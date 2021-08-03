 Медиаэксперты: Белорусская пропаганда сдалась российской | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 08.04.2022

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Беларусь

Медиаэксперты: Белорусская пропаганда сдалась российской

В госСМИ Беларуси доминируют российская повестка и терминология при освещении войны в Украине, выяснили медиаэксперты. При этом в Минске у пропагандистов из России копируют все, что только можно.

Российская военная техника в Беларуси, январь 2022 года

Российская военная техника в Беларуси, январь 2022 года

Media IQ (проект Пресс-клуба Беларуси) проанализировал освещение вторжения России в Украину и пришел к выводу, что официальный Минск отказался от информационного суверенитета. Как следует из Концепции информационной безопасности Беларуси, одним из определяющих принципов такого суверенитета является "информационный нейтралитет, а именно исключение инициативы вмешательства в информационную сферу других стран, направленного на дискредитацию или оспаривание их политических, экономических, социальных и духовных стандартов и приоритетов, а также нанесения вреда информационной инфраструктуре каких бы то ни было государств и участия в их информационном противостоянии".

В докладе Media IQ указывается, что в белорусских госСМИ действия России в отношении Украины описываются эвфемизмами ("операция", "взяли под контроль") и оправдываются защитой людей "от издевательств и геноцида со стороны киевского режима", "демилитаризацией  и денацификацией Украины", а также тем, что в Киеве правит якобы не легитимная власть, а "хунта".

Важный посыл белорусской госпропаганды: "Беларусь является экспортером мира и порядка". Российскую атаку Украины с белорусской территории госСМИ или не упоминают, или называют вынужденной мерой. Постулируется, что армия РФ "освобождает" украинские города, при этом жертв войны пропаганда видит исключительно в Донбассе.

Преобладание российской медиаповестки

Сооснователь и академический директор варшавского исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев в интервью DW охарактеризовал ситуацию с белорусскими госСМИ в духе вольтеровской шутки о том, что Священная Римская империя больше не является "ни священной, ни римской, ни империей". "Доминирует российская медиаповестка - это уже не белорусские, не государственные и не СМИ", - отметил Елисеев

Андрей Елисеев

Андрей Елисеев

Он напомнил о милитаризме в белорусской пропаганде на фоне недавнего миграционного кризиса: "Тогда Польшу и Литву обвиняли в военных преступлениях, в геноциде, нацизме и в том, что они больше войск подводят к белорусской территории".

Однако к февралю стала преобладать антиукраинская риторика: "Еще недели три назад он (Александр Лукашенко. - Ред.) говорил, что если надо будет, то белорусские войска войдут на украинскую территорию. А вот последние заявления выдержаны уже в другой тональности, акцент на мирных инициативах". По мнению Елисеева, на основании риторики Лукашенко не следует делать далеко идущих выводов.

Фабрики троллей в погонах

Инициатива бывших белорусских силовиков BYPOL опубликовала на YouTube фильм с рассказом о фабрике троллей в погонах, расположенной в поселке Колодищи под Минском на базе 742-го полевого узла связи. Есть в фильме фрагмент и о провластных пропагандистах: "В потоке лжи, который вываливают на головы граждан пропагандисты диктатора Лукашенко, все отчетливей звучит риторика их российских собратьев".

Представитель BYPOL Матвей Купрейчик в интервью DW высказал мнение, что белорусские пропагандисты копируют у российских коллег все, что только можно. И привел пример, как на сайте государственного информагентства БЕЛТА при заимствовании контента у РИА "Новости" даже не поменяли "Белоруссия" на "Беларусь".

BYPOL заинтересовали именно тролли, которые работают в силовых структурах и занимаются информационным воздействием на общественное мнение. "Мы знаем минимум о пяти "фермах" троллей, существующих в узлах информационной безопасности при (двух. - Ред.) Оперативных командованиях Сухопутных войск Беларуси. Это все - люди в погонах. Они не защищают свою страну. Они всего лишь сидят в интернете, ведут Tik-Tok, пишут комментарии в соцсетях", - пояснил Купрейчик.

Представитель BYPOL сказал, что не уверен в успешности работы таких интернет-троллей, но не сослался при этом на конкретные данные. Политолог Андрей Елисеев, со своей стороны, не взялся судить о мере воздействия троллей на белорусское общественное мнение, так как не занимался такими исследованиями.

Эксперты проекта Media IQ изучили публикации в ведущих белорусских Telegram-каналах в феврале - начале марта 2022 года и пришли к выводу: хотя официальный Минск и транслировал российскую позицию в отношении вторжения в Украину, публикаций с ключевым словом "война", запрещенным Роскомнадзором, в целом было зафиксировано вдвое больше, чем с навязываемым Кремлем эвфемизмом "спецоперация".

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    Автор: Анна Шторк


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