Гимн Украины и молитва за мир: как белорусы протестуют против войны

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Более тысячи белорусов были задержаны за призывы остановить войну в Украине. DW поговорила с теми, кто выступал за мир, а получил за это сутки и штрафы.
Большинство белорусов, задержанных за призывы остановить войну в Украине, отправились в изоляторы и тюрьмы после пикетов 27 февраля 2022 года. Но массовые задержания не остановили людей, которые захотели выразить свою позицию. Желто-синие ленты, антивоенные надписи и листовки продолжают появляться на улицах городов.
Первые задержания в Беларуси начались еще 24 февраля. В основном - за призывы в интернете выходить против войны в Украине. В Гомеле одним из первых увезли в РУВД мужчину, который успел написать только слово "Путин" на заборе.
На второй день люди начали выходить с одиночными пикетами. Так, женщину в Молодечно задержали за бело-красно-белый флаг и назначили штраф 2240 рублей (730 евро). Позже в соцсетях появился комментарий ее сына: "Утром мама была очень расстроена новостью про то, что в Украине началась война. Это и подтолкнуло ее выйти одной на акцию".
Несмотря на задержание, жительница Молодечно не отказалась от своей позиции. Через несколько дней она вышила себе на одежде надпись: "Я за мир". Такая форма протеста нашла отклик и у других белорусов. В марте на столичном рынке заметили женщину, которая нашила себе на пальто плакат: "Не вайне".
Больше всего людей вышло на улицы в день проведения референдума по Конституции, 27 февраля. Днем белорусы начали собираться рядом с участками для голосования. Возле одной из столичных школ минчане скандировали: "Нет войне". На участки приходили люди с плакатами: "Слава Украине", "Украина, мы с вами", с желто-синим флагом. Практически всем задержанным в тот день дали по 15 суток.
Никита (имя изменено) даже не успел развернуть свой плакат. Когда он пришел на участок для голосования, ему прямо на входе сказали, что он задержан, и отвели на досмотр. Во время проверки нашли бело-красно-белый флаг в рюкзаке, плакат не посмотрели и увезли в РУВД. Вместе с ним забрали и его брата, у которого вообще не было никаких вещей.
"В Октябрьском РУВД было просто производство конвейерного типа. У всех был протокол абсолютно одинаковый: находился в окружении десяти лиц, выкрикивали слова: "Нет войне", тем самым нарушали законодательство о проведении массовых мероприятий и выражали свою общественно-политическую позицию", - говорит Никита, которому также дали 15 суток.
В других РУВД протоколы были похожие, менялись только лозунги: людям приписывали выкрикивание: "Жыве Украина", "Слава Украине".
Никита сначала находился в изоляторе на Окрестина, потом был переведен в тюрьму в Жодино. Как он рассказывает, охранники в Жодино постоянно цеплялись к парням, которые отличались от остальных длиной или цветом волос, яркой одеждой.
"Они постоянно акцентировали на этом внимание, говорили, что в Украине Европа навязывает свои нетрадиционные ценности, поэтому мы пошли освобождать. Мы не сторонники европейских ценностей. Что это за парень с розовыми волосами? Разве это защитник отечества?", - такой нарратив можно было услышать от надзирателей. А по ночам они постоянно выводили заключенных бить в душ. Звуки ударов были слышны в камерах.
Несмотря на массовые задержания 27 февраля, на следующий день белорусы снова вышли на антивоенные акции. Тогда были задержаны еще около 60 человек.
В день референдума люди принесли большое количество синих и желтых цветов к посольству Украины. Кто не успел туда попасть до зачистки ОМОНом, оставляли их на видных местах в центре города. В Витебске женщину с цветами задержали, посчитав это несанкционированным пикетом.
Несмотря на это, через несколько дней белорусы начали нести цветы к памятникам украинского классика Тараса Шевченко. У него день рождения 9 марта, а его бюсты стоят во многих городах страны.
Накануне дня его рождения в Бресте планировали провести разрешенный митинг, но милиция просто не пускала людей к памятнику. В тот день задержали местного активиста Олега Вялова. Он также отсидел 15 суток.
После этого массовых акций не было, но белорусы выходили на одиночные пикеты. На центральную площадь Минска вышла женщина с плакатом: "Остановите войну" и желто-синими шариками. Ее оштрафовали на 3040 рублей (990 евро). Парень с антивоенным плакатом вышел на проспект Независимости - и получил 30 суток. Одиночный пикет возле посольства России в Минске для молодого человека также закончился в РУВД.
За это время в городе появлялись желто-синие ленточки, надписи на домах в поддержку Украины, антивоенные листовки на улицах. На учительницу из Бобруйска, которая пришла с желто-синей ленточкой в волосах на работу, директор школы вызвала ОМОН. Ей дали штраф 2240 рублей (730 евро). Сейчас она пробует обжаловать это решение суда.
Большой резонанс получили задержания возле Кафедрального собора на Немиге. 3 марта туда пришли мужчины и женщины помолиться за мир и своих детей. Анонс был в открытом чате матерей военнослужащих. Как рассказывает Диана Середюк, которая также была в тот вечер в центре города, было заметно, что еще до начала службы милиция готовилась к массовым задержаниям.
"Я там была минут 10 всего. Мы с мужем гуляли, пришли на площадь Свободы. Вокруг стояли характерные бусы, было много сотрудников в гражданском. Они проста бросаются в глаза, хоть стараются не выделяться. Мы решили зайти в храм и потом пойти гулять дальше. Были ли сотрудники внутри - я не обратила внимания, просто обычная служба шла. Мы немного постояли и вышли, и сразу на крыльцо к нам подошли несколько сотрудников. Попросили документы. У нас их с собой не было, поэтому нам сказали пройти в автобус. Ну и повезли в РУВД".
После этого Диану осудили за неподчинение милиции и дали ей 15 суток. "Теперь настолько блокируется любая уличная активность, что задерживают людей абсолютно без разбору, случайно. Только потому, что они находятся рядом с местом, где может быть какая-нибудь акция. Впрочем, и эта практика не новая", - считает девушка.
Белорусы используют совершенно разные формы самовыражения для антивоенной позиции. Минчанина, который играл в переходе на скрипке песню "Перемен" Виктора Цоя и гимн Украины, также задержали, но позже отпустили без протокола.
Меньше повезло священнику Василию Егорову из Могилева. Его задержали в День воли, 25 марта, за наклейку на автомобиле "Украина, прости". За это он получил штраф в 1600 рублей (520 евро). А минчанин, который выставил надпись на окне своей квартиры "No war", был арестован на 13 суток.
В начале марта в интернете появилось обращение белорусских адвокатов и юристов. В нем они ссылаются на законы Республики Беларусь и принципы международного права и обосновывают, почему с территории страны не должны взлетать ракеты, самолеты и вертолеты для атаки Украины.
"Мы выражаем поддержку нашим украинским коллегам, которые сейчас вынуждены защищать не интересы клиентов в суде, а свой народ и свои семьи от войны, с оружием в руках или без", - написано в обращении. Под ним подписались более 270 юристов. В начале марта на некоторых из подписантов начали оказывать давление: их вызвали в коллегию адвокатов дать пояснения. Несмотря на это, юристы продолжают оставлять свои подписи под этим обращением.
Активистка из Малориты Людмила Романович не только написала открытое письмо, но и отправила его через сайт Администрации президента. В нем она подчеркнула, что белорусов и украинцев многое связывает и ей стыдно за то, что с территории Беларуси летят ракеты в сторону мирных людей. Также жительница Полесья требует убрать российскую армию с белорусской территории.
"Мы гордились добрососедскими отношениями. Господин Лукашенко про это не уставал говорить. Хочу, чтобы господин Лукашенко вспомнил, как он обещал украинцам, что никогда со стороны Беларуси к ним никто не придет с оружием. Мы не бандиты. Наши дети не оккупанты", - написано в письме.
Через месяц Людмилу задержали и поместили в Брестское СИЗО. На данный момент ей предъявлено обвинение по статье 368 Уголовного кодекса Беларуси "Оскорбление президента" за другое письмо, направленное в Следственный комитет. Активистке может грозить лишение свободы до двух лет.
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