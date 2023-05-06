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Украинский флаг на танке в мемориальном комплексе в Трептов-парке (фото из архива)
Украинский флаг на танке в мемориальном комплексе в Трептов-парке (фото из архива)Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
ОбществоГермания

Суд Берлина разрешил украинские флаги 8 и 9 мая

Жан Рофе
1 ч. назад

Берлинская полиция запретила демонстрацию флагов России и Украины у советских мемориалов, но суд принял решение только об украинских - российские остаются под запретом.

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Административный суд Берлина отменил введенный полицией запрет на размещение украинских флагов 8 и 9 мая у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и Шёнхольцер-Хайде. Об этом сообщили вечером в пятницу, 5 мая, обжаловавшая запрет местная украинская организация и ее адвокат.

"Мы выиграли заседание в первой инстанции. По состоянию на сейчас запрет на украинские флаги и украинские песни снят", - написала в Twitter организация Vitsche, объединяющая в основном украинцев в ФРГ.

Российские флаги - под запретом

Решение суда касается только украинских флагов и военной музыки - российские остаются под запретом, передает rbb. В постановлении, которое есть в распоряжении медиакомпании, говорится, что решение берлинской полиции является "очевидно незаконным" в связи с тем, что она не предоставила "никаких доказательств, позволяющих предположить угрозу общественной безопасности".

Адвокат Vitsche Патрик Хайнеманн (Patrick Heinemann) в комментарии rbb отметил, что административный суд Берлина подтвердил правовую позицию украинской организации. "Тот, кто пользуется своим основным правом публично заявить о поддержке украинского народа и его исторических жертв в разгроме национал-социализма, не представляет угрозы общественной безопасности", - сказал он.

Полиция Берлина сообщила в Twitter, что не собирается обжаловать решение суда.

Власти Берлина намерены пресекать провокации

Власти Берлина ранее объявили о намерении предотвратить возможные провокации в 78-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе, отмечаемую в западных странах 8 мая, и в празднуемый 9 мая в России День Победы. Под охраной, в частности, будут находиться советские воинские мемориалы в столице Германии, сообщила берлинская полиция.

В то же время любые действия, воспринимаемые как одобрение войны России против Украины, будут пресекаться. Продолжающаяся более года война не должна выходить за пределы демократического дискурса и выливаться в конфликты или столкновения, подчеркнули в полиции.

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