Суд в Берлине разрешил российские флаги в Тиргартене 9 мая
Екатерина Венкина
2 ч. назад
Административный суд Берлина разрешил демонстрацию 9 мая российских флагов у советского мемориала в Тиргартене, полиция обжаловала решение. Постановление вышестоящей инстанции ожидается до конца дня 7 мая.
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Административный суд Берлина разрешил демонстрацию 9 мая российских флагов у советского мемориала в Тиргартене. Об этом сообщила в воскресенье, 7 мая, в Twitter полиция Берлина, добавив, что этим утром подала апелляцию на решение в высший административный суд Берлина и Бранденбурга (OVG). Постановление данной инстанции ожидается до конца дня, пишет газета Die Berliner Zeitung.
Власти Берлина ранее объявили о намерении предотвратить возможные провокации в 78-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе, отмечаемую в западных странах 8 мая, и в празднуемый 9 мая в России День Победы. В этой связи полицией был введен запрет на размещение украинских и российских флагов 8 и 9 мая у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и Шёнхольцер-Хайде.
Административный суд Берлина подтвердил правовую позицию проукраинской организации
Адвокат Vitsche Патрик Хайнеман (Patrick Heinemann) в комментарии rbb отметил, что административный суд Берлина подтвердил правовую позицию проукраинской организации. "Тот, кто пользуется своим основным правом публично заявить о поддержке украинского народа и его исторических жертв в разгроме национал-социализма, не представляет угрозы общественной безопасности", - подчеркнул он.
Позднее решение о запрете российской символики также было обжаловано.
Полиция: Действия, воспринимаемые как одобрение войны России против Украины, будут пресекаться
Любые действия, воспринимаемые как одобрение войны России против Украины, будут пресекаться, предупредили в полиции. Обстановка не должна выходить за пределы демократического дискурса и выливаться в конфликты или столкновения, подчеркнули в правоохранительных органах.