Очевидцы Второй мировой: РФ в Украине воюет против мирного населения

Украинцы, пережившие нацистскую оккупацию во время Второй мировой войны, через 77 лет после ее завершения снова столкнулись с полномасштабной войной. Корреспондент DW побывал в Киевском городском пансионате ветеранов труда и пообщался с живыми свидетелями одной из самых жестоких войн в истории человечества. Они теперь сравнивают Вторую мировую с полномасштабным военным вторжением, которое Россия начала против Украины 24 февраля 2022 года.

В пансионате проживают 38 человек, прошедшие горнило Второй мировой войны, а затем активно принимавшие участие в послевоенном возрождении страны. Они с начала военной агрессии против Украины оставались в Киеве, поскольку отказались от эвакуации.

Война РФ против Украины "более жестокая", чем Вторая мировая

91-летний Аркадий Леонидович родился в Донбассе и почти всю жизнь там прожил и проработал. События Второй мировой войны он пережил в подростковом возрасте и рассказывает, что уже тогда работал в колхозе за трудодни. "Те события (Второй мировой. - Ред.) я пережил легче, чем сейчас, потому что я был молодым парнем, а сейчас - это все ужас", - подчеркнул он.

По его убеждению, нынешняя война, которую Россия развязала против Украины, "более жестокая", чем Вторая мировая. Он добавил, что военная агрессия РФ стала возможной из-за действия российской пропаганды внутри страны, которая "демонизировала" украинцев. "Это (россияне. - Ред.) зомбированные люди, которые поверили собственному телевидению", - считает он. В то же время он отметил, что в этом противостоянии "обязательно победит Украина, даже вопросов нет", поскольку "история никогда не пойдет в обратном направлении".

Аркадий Леонидович

Также Аркадий отметил, что из-за боевых действий в Донбассе ему пришлось переехать в Киев. "Мне очень нравится здесь (в пансионате. - Ред.), но меня тянет домой - в Донецк. Жду с нетерпением, когда закончится война", - подчеркнул он, отметив, что ему "ночью снится Донбасс".

"Это не война, а терроризм"

Кроме того, Аркадий признается, что не может спокойно наблюдать за происходящим в Мариуполе. "Что в Мариуполе сейчас делается? Огромное количество жертв и человеческих страданий. Есть нечего, пить нечего, стрелять тоже, наверное, скоро будет нечем, но нужно противодействовать российским войскам", - рассказывает он.

Мужчина отмечает необходимость немедленного прекращения боевых действий, поскольку, по его убеждению, в этой войне преимущественно погибают не военные, а гражданские. "Это же не война, а терроризм. Они убивают детей - больше 200 детей погибли. Дети жизни не видели, а их "старшие братья" постреляли", - возмущается он.

Свидетель Второй мировой войны убежден, что Украина обязательно восстановит свою территориальную целостность: "Столетняя война между Англией и Францией закончилась миром. Война между Украиной и РФ тоже закончится миром, но обязательно с победой Украины, не сомневаюсь в этом". Свою уверенность он объяснил поддержкой Украины со стороны Запада. "Сейчас наши военные разбивают вражеские танковые колонны, сбивают ракеты, самолеты, потому что есть чем", - объясняет он. Однако Аркадий убежден, что если бы страны Запада закрыли небо над Украиной, то "война бы давно уже закончилась". "Чего тянуть, все равно Путин не остановится на Украине", - сетует Аркадий.

"РФ считает, что у нее есть право захватывать другие страны"

В свою очередь 93-летний Василий Петрович из Киевской области сказал, что никогда не мог представить, что россияне нападут на Украину. "Они (российское руководство. - Ред.) считают себя первой страной в мире, они думают, что имеют право захватывать другие страны", - говорит он.

В то же время Василий убежден, что россияне, прежде всего, воюют с мирным населением. "Однако мирные люди ни в чем не повинны. Это несчастье, пришедшее на нашу землю", - добавил он.

Василий Петрович

По убеждению Василия, президент РФ Владимир Путин хотел, чтобы Украина присоединилась к Таможенному союзу, но "наша страна этого не захотела" и поэтому руководитель РФ "начал мстить". "Он (Путин. - Ред.) хочет уничтожить украинский народ. Каждый день люди гибнут, в подвалах сидят месяцами. Что это за война против мирного населения, я этого не понимаю. Это просто уничтожение гражданских людей. Они не жалеют никого, даже детей", - утверждает он.

"Путин хотел восстановить Советский Союз"

92-летняя Алла Георгиевна родилась и почти всю жизнь прожила в Киеве, до выхода на пенсию работала на заводе "Артем". Она признается, что чувствует себя очень тревожно и вспоминает первые бомбардировки Киева.

Алла Георгиевна

"Я слышала эти бомбардировки, но я не понимала, что это война. Уже утром, когда по телевидению сказали, что война - тогда уже почувствовала", - рассказывает Алла. "У меня 23 февраля день рождения. На следующий день они мне подарили такой "праздник". У меня просто нет слов - как может человек, который нормально мыслит, такое сделать (развязать войну. - Ред.)", - возмущается она. "В здравом уме, мне кажется, человек такое не придумает. Все-таки у Путина с психикой не все в порядке. В Грузию он влез, в Молдову влез. Мне кажется, что он хотел восстановить Советский Союз, но это уже невозможно", - подчеркивает она. Также Алла потрясена поведением патриарха РПЦ Кирилла, одобряющего войну России против Украины. "Как можно благословлять такое зверство? Я не понимаю, это все неправильно", - подчеркнула она.

"Когда рассказывают, что детей насилуют и бомбят роддома - фактически они же воюют не с военными, а с мирными жителями", - убеждена она. Алла вспоминает, что эта война готовилась, ходили разные слухи, "но я не была к этому готова". "Они (российские войска. - Ред.) пришли нас "освобождать", но я не понимаю, от чего нас нужно освобождать. Мы просили кого-то об этом? Харьков - русскоязычный город, где там они нашли "бандеровцев"? Зачем они его разгромили?", - сетует она, добавив, что очень много зданий и инфраструктуры разрушены во время войны, а для того, чтобы все восстановить, потребуется длительное время.

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