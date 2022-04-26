Артем Шрайбман: "Лукашенко не ожидал войны" (видео)

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В середине апреля Лукашенко в третий раз за год встретился с Путиным. Политолог Артем Шрайбман - о возможных договоренностях, участии белорусской армии в войне и будущем российских войск в Беларуси.
В ток-шоу DW "В самую точку" политический аналитик из Беларуси Артем Шрайбман объясняет, почему Лукашенко - психолог Путина, кто из них больший русофил и при каком сценарии ЕС может пойти на сделку с непризнанным главой Беларуси.
Полную версию программы "В самую точку" о том, закончилась ли война для Лукашенко, смотрите здесь или на канале "DW Беларусь" в Youtube.
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