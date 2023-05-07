Суд в Берлине разрешил российские флаги в Тиргартене 9 мая

Административный суд Берлина разрешил демонстрацию 9 мая российских флагов у советского мемориала в Тиргартене. Об этом сообщила в воскресенье, 7 мая, в Twitter полиция Берлина, добавив, что этим утром подала апелляцию на решение в высший административный суд Берлина и Бранденбурга (OVG). Постановление данной инстанции ожидается до конца дня, пишет газета Die Berliner Zeitung.

Власти Берлина ранее объявили о намерении предотвратить возможные провокации в 78-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе, отмечаемую в западных странах 8 мая, и в празднуемый 9 мая в России День Победы. В этой связи полицией был введен запрет на размещение украинских и российских флагов 8 и 9 мая у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и Шёнхольцер-Хайде.

Организация Vitsche, объединяющая в основном украинцев в ФРГ, обжаловала запрет.

Административный суд Берлина подтвердил правовую позицию проукраинской организации

Адвокат Vitsche Патрик Хайнеман (Patrick Heinemann) в комментарии rbb отметил, что административный суд Берлина подтвердил правовую позицию проукраинской организации. "Тот, кто пользуется своим основным правом публично заявить о поддержке украинского народа и его исторических жертв в разгроме национал-социализма, не представляет угрозы общественной безопасности", - подчеркнул он.

Позднее решение о запрете российской символики также было обжаловано.

Полиция: Действия, воспринимаемые как одобрение войны России против Украины, будут пресекаться

Любые действия, воспринимаемые как одобрение войны России против Украины, будут пресекаться, предупредили в полиции. Обстановка не должна выходить за пределы демократического дискурса и выливаться в конфликты или столкновения, подчеркнули в правоохранительных органах.

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