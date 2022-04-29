Парад 9 мая в Москве: иностранцам тут не место?

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На военный парад в Москве 9 мая не пригласят зарубежных лидеров, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Похоже, так Кремль пытается сохранить лицо в условиях международной изоляции.
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В этом здании в 1945 году был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, завершивший Вторую мировую войну в Европе. Сейчас у входа в музей в берлинском районе Карлсхорст развевается украинский флаг.