Суд Берлина разрешил украинские флаги 8 и 9 мая

Берлинская полиция запретила демонстрацию флагов России и Украины у советских мемориалов, но суд принял решение только об украинских - российские остаются под запретом.
https://p.dw.com/p/4QyJW
Реклама
Административный суд Берлина отменил введенный полицией запрет на размещение украинских флагов 8 и 9 мая у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и Шёнхольцер-Хайде. Об этом сообщили вечером в пятницу, 5 мая, обжаловавшая запрет местная украинская организация и ее адвокат.
"Мы выиграли заседание в первой инстанции. По состоянию на сейчас запрет на украинские флаги и украинские песни снят", - написала в Twitter организация Vitsche, объединяющая в основном украинцев в ФРГ.
Российские флаги - под запретом
Решение суда касается только украинских флагов и военной музыки - российские остаются под запретом, передает rbb. В постановлении, которое есть в распоряжении медиакомпании, говорится, что решение берлинской полиции является "очевидно незаконным" в связи с тем, что она не предоставила "никаких доказательств, позволяющих предположить угрозу общественной безопасности".
Адвокат Vitsche Патрик Хайнеманн (Patrick Heinemann) в комментарии rbb отметил, что административный суд Берлина подтвердил правовую позицию украинской организации. "Тот, кто пользуется своим основным правом публично заявить о поддержке украинского народа и его исторических жертв в разгроме национал-социализма, не представляет угрозы общественной безопасности", - сказал он.
Полиция Берлина сообщила в Twitter, что не собирается обжаловать решение суда.
В то же время любые действия, воспринимаемые как одобрение войны России против Украины, будут пресекаться. Продолжающаяся более года война не должна выходить за пределы демократического дискурса и выливаться в конфликты или столкновения, подчеркнули в полиции.