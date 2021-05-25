 Пропаганда в Беларуси уподобляется российской | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 03.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Пропаганда в Беларуси уподобляется российской

Кроме все большей схожести с российской пропагандой независимые медиа-эксперты обращают внимание на новые акценты в пропагандистской кампании, которую ведут белорусские госСМИ.

Александр Лукашенко на видеоконференции с Владимиром Путиным

Александр Лукашенко на видеоконференции с Владимиром Путиным

Государственная пропаганда в Беларуси существенно изменилась за последний год. Аналитики исследовательского проекта Media IQ обратили, в частности, внимание на уподобление белорусской пропаганды российской: белорусов теперь, как и россиян, готовят к столкновению цивилизаций, холодной, а, возможно, и горячей войне. Это служит обоснованием для зачистки всего общественного и медийного пространства.

"Просто свобода слова, которую мы защищаем конституционно, сегодня переросла в экстремистскую деятельность. И против этого мы будем бороться жестко и решительно", - откровенно заявил Лукашенко 30 июля на совещании с чиновниками госаппарата.

Новые тенденции пропаганды

Если до президентских выборов в августе 2020 года госСМИ просто восхваляли Александра Лукашенко и старались дискредитировать его политических оппонентов, то после этого события пропаганда вышла на новый уровень: в эфире телеканалов стали показывать самооговоры избитых участников акций протестов, "признания" медийных деятелей в намерении совершать теракты и государственный переворот.

Карикатура Сергея Елкина

Раньше было невозможно представить, чтобы государственное телевидение в Беларуси предоставляло эфир для регулярной передачи Григория Азаренка, который в качестве визуального ряда использует портрет "врага народа" крупным планом и изображения приготовленной для него петли.

Еще пример: издаваемая администрацией президента газета "СБ. Беларусь сегодня" публикует списки тех, кого еще следует наказать. Так, в статье "Пропалывать загаженную ниву нужно вместе" Андрей Муковозчик перечисляет имена "подписавшихся за собственную прополку и окучивание" и, обращаясь к правоохранительным органам, призывает: "Работайте, братья".*

Пропагандисты начали обрабатывать неопределившихся

Независимый политолог Ольга Харламова в интервью DW высказала мнение, что в последнее время произошло смещение акцентов в государственной пропаганде: политических оппонентов демонизируют не только в глазах сторонников властей, но и тех, кто еще не определился со своей позицией.

Ольга Харламова

Ольга Харламова

По словам эксперта, при анализе пропаганды напрашиваются исторические параллели с 1937 годом, но Харламовой ближе литературное сравнение с "двухминутками ненависти" (в оригинале - Two Minutes Hate) в романе Джорджа Оруэлла "1984", где жители вымышленной страны Океании должны были смотреть фильм о врагах правящей партии и выражать к ним ненависть. По словам Харламовой, такие "двухминутки" и проводятся на государственном белорусском телевидении.

Сооснователь и академический директор варшавского исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев в интервью DW констатирует, что тезис о том, что репрессии следует продолжить и усилить в отношении всех тех, кто публично не поддерживает действия властей, уже который месяц продвигается колумнистами "СБ. Беларусь сегодня".

Андрей Елисеев

Андрей Елисеев

Говоря о публикации Муковозчика со списком "на прополку", Елисеев отметил: "Эта статья примечательна тем, что собрала воедино около 30 имен-подписантов обращения против репрессий в отношении экспертного сообщества. И ранее "СБ. Беларусь сегодня" регулярно набрасывалась на конкретных экспертов, журналистов, активистов и оппонентов власти. Но теперь число объектов для нападок не ограничивается одним или несколькими людьми".

Эксперт считает, что сотрудники ряда госСМИ фактически претендуют даже больше, чем на статус пропагандиста - берут на себя роль судей, решающих, на кого должен опуститься "карающий меч".

Цель режима - заставить всех замолчать

В свою очередь Харламова видит в такого рода публикациях еще один эффект: "Безусловно, к кому-то из этого списка придут для того, чтобы поддерживать такой нестабильный эмоциональный фон". Политолог считает, что таким образом правящий режим добивается, чтобы его политические оппоненты "боялись, жили в ожидании, работали в информационном поле нелогично, руководствуясь не разумом, а эмоциями".

В ряде случаев эта тактика государственной пропаганды оказывается эффективной: одни перестают высказываться на общественно-политические темы, другие уезжают из страны, многие тиражируют тезис о том, что любое проявление нелояльности наказуемо в Беларуси.

*в статье упоминается и имя автора этого материала.

Смотрите также:

  • цепь солидарности в Минске - люди стоят с бело-красно-белым флагом

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Цепи солидарности

    Несмотря на преследования и жесткие действия со стороны силовиков, минчане продолжают выходить на улицы и выстраиваться в цепи солидарности. Теперь выход даже такой небольшой группы требует подготовки и больших человеческих ресурсов - чтобы обеспечить безопасность всех участников.

  • Протестующие с бело-красно-белыми флагами

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Дворовые протесты

    Популярные еще недавно чаепития и концерты во дворах теперь стали слишком опасны для их участников. Но, договариваясь в закрытых чатах, минчане по-прежнему собираются по вечерам в своих дворах, чтобы сфотографироваться и показать в соцсетях, что протесты не прекращаются.

  • На стене граффити, посвященные аварии на ЧАЭС

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Политические граффити

    В этом году исполнилось 35 лет аварии на ЧАЭС. Проведение традиционного "Чернобыльского шляха" в Минске власти так и не разрешили, ссылаясь на отсутствие у организаторов договоров с городскими службами, а также на ситуацию с коронавирусом. Одному из организаторов несогласованной акции, председателю партии "Зеленые" Дмитрию Кучуку, дали 15 суток ареста.

  • Белорусы с заклеенными красно-зеленой лентой глазами в видеоролике

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Видео-ролики

    К годовщине чернобыльской катастрофы минчане сделали видеоролик. Заклеенные красно-зеленой лентой глаза снявшихся в нем символизируют слепоту белорусов. "Нам и раньше не говорили правду, и с тех пор ничего не изменилось. Теперь наши глаза открылись, и это уже не вернуть назад", - говорят авторы ролика.

  • Люди с бело-красно-белыми флагами

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Цепи свободы в других городах Беларуси

    На улицы выходит не только Минск, но и другие города Беларуси. Многим активистам из Смолевич пришлось уехать из страны этой весной после того, как на концерт группы РСП ворвался ОМОН и большинство музыкантов и зрителей оказались за решеткой.

  • Бело-красно-белый флаг в небе, прикрепленный к белым и красным воздушным шарам

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Бело-красно-белые флаги в небе

    В районе Минского камвольного комбината регулярно запускают в небо флаги с бело-красно-белыми воздушными шарами. Раньше их тут вешали на здания, однако теперь такие флаги довольно быстро снимают работники ЖЭСа или МЧС. В планах креативных минчан и другие способы демонстрации национальной символики, справиться с которыми городским службам будет непросто.

  • Плакаты Свободу Диме Яновскому в руках у людей, лиц которых не видно из-за плакатов

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Акции солидарности с политзаключенными

    Политическим заключенными в Беларуси на сегодняшний день признаны 370 человек. Дмитрия Янковского 4 мая осудили на год лишения свободы за то, что в сентябре прошлого года он заступился за женщину, которую милиционер ударил в лицо. Яновского признали виновным в насилии в отношении сотрудника правоохранительных органов.

  • Импровизированный бело-красно-белый флаг на потоке лифта

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Символика в лифтах

    Жители одного из минских домов научились разбирать металлические панели в лифтах. Достаточно приклеить на световую полосу красный скотч, и получится бело-красно-белый флаг - главный символ протестов в Беларуси.

  • Рисунок на асфальте - Мы разам

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Рисунки на асфальте

    "Мы разам", "Жыве Беларуь", "97%", принты с гербом "Пагоня" и бело-красно-белый флаг - такие надписи и рисунки на асфальте можно встретить во многих городах Беларуси.

  • наклейка на входе в лифт - бело-красно-белый флаг

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Наклейки в подъездах

    Генпрокуратура Беларуси подготовила пакет документов о признании бело-красно-белого флага экстремистской символикой. Если это случится, то за хранение такой наклейки у себя дома будет грозить административная ответственность. Свою первую присягу в качестве президента Александр Лукашенко в 1994 году принимал под бело-красно-белым флагом.

  • Пальцы руки, ногти которых выкрашены в белы и красный цвета

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Бело-красно-белый маникюр

    Герб "Пагоня", орнамент, белые и красные сердечки и даже миниатюрная Нина Багинская - мода на маникюр с национальными символами в Беларуси не прекращается. Маникюр в этом стиле - новый тренд среди белорусок. И не только - в марте российский видеоблогер Юрий Дудь тоже накрасил ногти в белый и красный цвета в знак солидарности с белорусами.

  • Красное сердечко, нарисованное на березе

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Символы на деревьях

    Красное сердечко на белом фоне - минчане оставляют такие знаки на деревьях, чтобы напомнить друг другу о том, что мирный протест не закончился и что люди, готовые поддержать друг друга, всегда рядом.

    Автор: Ольга Верасович


Смотреть видео 02:59

Шокирующее видео: Протасевича пытали? (25.05.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Лукашенко еще у власти: уезжать или оставаться? | Ток-шоу DW "В самую точку"  

Беляцкий: уровень репрессий в Беларуси зашкаливает  

Реклама

Самые читаемые сегодня

БФСС: Решение о снятии Тимановской с Олимпиады принял Лукашенко  

Тимановская на Олимпиаде в Токио: бег с препятствиями от Лукашенко  

Экс-президент Кыргызстана Акаев заявил о готовности сотрудничать со следствием  