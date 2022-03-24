 Исследование: Белорусы не считают себя виноватыми за войну в Украине | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 06.05.2022

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Беларусь

Исследование: Белорусы не считают себя виноватыми за войну в Украине

Chatham House представил результаты социологического опроса, посвященного отношению белорусов к войне в Украине. О самых интересных данных - DW.

Разбитая машина возле обстрелянного здания, на котором висит украинский флаг

Больше половины белорусов считают, что они не заслуживают такого же негативного, как россияне, отношения со стороны западных стран, и лишь 15% опрошенных чувствуют вину за войну в Украине. Таковы результаты социсследования британского центра Chatham House, которые в пятницу, 6 мая, представил Григорий Астапеня, директор "Белорусской инициативы" Chatham House.

Белорусы считают, что не виноваты в конфликте в Украине

Исследование об отношении белорусов к войне в Украине Chatham House проводил в середине апреля 2022 года. С помощью онлайн-интервью были опрошены 823 респондента из числа жителей городов Беларуси, которые репрезентативно представляют городское население по полу, возрасту, размеру населенных пунктов и уровню образования.

Григорий Астапеня

Григорий Астапеня

Как рассказал Григорий Астапеня, белорусское общество поделено в отношении того, правильно или нет действует Россия в Украине. Около 40% не поддерживают действия российской армии, в то время как о поддержке заявили 32% опрошенных. "Вместе с тем опрос показывает, что 39% считают, что операция проходит успешно или скорее успешно, а 33%, наоборот, действия российской армии оценивают как не успешные", - пояснил Астапеня.

Оценивая ответственность рядовых граждан РБ за эту войн, 54% заявили, что не считают, что белорусы заслуживают негативного отношения со стороны западных стран. Кроме того, только 15% в той или иной степени согласились с утверждением, что "обычные белорусы тоже виноваты в том, что с территории "Беларуси совершаются военные действия против Украины". В то время как 62% опрошенных дали противоположный ответ.

"Те, кто не поддерживают действия России, чаще говорят, что белорусы виноваты в конфликте, но чаще думают, что белорусы не заслуживают негативного отношения к себе", - указал Астапеня, комментирует данные опроса.

Лишь четверть респондентов поверили словам Лукашенко о "превентивном ударе"

Исследование также показало, что белорусы почти не изменили своего мнения относительно возможного участия их в войне в Украине. Если во время мартовского опроса только 3% поддерживали такое участие в конфликте на стороне России, то в этот за него высказались 6%, что, по словам Григорий Астапеня, не превышает погрешности.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Если говорить о вовлечении Беларуси в войну, то только 11% респондентов считают, что конфликт может перекинуться на территорию Беларуси. "Также четверть белорусов поверили в утверждение Александра Лукашенко, ставшее мемом, про то, что "если бы со стороны Беларуси не был нанесен превентивный удар, то Украина атаковала бы белорусские войска". Нужно отметить, что в первую очередь это сторонники Лукашенко", - добавил Астапеня.

Кроме того, опрошенные не думают, что белорусские войска будут участвовать в конфликте в Украине, однако больше половины (57%) опасаются, что Россия может втянуть Беларусь в эту войну.

Белорусы одобрили бы отказ своих военнослужащих воевать против Украины

Примечательными оказались ответы на вопросы, касающиеся возможного поведения военнослужащих белорусской армии в нынешней ситуации.

"Только четверть белорусского общества считает, что военнослужащие принимали бы активное участие в вооруженном конфликте против Украины. Все остальные варианты, набравшие 10-22%, представляют собой разные варианты неучастия в войне - увольнение, сдача в плен, отказ выполнять приказы. Хотя надо признать, что в обществе нет понимания того, что будет делать белорусская армия, если Беларусь решит вступить в войну на стороне России", - уточнил директор "Белорусской инициативы" Chatham House.

Также участники опроса довольно положительно отнеслись бы к тому, если бы белорусская армия отказалась воевать, выполнять приказы и сложила бы оружие: "41% одобрили бы отказ воевать в случае вступление Беларуси в войну против Украины, в то время как сдачу в плен украинским военным одобряет только четверть белорусов".

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    Автор: Анна Шторк


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