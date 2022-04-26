Артем Шрайбман: "Лукашенко не ожидал войны" (видео)

В ток-шоу DW "В самую точку" политический аналитик из Беларуси Артем Шрайбман объясняет, почему Лукашенко - психолог Путина, кто из них больший русофил и при каком сценарии ЕС может пойти на сделку с непризнанным главой Беларуси.

Полную версию программы "В самую точку" о том, закончилась ли война для Лукашенко, смотрите здесь или на канале "DW Беларусь" в Youtube.

Смотрите также:

Война в Украине - 25.04.2022 Храм Святителя Николая в Ирпене в Светлое Христово Воскресенье 2022 года. В фотохронике войны в Украине от 25 апреля - снимки, сделанные в разных местах страны и за рубежом на Пасху: Бородянке, Буче, Киеве, Мариуполе, Днепре, Львове, Запорожье, Волновахе, Бранденбурге, Бремене, Мельцо, Варшаве и Бухаресте.

Война в Украине - 25.04.2022 Пасхальная процессия около храма Рождества Пресвятой Богородицы в Бородянке.

Война в Украине - 25.04.2022 Верующие ожидают освящения пасхальных яиц и куличей около церкви в Бородянке.

Война в Украине - 25.04.2022 Около храма Святого Апостола Андрея Первозванного в Буче. После освобождения от оккупации здесь были обнаружены массовые захоронения.

Война в Украине - 25.04.2022 Чтобы не затух огонь… Ребенок прикрывает ладонями свечу во время освящения пасхальных даров в Буче.

Война в Украине - 25.04.2022 Только что пережившие страшную трагедию… Жительница Бучи во время пасхального богослужения в церкви.

Война в Украине - 25.04.2022 Украинский солдат во время пасхальной службы в Михайловском соборе в Киеве.

Война в Украине - 25.04.2022 "Слава Украине" и другие пасхальные куличи ждут освящения около Михайловского собора в Киеве.

Война в Украине - 25.04.2022 Полевое богослужение на Пасху для украинских военных в Киевской области.

Война в Украине - 25.04.2022 Пасха в Мариуполе. Защитники и жители осажденного города в подземных укрытиях под заводом "Азовсталь".

Война в Украине - 25.04.2022 Участники пасхальной процессии около Храма Святого Равноапостольного Князя Владимира в Днепре.

Война в Украине - 25.04.2022 Пасхальное богослужение во Львове на западе Украины.

Война в Украине - 25.04.2022 На линии фронта в Запорожской области. Пасхальные дары для солдат 128-й бригады ВСУ.

Война в Украине - 25.04.2022 Служащие 128-й бригады ВСУ около города Запорожье готовятся отметить Светлое Христово Воскресенье.

Война в Украине - 25.04.2022 Пасхальная служба около сгоревшего храма в оккупированном городе Волноваха в Донецкой области.

Война в Украине - 25.04.2022 Пасхальный звон в православном Свято-Георгиевском монастыре в немецкой земле Бранденбург. Несколько недель назад здесь в Гётшендорфе приняли двадцать беженцев из Украины.

Война в Украине - 25.04.2022 В Германии в Бременском кафедральном соборе Святого Петра, принадлежащем евангелической церкви, на православную Пасху прошел концерн солидарности с беженцами из Украины.

Война в Украине - 25.04.2022 Пасхальная служба в одном из пригородов итальянского Милана для членов украинской общины. 11-летний Илья из города Каменец-Подольский в Хмельницкой области Украины сейчас вместе с мамой живет здесь в городе Мельцо у свой бабушки.

Война в Украине - 25.04.2022 В польской столице Варшаве для беженцев из Украины на Пасху прошел интеграционный завтрак. Он был организован объединением производителей традиционной народной керамики.

Война в Украине - 25.04.2022 Пасхальная служба в одном из приходских храмов в столице Румынии Бухаресте, на которую были приглашены беженцы из Украины. Автор: Николай Пермяков

