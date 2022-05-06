 Посол Украины призвал отменить запрет на украинские флаги в Берлине 9 мая | Новости из Германии об Украине | DW | 07.05.2022

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Украина

Посол Украины призвал отменить запрет на украинские флаги в Берлине 9 мая

Власти Германии из-за чувствительности темы готовятся к провокациям 8 и 9 мая. В Берлине вместе с пророссийской символикой ограничили использование флагов Украины. Мельник назвал это решение "катастрофой".

Украинский флаг на танке в мемориальном комплексе в Трептов-парке.

Украинский флаг на танке в мемориальном комплексе в Трептов-парке.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал власти Берлина отменить ограничения на использования украинской символики во время акций, приуроченных к годовщины победы над нацистским режимом 8 и 9 мая.

На эти дни в столице Германии заявлено около 50 различных подобных акций. Сенатор по вопросам внутренних дел, цифровизации и спорта в правительстве Берлина Ирис Шпрангер (Iris Spranger) отдельно подчеркнула, что будут запрещены любые действия, которые можно интерпретировать как поддержку российского вторжения в Украину, а также символы этой агрессии - буквы "Z", "V" и георгиевская лента. Административный суд Берлина согласился, что большое количество российских флагов может выглядеть "воинственно" и "устрашающе".

Одновременно с этим столичная полиция заявили, что на территориях мемориалов и памятников будет запрещена любая символика не только России, но и Украины. Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник назвал такое решение Берлина "огромным скандалом" и "политической катастрофой". "Мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая ношение флагов, связанных с Украиной. Это пощечина Украине и пощечина украинскому народу", - сказал Мельник в интервью изданиям группы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

"То, что нация-жертва и виновники приравниваются друг к другу, просто возмутительно", - заявил посол и призвал мэра Берлина Франциску Гиффай (Franziska Giffey) "немедленно отменить это сомнительное решение".Сама Гиффай заявила, что ситуация в этом году "особенная" и сообщила о планах посетить мероприятие, организованное украинской стороной 8 мая. "Сегодня это не памятная акция, а скорее знак солидарности с украинской общиной", - сказала Гиффай. 

"Крайне эмоциональная тема"

Власти нескольких федеральных земель сообщили об активизации провокаций и вбросах фейковых новостей накануне памятной даты. В министерстве внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия предупредили о возможных конфликтах из-за "крайне эмоциональной темы".

"По всей стране наблюдается повышенная активность в распространении пророссийских и антизападных нарративов и фейковых новостей", - заявили и в министерстве внутренних дел Нижней Саксонии.

В апреле в Германии было осквернено несколько мемориалов памяти о советских воинах, погибших в годы Второй мировой войны и участвовавших в освобождении Европы от нацизма. Среди них объекты, расположенные в Трептов-парке и на площади Теодор-Хойсс-плац в Берлине.

Федеральный министр финансов Кристиан Линднер раскритиковал готовящиеся пророссийские акции, которые пройдут под прикрытием годовщины победы над нацизмом. "Меня шокирует тот факт, что в то время как Россия ведет войну в Европе, в день капитуляции нацистского режима, сторонники Путина злоупотребляют этим днем", - сказал Линднер.

"Никто не должен заявлять о солидарности с преступным режимом Владимира Путина. Эти люди должны спросить себя, можно ли будет провести демонстрацию в поддержку Украины в Москве. Это все объяснит", - сказал Линднер.

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    Автор: Николай Пермяков


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