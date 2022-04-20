"Беларусь - мирная страна": что в школах РБ говорят о войне в Украине?

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Ученикам младших классов цитируют Лукашенко, а "уроки мира" проводит прокурор. Как пропаганда о войне в Украине распространяется через белорусские школы, - в подборке DW.
Белорусских учителей заставляют проводить "уроки мира" и рассказывать о войне в Украине в соответствии с рекомендациями Минобразования РБ
В середине апреля в Телеграм-канале "МотолькоПомоги" белорусского активиста, блогера и фотографа Антона Мотолько было опубликовано письмо, которое, как утверждалось, направило в школы белорусской столицы Управление по образованию Минрайисполкома.
В документе, распространенном в Сети, учреждениям образования предлагалось провести "урок добровольчества", рассказать детям о солдатах и офицерах РФ, погибших в Украине, организовать акцию с тегом ZА_МИР и написать письма российским военнослужащим, "проводящим спецоперацию на территории Украины". Рекомендации составлены на основании письма от "Республиканского центра экологии и краеведения".
Когда портал zerkalo.io попытался выяснить подробности, в центре экологии заявили, что не являются организаторами мероприятия, а только оказывают "информационную поддержку" российским коллегам, и вообще это "не те методические рекомендации". Где найти другие, журналистам не объяснили. DW узнала, какие еще рекомендации поступили белорусским школам после начала войны в Украине.
24 марта, спустя месяц после военного вторжения России в Украину при пособничестве режима Лукашенко, во всех школах республики прошли информационные часы, посвященные миролюбивой политике Беларуси. Методички о том, что именно надо говорить детям, можно найти на национальном образовательном портале. По мнению составителей, ученики младших классов, рассуждая о значении пословицы "Худой мир лучше доброй ссоры", "получают информацию о том, что наша республика делает все возможное для разрешения военного конфликта".
Также учителям предлагается отметить "особую роль" Александра Лукашенко "в организации мирных переговоров". "Вместе с учащимися учитель читает цитату из выступления президента: "И мы, белорусы, как никто другой, готовы разговаривать когда угодно, с кем угодно, создавать тонкую нить взаимного доверия ради одной цели - мира в регионе"", - говорится в плане урока.
В 5-8 классах рекомендуют рассказать, что "после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, с которыми были заключены договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, началась специальная военная операция Вооруженных Сил Российской Федерации", а также познакомить с выступлением председателя правления общества "Знание", провластного политолога Вадима Гигина. Суть выступления - "против Беларуси ведется мощнейшая кампания по дезинформации, проводится информационно-психологическая операция со стороны Запада". А 9–11 классам предлагали посмотреть уже видеоинтервью Гигина.
В Колодищанскую среднюю школу №2 (пригород Минска) на информационный час 24 марта приехал министр образования Андрей Иванец. "Наши учащиеся, дети должны понимать: Беларусь - это мирная страна, которая в своей Конституции определяет то, что мы являемся миролюбивыми, у нас работают принципы добрососедства, равенства. В стране сегодня проводится большая работа по противодействию героизации нацизма, противодействию тем деструктивным фейковым новостям, которые приходят со всех сторон", - заявил в ходе визита чиновник.
В средней школе № 116 г. Минска на информационный час перед с учениками "правового" класса пригласили главу представительства Международного центра культурного сотрудничества Москвы в Минске Олега Черноуса.
В средней школе №130 им. Рут Уллер, на информационный час о мире позвали старшего помощника прокурора Ленинского района Минска Юлию Довгало. После 2020 года Довгало представляла обвинение, в том числе в "политических" делах. К слову, страница 130-й школы в Facebook пестрит отчетами о мероприятиях. К примеру, сообщается, что на весенних каникулах, здесь организовали "онлайн лагерь BezZa.bot".
"Проводили урок мира. Тема "Каждый из нас в ответе за мир на планете". У меня 2-й класс, мы обсуждали дружбу нашего класса. Говорили о различных международных детских конкурсах, смотрели мультфильм про кота Леопольда. Точных указаний по проведению урока не было", - рассказала DW учитель младших классов Алеся. В целом, по ее словам, в школе тема войны в Украине не обсуждается ни с учениками, ни с родителями. "Даже учителя между собой этот вопрос не поднимают", - добавила собеседница.
"Специальных уроков у нас нет, но, например, на перемене мы с детьми обсуждаем любые темы. Если кому-то печально, плохое настроение, мы открыто отвечаем на вопросы. Я преподаю белорусский язык и литературу, если у нас произведение, к примеру, на военную тему, то, конечно, мы обсуждаем его в контексте последних событий", - делится, в свою очередь, учитель одной из частных белорусских школ Оксана. Она отмечает, что дети переживают, интересуются, читают новости, обсуждают происходящее с родителями.
"Мои дети учатся в гимназии, где все было капитально сфальсифицировано в 2020 году (речь об итогах голосования на президентских выборах – Ред.). Детям молчат о войне. Поговорили про Хатынь, мероприятие было организовано во всех школах страны, учителя зачитали, что им сказали", - рассказывает многодетная мать из Минска Вероника.
По словам собеседницы, на уроке старшего сына говорили "нечто такое, что к вечеру некоторые родители в чате написали, что больше не будут дарить цветы классной руководительнице". "Что там было, не знаю. Сын сидит на последней парте, сказал, что был в наушниках. У младшего сына только учитель белорусского языка сказала, что войны не должно быть. В целом наши классные раньше были на стороне света, теперь не знаю", - говорит Вероника.
"По словам сына (3-й класс), учительница говорила, что у украинцев сейчас очень сложное время, т.к. Россия на них напала. Умирает много людей, мирное население, дети", - говорит минчанка Екатерина.
"Брат-старшеклассник рассказывал, что у них был классный час и там говорили, что верить ничему нельзя, слишком много фейков", - поделилась с DW Анна, ее брат ходит в школу в одном из провинциальных городов Беларуси.
Между тем, уроки под названием "Нам этот мир завещано сберечь" в учебных заведениях Беларуси собираются провести и накануне 9 мая. Идеогии в ближайшее время станет больше и в белорусских вузах - с 1 сентября в них, вне зависимости от профиля обучения, вводится блок социально-гуманитарных дисциплин: "История белорусской государственности", "Современная политэкономия" и "Философия".
Смотрите также: