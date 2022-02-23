Комментарий: Лукашенко - новый Жириновский российской политики

Специально для рубрики "Беларусь.Перспективы" политолог Павел Усов написал колонку о новой роли Александра Лукашенко во взаимоотношениях с Владимиром Путиным. Обсудить его мнение и поделиться своим можно под соответствующим постом в Telegram-канале "DW Беларусь".

После протестов в Беларуси 2020 года в отношениях Лукашенко и Путина - на уровне личностно-психологическом - обозначились существенные изменения. Налицо формирование новой модели поведения белорусского диктатора в присутствии президента РФ или в ситуациях, которые касаются России и ее руководства.

Павел Усов

С одной стороны, в словах и действиях Лукашенко можно отметить безмерную услужливость, раболепие, доходящее до открытого самоунижения, что подчеркивает абсолютное превосходство хозяина Кремля и его доминирование в их отношениях. С другой, поведение Лукашенко приобретает совершенно неадекватные формы, которые впору назвать политическим шутовством.

Возможно, причина - в сильном психологическом давлении и дискомфорте. Кроме того, правитель Беларуси еще и видит в этом для себя окно возможностей. Так что образ путинского паяца - это результат сломленной воли и политической зависимости Лукашенко от милости российского вождя, стремление заслужить прощение вместе с позволением на правление.

Поведение Лукашенко - результат зависимости от Путина

Еще в ноябре 2019 года Лукашенко был смел и даже агрессивен в своих словах в отношении России. Критикуя действия Москвы в вопросах интеграции, он не стеснялся в выражениях: "На хрена нужен кому такой союз? Я уже вам по-простому, по-крестьянски говорю! Ни один документ мною не будет подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам нашего общества".

А уже через два года Лукашенко не только подписал 28 дорожных карт по интеграции, но и разместил российские войска на территории Беларуси и сделал страну соагрессором в войне против Украины. Все это он еще и сопровождал словесными реверансами в адрес Путина, хоть и обижался, что тот не покатал его на яхте в Крыму и не присвоил ему звание полковника российской армии.

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При этом после белорусских протестов 2020 года Путин ни разу не приехал в Минск, даже на подписание программы по углубленной интеграции. Тогда как Лукашенко вынужден был ездить на встречи к президенту России более десятка раз.

Для Кремля Беларусь - не независимая страна

Это также говорит о сути положения Лукашенко в отношениях с руководителем России. Последний воспринимает Лукашенко чисто как технического исполнителя своей политической воли, вассала, который должен ездить в ставку. С точки зрения Москвы, белорусский диктатор уже не хозяин независимой страны - Беларусь полностью превратилась в геополитическую периферию России.

Путин, как и любой другой диктатор (в том числе и Лукашенко), мстителен. Ему важно не просто уничтожить противника или подчиненного, сломить его, но и унизить, психологически опустить на уровень безвольного слуги. Постепенное усмирение и растаптывание Лукашенко - это не только "наказание", но и демонстрация того, что его будущее - в руках Кремля. Белорусский диктатор это хорошо понимает, поэтому и старается доказать российскому руководству и лично Путину свою нужность.

Среди способов это сделать есть политическое шутовство, которое, кроме проявления лояльности, может реализовывать и конкретные функции: формирование напряжения, повышение уровня агрессии, создание информационного шума, отвлечение внимания посредством скандальных заявлений и т.д.

Лукашенко - как раньше Жириновский - обслуживает повестку Кремля

В России на протяжении 30 лет яркую роль политического шута играл Владимир Жириновский, который на первом этапе своей карьеры должен был обесценивать понятие и суть демократии, а на исходе - создавать дымовую завесу вокруг агрессивных действий России.

В некоторой степени Лукашенко стал выполнять функцию Жириновского в российской системе политических манипуляций. Он очень быстро вписался в кремлевскую информационную повестку и стал проводником ключевых идеологических посылов Москвы. В свойственной для него хамской манере он усиливал эти посылы, делая их более агрессивными и устрашающими для внешней аудитории.

Еще в довоенный период, когда Россия выдвинула свой ультиматум Западу, он первый заговорил о возможности размещения российского ядерного оружия в Беларуси, а также развертывании российских вооруженных сил для защиты "безопасности" страны; говорил о "провокациях" со стороны Украины и Запада и готовности начать войну. Другими словами, Лукашенко превратился в инструмент давления на западное общественное мнение.

Но наиболее показательными были усилия Лукашенко девальвировать, извратить результаты резни, устроенной в украинской Буче. Он ведь мог просто промолчать, но не стал. В стиле Жириновского-Соловьева-Киселева диктатор-шут готов был предоставить "доказательства" того, что все это - результат провокации британских спецслужб.

Лукашенко понимает, что ресурс для его политического существования теперь именно в обслуживании внутренней и международной повестки Кремля. Его высказывания должны производить много информационного шума и юродства вокруг реальных трагедий. Вместе с тем на данном этапе Кремль удовлетворен той функцией, которую выполняет для него Лукашенко.

Автор: Павел Усов, глава варшавского Центра политического анализа

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