 Артем Шрайбман: ″Лукашенко не ожидал войны″ (видео) | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 26.04.2022

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Беларусь

Артем Шрайбман: "Лукашенко не ожидал войны" (видео)

В середине апреля Лукашенко в третий раз за год встретился с Путиным. Политолог Артем Шрайбман - о возможных договоренностях, участии белорусской армии в войне и будущем российских войск в Беларуси.

Смотреть видео 14:28

Шрайбман о войне, санкциях, статусе Лукашенко и его отношениях с Путиным

В ток-шоу DW "В самую точку" политический аналитик из Беларуси Артем Шрайбман объясняет, почему Лукашенко - психолог Путина, кто из них больший русофил и при каком сценарии ЕС может пойти на сделку с непризнанным главой Беларуси.

Полную версию программы "В самую точку" о том, закончилась ли война для Лукашенко, смотрите здесь или на канале "DW Беларусь" в Youtube.

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    Автор: Николай Пермяков


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