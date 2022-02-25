Комментарий: В Беларуси начала бездействовать новая конституция

Специально для рубрики DW "Беларусь. Перспективы" Саша Романова написала комментарий на тему вступившей в силу новой редакции Конституции РБ, а также попыток Минска выступить в роли посредника между Украиной и Россией. Обсудить ее мнение и поделиться своим видением ситуации можно здесь - под соответствующим постом в Telegram-канале "DW Беларусь".



В Беларуси в четвертый раз за 27 лет изнасиловали конституцию, причем последний раз это произошло в ее официальный день рождения - 15 марта 2022 года, когда начали действовать изменения ее, одобренные на референдуме. Если считать, что на внесении поправок в Конституцию РБ еще в 2020 году настаивал Кремль, то Александр Лукашенко выбрал максимально не подходящее для конституционного референдума время - на двадцатый день войны с Украиной Путина вряд ли беспокоит белорусский режим и раздавленная революция.

Наверняка, его не беспокоят и мысли о том, как Лукашенко удалось сфальсифицировать очередное всенародное голосование. Надо сказать, что и нас это бы мало беспокоило, если бы не строчка в новой редакции Основного закона: "Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств".

Площадка для перемирия, с которой летят ракеты

24 февраля 2022 года территория страны была использована российской армией для нанесения точечных ударов по Украине, для военной агрессии. И от этого факта никуда не уйти, как бы ни старался министр иностранных дел Макей представить Беларусь посредником. Минск - такой же агрессор, как и Москва. У Лукашенко и Путина на уме только война с коллективным Западом.

Саша Романова

При этом белорусский правитель пытается во второй раз предстать в роли миротворца, предоставив территорию страны для переговоров Украины и России. Впервые это произошло еще зимой 2015 года, когда в Минск о мире в Донбассе приезжали договариваться Меркель, Порошенко, Путин и Олланд. Вскоре после этого Запад снял с белорусского руководства часть санкций, а президентские перевыборы Лукашенко в том же году без сучка и задоринки прошли под неофициальным слоганом "Вы что, хотите как в Украине?".

В 2022 году выглядеть голубем мира у белорусского правителя никак не выходит: с территории РБ находящиеся там российские войска запускают ракеты по украинским военным объектам. Несмотря на это, Лукашенко пытается инсценировать непорочное зачатие - оцените белоснежный лыжный костюм, в котором он рассказывал о том, как хочет мира во всем мире. В то время, когда "Белоснежка" говорил это перед камерами, из Мозыря по Ровенской области били путинские "Искандеры". И Лукашенко не сделал ничего, чтобы им помешать. По одной простой причине: если бы не Путин, то власть в Беларуси сменилась бы еще в августе 2020-го после президентских выборов.

На днях Лукашенко привез Путину на личную встречу карту "нападения Украины на Беларусь". Карту, видимо, рисовали пресловутые Ник и Майк, которые обсуждали "коварный план" Запада по отравлению им же Навального. Это, конечно, отвратительная новость - раз Украина "сама нападала", значит, путинские войска не будут выведены с территории Беларуси.

Лукашенко - картонный монстр Путина

В день начала вторжения России Лукашенко сказал, что Украина сама виновата - она якобы "хотела" этого конфликта. Сегодня Лукашенко врет об ударе украинской ракетой "Точка-У" по Припяти. Прямая цитата: "Где-то там возле речки валяется. Кому интересно, кто ближе, сходите, посмотрите". Так и вспоминается нетленное: "Я врачиху того, бритвой по горлу - в колодце она лежит, можешь посмотреть".

Это такой газлайтинг - у Лукашенко в процессе вранья ни один нерв на лице не дрогнет. Такое чувство, что он просто служит картонным монстром Путина, как тот же Рамзан Кадыров. Картонные монстры нужны для того, чтобы на их фоне сам Путин выглядел меньшим злом. Но если боевики Кадырова уже воюют с украинцами, то Лукашенко удается увиливать. Кажется, он уверяет Путина в том, что защищает Россию на западном фланге от Литвы и Польши, которые лязгают гусеницами танков на границе - мол если отправить белорусские войска в Украину, то поляки с литовцами немедленно нападут на Беларусь. Как же он не устал за 27 лет правления так беззастенчиво и беспрерывно лгать?

Очевидно, что главной поправкой в обновленной Конституции Беларуси, ради которой бюджетников вновь сгоняли на референдум, является следующая: бывшему президенту гарантируется иммунитет от ответственности "за действия, совершенные в связи с осуществлением им президентских полномочий".

Все остальное вряд ли имеет значение - как можно серьезно относиться к норме о том, что "брак - это союз между мужчиной и женщиной"? Точно так же положение, что "Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств", является очередным дежурным враньем. Как шутят в Telegram-каналах: "В Беларуси начала бездействовать новая конституция".

Автор: Саша Романова, белорусская журналистка, писательница, директор двух независимых медиаKyky.org и The-village.me

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением редакции и Deutsche Welle в целом.

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