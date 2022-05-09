 Комментарий: День победы, который Путин превратил в День войны | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 09.05.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Комментарий: День победы, который Путин превратил в День войны

"Режим Путина разрушает жизни украинцев, будущее и своих граждан, и граждан Беларуси", - пишет историк Александр Фридман. О том, как сегодня воспринимается 9 мая, - в его специальной колонке для DW.

Площадь Победы в Минске

Площадь Победы в Минске

В рубрике DW "Беларусь. Перспективы" Александр Фридман рассуждает о том, почему Путин и Лукашенко делают ставку на День победы и можно ли сегодня отделить память о победе над нацизмом от пропаганды. Обсудить точку зрения Александра Фридмана и поделиться своим видением ситуации можно под соответствующим постом в Telegram-канале "DW Беларусь".

Апрель 2022 года изобиловал прогнозами относительно исхода войны России против Украины. Почти во всех из них подчеркивалось ключевое значение Дня победы 9 мая, в который Путин хотел бы объявить о триумфе над "неонацистами" в Украине и о победоносном завершении "специальной операции". Последнюю даже главный союзник Кремля и соучастник российской агрессии Александр Лукашенко все чаще называет запрещенным в России словом "война" и не скрывает своего удивления тем, что боевые действия затянулись.

Украинцы действительно продолжают храбро и упорно сопротивляться, а поставки западных вооружений заметно увеличивают их шансы на успех в войне. Вера в военную победу Украины все больше распространяется и на Западе. Кремль по-прежнему не может похвастаться серьезными военными успехами, а День победы - главный праздник в российском, как, впрочем, и в белорусском, политическом календаре - уже на дворе. Станет ли 9 мая 2022 года судьбоносным днем для Европы?

77-я годовщина Дня победы и повышенное внимание европейцев

Некоторые британские, американские и украинские эксперты предполагали, что Путин объявит всеобщую мобилизацию. Не исключали аннексию оккупированных украинских территорий, прямое объявление войны Украине, а может быть даже и блоку НАТО. Данные предположения являются, разумеется, спекуляциями, к которым, однако, в контексте непрекращающейся эскалации конфликта следует подходить очень серьезно.
Именно так их и воспринимают западные лидеры. В своем выступлении на параде Путин не стал объявлять о каких-либо решениях, связанных с войной в Украине. И тем не менее еще никогда, пожалуй, годовщина советского Дня победы не вызывала такое повышенное внимание в Вашингтоне и европейских столицах: именно в этот день на встречу с федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) прибудет новоизбранный президент Франции Эмманюэль Макрон - глава единственной в ЕС ядерной державы. Если из Москвы в этот день все же последует "сюрприз", то реакция Берлина и Парижа будет совместной.

Как праздник Дня победы обрел народный характер

Что означает сегодняшние события для самого праздника Дня победы? Когда нацистская Германия капитулировала поздним вечером 8 мая 1945 года, в Москве уже начался следующий день и в Кремле было принято решение объявить Днем победы именно 9 мая. И Иосиф Сталин, и Никита Хрущев не придавали этому празднику особого значения, а советских военачальников и вовсе воспринимали в качестве потенциальных политических конкурентов. С 1947 по 1965 годы День победы даже не являлся выходным днем в СССР и лишь после прихода к власти фронтовика Леонида Брежнева в 1964 году стал праздноваться с особой помпой и быстро обрел статус главного праздника СССР, отодвинув на второй план День Октябрьской революции 7 ноября.

Александр Фридман

Александр Фридман

Традиция майских военных парадов и других масштабных пропагандистских мероприятий должна была подчеркнуть военное, политическое и моральное превосходство СССР. Акцент при этом делался не на памяти о жертвах нацизма, а на героизме советских воинов и ключевом вкладе Советского Союза в победу над "коричневой чумой" и спасении человечества от нацизма. В Белорусской Советской Социалистической Республике, которая особенно пострадала от немецкой оккупации и во главе которой со второй половины 1950-х и до начала 1980-х стояли бывшие советские партизаны Кирилл Мазуров, а затем и Петр Машеров, такой подход встретил полное понимание, а сам праздник обрел народный характер.

Почему Путин и Лукашенко делают ставку на День победы

И если после развала СССР в первой половине 1990-х День победы несколько утратил свое значение, то во второй половине этого десятилетия и Россия (еще при Ельцине и особенно при Путине), и Беларусь (в эпоху Лукашенко) сделали ставку на этот праздник.

При этом осмысление и всестороннее, непредвзятое исследование сложных и спорных страниц войны на государственном уровне не приветствовалось, а официальные российские и, во многом похожие на него, белорусские нарративы были заимствованы из советского прошлого, приспособлены к требованиям новой политической конъюнктуры, а также объявлены единственно правильными взглядами на войну. Если Путин использовал День победы для распространения представлений о величии России и объединения российского общества на основах милитаризма, шовинизма и ненависти к чужому - прежде всего к Западу, то для Лукашенко во главе угла - особенно в контексте протестов 2020 года - стояла и продолжает стоять утилитарная цель консолидации белорусского общества вокруг диктаторского режима.

Постепенный уход из жизни ветеранов и очевидцев войны способствовал политической и пропагандистской инструментализации Дня победы, который еще до 2022 года из дня памяти о катастрофе войны деформировался в пропагандистский день военной истерии и фантазий о новом "победоносном походе" на Берлин. В 2022 году Владимир Путин связал свою политическую судьбу с войной против Украины, а 77-ю годовщину победы над нацизмом Кремль превратил в важнейший пропагандистский элемент этой преступной авантюры. И Вторая мировая война, и День победы используются в России для оправдания "спецоперации", распространения ненависти по отношению к Украине и странам Запада. Не гнушается Кремль и угроз ядерной войны, а министр иностранных дел России Сергей Лавров и вовсе скатился до откровенных антисемитских заявлений о возможном "еврейском происхождении" Гитлера. Сегодняшнюю битву с "украинскими неонацистами" и их "западными кураторами" в России объявлены своего рода продолжением Великой Отечественной Войны Советского Союза против нацистской Германии.

Рубрика Беларусь. Перспективы

Рубрика "Беларусь. Перспективы" дает возможность белорусам высказать свое мнение на сайте DW

Пропагандистская волна из России захватила и Беларусь: пропагандистский аппарат режима Лукашенко находится под полным контролем российской пропаганды и распространяет московские нарративы. Под влиянием этих нарративов находится определенная часть населения Беларуси.

Если многим поклонникам Путина и Лукашенко такой связанный с современностью образ Дня победы пришелся по вкусу и они, говоря словами белорусского пропагандиста Вадима Гигина, глядя на эту победу, видят себя в будущем, то для людей с демократическими взглядами и убеждениями, у которых День победы и до 2022 года вызывал противоречивые чувства, его новая роль как инструмента агрессии и реваншизма на фоне стремительной фашизации России является кощунственной и совершенно неприемлемой. Если до 2022 года многие из них еще могли (хоть и не без труда) отделить память о победе над нацизмом от пропагандистских искажений, то после событий последних месяцев сделать это будет практически невозможно.

За этот короткий период Владимир Путин преуспел в разрушении, и границ этому, похоже, нет: режим Путина разрушает жизни украинцев и украинские города, будущее и своих граждан, и граждан Беларуси. Его жертвой станет и 9 мая, который из Дня победы в 2022 году окончательно превратился в День войны.

Автор: Александр Фридман, историк, ассоциированный сотрудник Берлинского университета имени Гумбольдта

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Смотреть видео 14:28

Шрайбман о войне, санкциях, статусе Лукашенко и его отношениях с Путиным

  • Взорванный украинскими военными мост через реку Ирпень сдержал российских захватчиков от вторжения в Киев.

    Город-герой Ирпень - место ожесточенных боев во время обороны Киева

    Знаменитый мост

    Взорванный украинскими военными мост через реку Ирпень сдержал российских захватчиков от вторжения в Киев. Именно под ним прятались ирпенцы во время эвакуации, спасаясь от вражеских обстрелов. В настоящее время рядом с руинами моста оборудована временная переправа. Поврежденный участок моста будет разобран и заменен новым.

  • Множество частных машин, оставшихся припаркованными во дворах жилых домов, ждала печальная участь.

    Город-герой Ирпень - место ожесточенных боев во время обороны Киева

    Разбитый транспорт

    Владельцы частного автотранспорта были вынуждены оставлять свои автомобили на подъезде к разрушенному мосту через Ирпань и дальше идти пешком. Теперь городские власти вывезли брошенные автомобили на территорию города и призывают возвращающихся жителей их забирать. Множество частных машин, оставшихся припаркованными во дворах жилых домов, ждала печальная участь.

  • Вторжение российских захватчиков превратило жилища европейского уровня в смертельно опасные развалины. На фото: реклама продажи квартир в одном из новых ирпенских жилых комплексов Комфортный дом.

    Город-герой Ирпень - место ожесточенных боев во время обороны Киева

    Здесь был "Комфортный дом"

    Уютные квартиры в курортном городе, чистый воздух соснового леса рядом с мегаполисом, европейский уровень жизни за более низкую цену – такими были привлекательные перспективы для многих покупателей жилья в Ирпене. Вторжение захватчиков превратило жилища европейского уровня в смертельно опасные развалины. На фото: реклама продажи квартир в одном из новых ирпенских жилых комплексов "Комфортный дом".

  • Парикмахерская в элитном жилкомплексе Новоирпенские липки вряд ли заработает здесь снова.

    Город-герой Ирпень - место ожесточенных боев во время обороны Киева

    А здесь была парикмахерская

    В середине апреля городские власти Ирпеня отчитались о частичном восстановлении электро- и водоснабжения в большинстве районов города. Но пока давление в водопроводах способно доставлять воду не выше 3-го этажа. Один местный бизнесмен анонсировал возобновление работы первого после освобождения кафе. Однако эта парикмахерская в элитном жилкомплексе "Новоирпенские липки" вряд ли заработает снова.

  • Мужчина на фото сказал DW, что уже не рассчитывает на восстановление своей квартиры в этом доме.

    Город-герой Ирпень - место ожесточенных боев во время обороны Киева

    Восстановлению не подлежит

    По оценкам инвестиционного совета Ирпеня, после нанесенных уличными боями масштабных разрушений восстановление жилищного фонда и городской инфраструктуры потребует около миллиарда долларов. Город начали посещать первые беженцы. Они пытаются оценить состояние своего жилья и имущества. Мужчина на фото сказал DW, что уже не рассчитывает на восстановление своей квартиры в этом доме.

  • По данным спутникового центра ООН Unosat на 31 марта, во время оккупации Ирпеня, российские войска повредили как минимум 1060 объектов жилой и социальной инфраструктуры - это 71 процент всех построек на территории города.

    Город-герой Ирпень - место ожесточенных боев во время обороны Киева

    Минус три четверти сооружений

    По данным спутникового центра ООН Unosat на 31 марта, во время оккупации Ирпеня, российские войска повредили как минимум 1060 объектов жилой и социальной инфраструктуры - это 71 процент всех построек на территории города. 115 из них полностью разрушены, 698 повреждены значительно, и еще 187 - частично. Среди прочего, оккупанты обстреляли четыре учебных заведения и три учреждения здравоохранения.

  • Спасатели эвакуировали из Ирпеня большинство детей, женщин и пожилых. Остальные жители остались без электричества, отопления и связи. Они были отрезаны от внешнего мира и вынуждены терпеть нехватку продовольствия и воды. По их свидетельствам, россияне не разрешали людям выходить из домов и бомбоубежищ, обстреливали дома. На фото: сожженный оккупантами популярный в Ирпене торговый центр Жираф.

    Город-герой Ирпень - место ожесточенных боев во время обороны Киева

    Три недели гуманитарной катастрофы

    Спасатели эвакуировали из Ирпеня большинство детей, женщин и пожилых. Остальные жители остались без электричества, отопления и связи. Они были отрезаны от внешнего мира и вынуждены терпеть нехватку продовольствия и воды. По их свидетельствам, россияне не разрешали людям выходить из домов и бомбоубежищ, обстреливали дома. На фото: сожженный оккупантами популярный в Ирпене торговый центр "Жираф".

  • Этот дом – первое сооружение Ирпеня на въезде со стороны Бучи, откуда россияне атаковали в первый день полномасштабной фазы войны против Украины 24 февраля. До окончательного освобождения города 28 марта здесь продолжались ожесточенные уличные бои.

    Город-герой Ирпень - место ожесточенных боев во время обороны Киева

    На линии огня

    Этот дом – первое сооружение Ирпеня на въезде со стороны Бучи, откуда россияне атаковали в первый день полномасштабной фазы войны против Украины 24 февраля. Именно здесь оккупантов остановили силы местной теробороны. По словам украинских военных, российской армии так и не удалось захватить весь Ирпень. До окончательного освобождения города 28 марта здесь продолжались ожесточенные уличные бои.

  • Житель Ирпеня Григорий впервые после эвакуации приехал осмотреть свой сгоревший дом. На третий день попыток прорыва обороны Ирпеня россиянами загорелась крыша, после чего сгорело все строение.

    Город-герой Ирпень - место ожесточенных боев во время обороны Киева

    Моя хата с краю

    Григорий, житель крайнего жилого дома по улице Соборной, впервые после эвакуации приехал осмотреть свой сгоревший при обстрелах дом. Здесь жили три семьи: сам Григорий с женой и дочерью, а также семьи двух его племянников. На третий день попыток прорыва обороны Ирпеня россиянами загорелась крыша, после чего сгорело все строение. "Вот такой он, "русский мир", - горько подытожил увиденное мужчина.

  • Обстрелы дома Григорий ощутил уже 24 февраля, около полудня. Все три семьи скрывались в подвале сарая, рассказывает мужчина. А когда 27 февраля дом сгорел, им пришлось укрываться в бомбоубежище на территории городского водоканала, где они оставались вплоть до эвакуации из города 3 марта.

    Город-герой Ирпень - место ожесточенных боев во время обороны Киева

    Трое суток в погребе

    Обстрелы своего дома Григорий ощутил уже в первый день высадки российского десанта в Гостомеле, 24 февраля, около полудня. Все три семьи скрывались в подвале сарая на приусадебном участке, рассказывает мужчина. А когда 27 февраля дом сгорел, им пришлось укрываться в бомбоубежище на территории городского водоканала, где они оставались вплоть до эвакуации из города 3 марта.

  • Я последние 20 лет все это строил, покупал мебель и технику для комфорта моей жены-инвалида… Теперь мы остались ни с чем, – сетует Григорий. Позади него – проржавевшие остатки холодильника и бытовой техники в помещении, которая была кухней.

    Город-герой Ирпень - место ожесточенных боев во время обороны Киева

    Без жилья и имущества

    "С самых первых взрывов весь наш дом начал дрожать, с потолка попадали все люстры. Пожар уничтожил и дом, и все, что в нем было. Я здесь последние 20 лет все это строил, покупал мебель и технику для комфорта моей жены-инвалида… Теперь мы остались ни с чем", – сетует Григорий. Позади него – проржавевшие остатки холодильника и бытовой техники в помещении, которая была кухней.

  • Дружина Григорія, Людмила, не могла вгамувати сліз під час огляду згорілої хати. Водночас вона категорично відкинула припущення про те, що в разі добровільної здачі росіянам її родина могла би уникнути загрози їхньому життю та руйнувань оселі. Кому здаватися? Росіянам? Та мій чоловік і досі рветься в тероборону. Я б і сама воювати пішла, якби ноги могли ходити!, - заявила літня жінка.

    Город-герой Ирпень - место ожесточенных боев во время обороны Киева

    Сдаваться никто бы не стал

    Жена Григория Людмила, увидев сгоревший дом, не могла унять слез. В то же время, она категорически отвергла предположение о том, что в случае добровольной сдачи россиянам ее семья могла бы избежать угроз жизни и разрушению жилища. "Кому было сдаваться? Россиянам? Да мой 65-летний муж до сих пор рвется в тероборону. Я бы и сама пошла воевать, если бы ноги ходили!", - заявила женщина.

    Автор: Александр Савицкий


Контекст

"Беларусь - мирная страна": что в школах РБ говорят о войне в Украине?

Ученикам младших классов цитируют Лукашенко, а "уроки мира" проводит прокурор. Как пропаганда о войне в Украине распространяется через белорусские школы, - в подборке DW.  

Очевидцы Второй мировой: РФ в Украине воюет против мирного населения

Очевидцы Второй мировой войны, пережившие один из самых больших вооруженных конфликтов в истории человечества, рассказали, как относятся к нынешней войне России против Украины.  

Памятники советским воинам в Германии: почему и кого они раздражают

Германия обязалась сохранять советские воинские мемориалы в их первоначальном виде, ухаживать за захоронениями. Каково сейчас в немецком обществе отношение к этим послевоенным памятникам?  

Парад 9 мая в Москве: иностранцам тут не место?

На военный парад в Москве 9 мая не пригласят зарубежных лидеров, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Похоже, так Кремль пытается сохранить лицо в условиях международной изоляции.  

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

Они покинули свои дома, спасаясь от войны, не зная, где именно им удастся найти временное пристанище. DW поговорила с несколькими женщинами, уехавшими из Украины после 24 февраля и теперь живущими в Германии.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как прошли акции 8 мая в Берлине (08.05.2022)  

Вывод войск с севера Украины: закончилась ли война для Лукашенко?  

Также по теме

Wladimir Putin, Präsident von Russland, spricht während Militärparade, mit der an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert wird, auf dem Roten Platz. Der 9. Mai wird als Sieg als «Tag des Sieges» über Hitlerdeutschland gefeiert. +++ dpa-Bildfunk +++

Путин посвятил речь на Параде победы войне в Украине 09.05.2022

В своем выступлении на Параде победы Путин не стал объявлять о каких-либо решениях, связанных с войной в Украине, как этого ожидали западные политики и аналитики.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Путин посвятил речь на Параде победы войне в Украине  

Президент Германии назвал войну РФ против Украины "переломом эпохи"  

Зеленский: Скоро в Украине будет два Дня победы  