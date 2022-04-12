Гимн Украины и молитва за мир: как белорусы протестуют против войны

Большинство белорусов, задержанных за призывы остановить войну в Украине, отправились в изоляторы и тюрьмы после пикетов 27 февраля 2022 года. Но массовые задержания не остановили людей, которые захотели выразить свою позицию. Желто-синие ленты, антивоенные надписи и листовки продолжают появляться на улицах городов.

Новая волна протестов

Первые задержания в Беларуси начались еще 24 февраля. В основном - за призывы в интернете выходить против войны в Украине. В Гомеле одним из первых увезли в РУВД мужчину, который успел написать только слово "Путин" на заборе.

На второй день люди начали выходить с одиночными пикетами. Так, женщину в Молодечно задержали за бело-красно-белый флаг и назначили штраф 2240 рублей (730 евро). Позже в соцсетях появился комментарий ее сына: "Утром мама была очень расстроена новостью про то, что в Украине началась война. Это и подтолкнуло ее выйти одной на акцию".

Несмотря на задержание, жительница Молодечно не отказалась от своей позиции. Через несколько дней она вышила себе на одежде надпись: "Я за мир". Такая форма протеста нашла отклик и у других белорусов. В марте на столичном рынке заметили женщину, которая нашила себе на пальто плакат: "Не вайне".

Пришли на выборы - уехали в РУВД

Больше всего людей вышло на улицы в день проведения референдума по Конституции, 27 февраля. Днем белорусы начали собираться рядом с участками для голосования. Возле одной из столичных школ минчане скандировали: "Нет войне". На участки приходили люди с плакатами: "Слава Украине", "Украина, мы с вами", с желто-синим флагом. Практически всем задержанным в тот день дали по 15 суток.

Никита (имя изменено) даже не успел развернуть свой плакат. Когда он пришел на участок для голосования, ему прямо на входе сказали, что он задержан, и отвели на досмотр. Во время проверки нашли бело-красно-белый флаг в рюкзаке, плакат не посмотрели и увезли в РУВД. Вместе с ним забрали и его брата, у которого вообще не было никаких вещей.

Желто-синие ленточки напротив здания прокуратуры города Минска

"В Октябрьском РУВД было просто производство конвейерного типа. У всех был протокол абсолютно одинаковый: находился в окружении десяти лиц, выкрикивали слова: "Нет войне", тем самым нарушали законодательство о проведении массовых мероприятий и выражали свою общественно-политическую позицию", - говорит Никита, которому также дали 15 суток.

В других РУВД протоколы были похожие, менялись только лозунги: людям приписывали выкрикивание: "Жыве Украина", "Слава Украине".

Никита сначала находился в изоляторе на Окрестина, потом был переведен в тюрьму в Жодино. Как он рассказывает, охранники в Жодино постоянно цеплялись к парням, которые отличались от остальных длиной или цветом волос, яркой одеждой.

"Они постоянно акцентировали на этом внимание, говорили, что в Украине Европа навязывает свои нетрадиционные ценности, поэтому мы пошли освобождать. Мы не сторонники европейских ценностей. Что это за парень с розовыми волосами? Разве это защитник отечества?", - такой нарратив можно было услышать от надзирателей. А по ночам они постоянно выводили заключенных бить в душ. Звуки ударов были слышны в камерах.

Несмотря на массовые задержания 27 февраля, на следующий день белорусы снова вышли на антивоенные акции. Тогда были задержаны еще около 60 человек.

И снова сутки за цветы

В день референдума люди принесли большое количество синих и желтых цветов к посольству Украины. Кто не успел туда попасть до зачистки ОМОНом, оставляли их на видных местах в центре города. В Витебске женщину с цветами задержали, посчитав это несанкционированным пикетом.

Несмотря на это, через несколько дней белорусы начали нести цветы к памятникам украинского классика Тараса Шевченко. У него день рождения 9 марта, а его бюсты стоят во многих городах страны.

Листовки на улице Немиге в центре Минска

Накануне дня его рождения в Бресте планировали провести разрешенный митинг, но милиция просто не пускала людей к памятнику. В тот день задержали местного активиста Олега Вялова. Он также отсидел 15 суток.

После этого массовых акций не было, но белорусы выходили на одиночные пикеты. На центральную площадь Минска вышла женщина с плакатом: "Остановите войну" и желто-синими шариками. Ее оштрафовали на 3040 рублей (990 евро). Парень с антивоенным плакатом вышел на проспект Независимости - и получил 30 суток. Одиночный пикет возле посольства России в Минске для молодого человека также закончился в РУВД.

За это время в городе появлялись желто-синие ленточки, надписи на домах в поддержку Украины, антивоенные листовки на улицах. На учительницу из Бобруйска, которая пришла с желто-синей ленточкой в волосах на работу, директор школы вызвала ОМОН. Ей дали штраф 2240 рублей (730 евро). Сейчас она пробует обжаловать это решение суда.

Молитва за мир

Большой резонанс получили задержания возле Кафедрального собора на Немиге. 3 марта туда пришли мужчины и женщины помолиться за мир и своих детей. Анонс был в открытом чате матерей военнослужащих. Как рассказывает Диана Середюк, которая также была в тот вечер в центре города, было заметно, что еще до начала службы милиция готовилась к массовым задержаниям.

Антивоенные надписи на улицах Минска

"Я там была минут 10 всего. Мы с мужем гуляли, пришли на площадь Свободы. Вокруг стояли характерные бусы, было много сотрудников в гражданском. Они проста бросаются в глаза, хоть стараются не выделяться. Мы решили зайти в храм и потом пойти гулять дальше. Были ли сотрудники внутри - я не обратила внимания, просто обычная служба шла. Мы немного постояли и вышли, и сразу на крыльцо к нам подошли несколько сотрудников. Попросили документы. У нас их с собой не было, поэтому нам сказали пройти в автобус. Ну и повезли в РУВД".

После этого Диану осудили за неподчинение милиции и дали ей 15 суток. "Теперь настолько блокируется любая уличная активность, что задерживают людей абсолютно без разбору, случайно. Только потому, что они находятся рядом с местом, где может быть какая-нибудь акция. Впрочем, и эта практика не новая", - считает девушка.

Белорусы используют совершенно разные формы самовыражения для антивоенной позиции. Минчанина, который играл в переходе на скрипке песню "Перемен" Виктора Цоя и гимн Украины, также задержали, но позже отпустили без протокола.

Меньше повезло священнику Василию Егорову из Могилева. Его задержали в День воли, 25 марта, за наклейку на автомобиле "Украина, прости". За это он получил штраф в 1600 рублей (520 евро). А минчанин, который выставил надпись на окне своей квартиры "No war", был арестован на 13 суток.

Обращения и открытые письма

В начале марта в интернете появилось обращение белорусских адвокатов и юристов. В нем они ссылаются на законы Республики Беларусь и принципы международного права и обосновывают, почему с территории страны не должны взлетать ракеты, самолеты и вертолеты для атаки Украины.

"Мы выражаем поддержку нашим украинским коллегам, которые сейчас вынуждены защищать не интересы клиентов в суде, а свой народ и свои семьи от войны, с оружием в руках или без", - написано в обращении. Под ним подписались более 270 юристов. В начале марта на некоторых из подписантов начали оказывать давление: их вызвали в коллегию адвокатов дать пояснения. Несмотря на это, юристы продолжают оставлять свои подписи под этим обращением.

Активистка из Малориты Людмила Романович не только написала открытое письмо, но и отправила его через сайт Администрации президента. В нем она подчеркнула, что белорусов и украинцев многое связывает и ей стыдно за то, что с территории Беларуси летят ракеты в сторону мирных людей. Также жительница Полесья требует убрать российскую армию с белорусской территории.

"Мы гордились добрососедскими отношениями. Господин Лукашенко про это не уставал говорить. Хочу, чтобы господин Лукашенко вспомнил, как он обещал украинцам, что никогда со стороны Беларуси к ним никто не придет с оружием. Мы не бандиты. Наши дети не оккупанты", - написано в письме.

Через месяц Людмилу задержали и поместили в Брестское СИЗО. На данный момент ей предъявлено обвинение по статье 368 Уголовного кодекса Беларуси "Оскорбление президента" за другое письмо, направленное в Следственный комитет. Активистке может грозить лишение свободы до двух лет.

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