пролежал у подножия мемориала

Официальной отмены такого запрета хоть и не было, но у подножия мемориала в Тиргартене полиция все же проявила снисхождение: у многих украинских активистов, все-таки проникших на церемонию возложения венков, в руках или на плечах были украинские флаги. Даже развернутое украинцами огромное сине-желтое полотнище, в которое можно было бы укутать целый танк, оставалось у всех на виду довольно долго и было свернуто полицейскими явно нехотя и неторопливо.

А русско-немецкая толпа на улице 17 июня, только что клеймившая посла Украины, тем временем не оставляла сомнений в том, на чьей она стороне: "Русский корабль…", - выкрикивал заводила. "Иди на …!", - хором отвечали сотни людей. "Путин…", - снова кричал звонкий голос. "Х..о!", - гремело в ответ. "Слава Украине…", - начинал один. "Героям слава!", - отвечали люди. Звучали и такие речевки: "У нас едина, свободна Украина", "Мариуполь - это Украина", "Руки прочь от Украины" или "Hands off Ukraine".

Министр Оздемир: Россия ворует в Украине зерно

Представители немецких властей, в отличие от предыдущих лет, в этот раз решили воздержаться от участия в мероприятиях, приуроченных к годовщине окончания Второй мировой войны в Европе - во избежание провокаций и кривотолков. По словам правящего бургомистра Берлина Франциски Гиффай (Franziska Giffey), "ситуация сейчас угнетающая", поэтому городские власти предпочли "тихое поминовение".  Сенат Берлина решил отметить окончание войны тихо и конфиденциально.

Украинские активисты с плакатом Stop killing ukrainers.

Кроме флагов украинские активисты демонстрировали во время возложения венков и политические плакаты.

И все же немецкое правительство на церемонии возложения венков в Тиргартене представлено было - министром продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джемом Оздемиром (Cem Özdemir). Перед началом церемонии он довольно долго говорил с Андреем Мельником, а потом ответил на вопрос корреспондента DW:

"Посол поблагодарил меня за то, что я пришел, а потом мы говорили о возможностях сотрудничества между Украиной и Германией в аграрной сфере. Мы знаем, что Россия в качестве особенно вероломной стратегии использует голод, пытается уничтожить Украину как одного из важнейших экспортеров зерна, препятствует выходу украинских судов в море, ворует зерно и аграрную технику на занятых территориях, уничтожает инфраструктуру. Все это тяжкие военные преступления, за которые, я надеюсь, Россия и ее правители ответят".

Вторая война киевлян Кармазиных

Чуть в стороне от суеты с украинским послом, немецким министром и других официальных лиц корреспондент DW заметил тихо сидящую на раскладных деревянных стульчиках пожилую пару. Оказалось, киевляне, уже больше 20 лет живущие в Потсдаме рядом с Берлином, Борис и Любовь Кармазины.

Борис и Любовь Кармазины

Борис и Любовь Кармазины

"Сегодняшняя война в Украине всколыхнула в памяти все то, что с нами происходило в 41-м году, - поделился Борис. - Мы ведь уже одну войну пережили, помню, как в 41-м нас эшелоном эвакуировали из Киева, как ехали в телятниках, как бомбили наш поезд, как на одной из остановок потерялся мой старший 14-летний брат, которого мама отправила на вокзал за кипятком".

Супруги не могут понять "почему россияне ровняют с землей города и села в Украине, чем можно мотивировать их поступки в этой агрессии, почему убивают женщин и детей, насилуют". Хотя, добавил после некоторых размышлений Борис, "если вспомнить историю, Россия всегда была агрессивной страной - Япония, Грузия, Молдова, Приднестровье, Украина… все им мало… в голове у нормального человека не укладывается. Почему надо указывать чужому государству как себя вести? Это все равно что прийти к соседу и сказать ему, что не нравится, как он пьет чай".

Что происходило в Трептов-парке

Отмечали 77-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе в этот день и в берлинском Трептов-парке, где находится самый большой за пределами бывшего СССР советский военный мемориал с 13-метровой статуей воина-освободителя с мечом в одной руке и спасенной девочкой в другой.

В Трептов-парке тоже возлагали цветы к памятнику советскому воину-освободителю

В Трептов-парке тоже возлагали цветы к памятнику советскому воину-освободителю

Здесь тоже действовал запрет на российские и украинские флаги, а также всякую военную символику. Пройти на территорию парка с флагом или в военной униформе, как это часто бывало в прежние годы, было вообще трудно: вся территория огорожена, а на обоих входах людей тщательно осматривали полицейские. Если кому и удавалось пронести флаг под полой, то, едва развернув на территории парка, его приходилось снова сворачивать.

В этом воскресенье цветы в Трептов-парк приносили преимущественно немцы. "Советская армия освободила нас от фашизма, - рассказала корреспонденту DW пожилая дама. - И мы хотели бы вспомнить тех, кто отдал свои жизни за наше будущее. И нам очень грустно из-за войны, которую ведет Россия в Украине. Мы никак не ожидали этого. Клятва "Никогда больше войны, никогда больше фашизма" нарушена. Евгений Евтушенко однажды задал вопрос в своем стихотворении: "Хотят ли русские войны?" К сожалению, ответ положительный".

В целом это воскресенье, 8 мая 2022 года, вопреки опасениям полиции, оказалось в Берлине вполне мирным. Тревожные ожидания, однако, у столичных властей остаются. Ведь для россиян, будь то сторонники или противники Путина и его войны в Украине, главный день - 9 мая. А на понедельник и в Берлине запланировано много разных мероприятий, в том числе, авто-мотопробег с участием "Ночных волков".

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  • Татьяна в убежище

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    О своем отъезде: "До Львова мы добрались за 5 дней, оттуда - в Польшу. Польские пограничники улыбались, постоянно говорили, что мы теперь в безопасности, помогали нести сумки. Волонтеры встретили нас с игрушками для детей, горячей едой и целыми мешками предметов первой необходимости, объясняли маршруты до Германии". На фото: дочь Татьяны в бомбоубежище.

  • Татьяна

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  • Татьяна

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    Татьяна благодарна Германии и другим европейским странам за помощь: "Хотя я нахожусь в безопасности, сердце мое осталось в Харькове, с родными и близкими мне людьми. Каждый вечер я читаю новости о том, что снова бомбили, что снова кого-то ранили и есть убитые. Каждое утро обзваниваю тех, кто остался, в надежде, что ответят, скажут, что с ними все хорошо".

  • Дочь Татьяны

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    Во время съемок дочь Татьяны пряталась под одеялом. "Моя дочь занимается с психологом, у нее психологическая травма. Она спрашивает, не нападет ли Россия на Германию. Недавно мы шли по улице и услышали петарды. Она прижалась ко мне и кричала, что нужно прятаться. Мои доводы на нее не действуют. Когда она остается в номере одна, то нередко прячется в ванной", - рассказывает женщина.

  • Инна из Одессы

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    Инна рассказывает, что в Германию она с Ксенией приехала к знакомым, которые предложили временно у них остановиться. Дети доучиваются в своих украинских школах в режиме онлайн. Женщины благодарны всем, кто оказывал им помощь жильем и вещами", - говорит Инна.

  • Ксения и Инна

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    Ксения и Инна уехали из Одессы. "Мы живем в неведении, не знаем, что дальше будет. Мы прекрасно понимаем, что нам придется восстанавливать свою страну. Понятно, что долгое время не будет работы, пострадала экономика, к этому все украинцы готовы. Но если бы какие-то сроки были, а так получается, что никто не понимает, что дальше делать, это самое сложное", - говорит они.

  • Ксения и ее семья

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    В интервью DW Ксения вспоминает: "24 февраля пролетело над нашим домом. Скорее всего, сбивали ракеты. Мы до сих пор боимся этих звуков. Дети могут их забыть, но мы никогда не забудем. В городе началась паника. В магазинах люди все сметали, на заправках - очереди. Я позвонила куме. Мы побежали покупать продукты, памперсы. Спали все у нас дома в коридоре на полу. На машине выехали в Приднестровье".

  • Рюкзак и сумка Инны

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    В Приднестровье Ксения и ее кума Инна прожили две недели. "Из-за того, что Приднестровье слишком пророссийское, мужья сказали нам уезжать оттуда, - говорит Инна. - По дороге сломалась машина, ночевали в Румынии, Венгрии, в Австрии. В Вене волонтеры на вокзале помогли с бесплатными билетами. Из Вены мы уже на поезде ехали в Германию". На фото: сумки, с которыми Инна и ее сын приехали в Германию.

  • Инна

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    Инне (на фото) хочется вернуться в Одессу. Ксения добавляет: "Страшно, хочется домой, мы здесь гости, а ехать нельзя, муж категорически не разрешает. Я была пару раз на грани, когда хотелось просто вернуться, несмотря на войну. Я никогда не выезжала из своего города. Если бы муж был бы со мной, я бы, возможно, по-другому себя чувствовала. Он дома, патрулирует нашу улицу".  

    Автор: Дарина Мелетина


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