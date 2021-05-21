 Наступление властей Беларуси на независимые СМИ: как они выживают | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 02.06.2021

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Беларусь

Наступление властей Беларуси на независимые СМИ: как они выживают

Большинство негосударственных общественно-политических изданий в Беларуси не могут выходить в печатном виде, под давлением властей находятся и интернет-СМИ. Как им всем удается оставаться на плаву?

Разные белорусские газеты в киоске

"Власть хочет системно, в один присест, прекратить распространение информации во всех сегментах - в традиционных независимых и в интернет-СМИ", - так в интервью DW охарактеризовал условия, в которых оказались негосударственные масс-медиа Беларуси, председатель Белорусской ассоциация журналистов Андрей Бастунец.

В качестве примеров он привел разгром наиболее популярного независимого портала Tut.by, и общенациональные издания "Народная воля", "Комсомольская правда" в Белоруссии" и "Белгазета", которые с августа 2020 года не могут ни печататься в стране, ни распространяться в печатной форме через государственные предприятия-монополисты "Белпочта" и "Белсоюзпечать". Кроме того, из госсистемы распространения в 2021 году были исключены газеты "Свободные новости плюс" и "Новы час".

Региональные СМИ также на грани выживания

Аналогичная судьба постигла целый ряд региональных негосударственных СМИ - из 12 газет, являющихся членами Ассоциации издателей региональной прессы "Объединенные масс-медиа", на бумаге уже не выходят три издания ("Вольнае Глыбокае", "Брестская газета", "Газета Слонімская"), а еще одно, возможно, будет вынуждено это сделать: барановичская Intex Press в апреле исключена из подписного каталога "Белпочта", 9 мая типография уведомила редакцию, что "в одностороннем порядке" расторгает договор на оказание своих услуг.

Барановичская газета Intex Press

Барановичская газета Intex Press в апреле исключена из подписного каталога "Белпочта"

"Ситуация сложная. Нам реально не дают работать", - признался в интервью DW главный редактор "Брестской газеты" Виктор Марчук. Издание отказались печатать сначала местная типография, а потом типографии в других городах, которые имеют лицензию на печатание газет. "Уже идет пятый месяц как газета не выходит, - рассказывает Марчук. - Нам, естественно, пришлось сократить штат, потому что были люди, которые работали только для бумажной версии".

С потерей печатного выпуска белорусские региональные газеты теряют значительную часть доходов, формирующихся от рекламы и продажи тиража в розницу и по подписке. По признанию издателей, до трети доходов им давала интернет-реклама. "Сейчас приходится экономить на всем, но пять месяцев мы прожили", - констатирует главред Марчук. И не строит четких планов на перспективу: "Доживем ли мы до конца года или не доживем - все будет зависеть от общеполитической ситуации, от того, как решит власть, какой вариант развития событий она выберет. Если будут дальше закручивать гайки, то пресса - в первых рядах (жертв. - Ред.)".

"Мы стараемся выживать"

Его коллега из Молодечно (Минская область) главный редактор "Рэгіянальнай газеты" Александр Манцевич продолжает выпуск печатной версии издания. В интервью DW Манцевич называет нынешнюю ситуацию "неопределенной для судеб наших изданий и непонятной".

Александр Манцевич

Александр Манцевич

"Возможно кому-то в голову придет, что нужно оставить какой-то десяток изданий, чтобы кому-то показывать, что независимая пресса есть, а возможно и нет. Понимаем, что многочисленные события подтверждают то, что им внешние оценки не важны, их всего лишь принимают к сведению", – объясняет Манцевич.

По его словам, "Рэгіянальная газета" пользуется спросом у читателей, но в последнее время ее выбрасывают из торговых сетей без объяснения причин: "Мы стараемся выживать. Если вдруг ситуация в стране изменится и наступят равные условия хозяйствования для всех медиа - частных и государственных, то мы будем иметь шанс".

"Печатные издания по всему миру вынуждены переходить в онлайн"

Медиаэксперт Мария Садовская-Комлач в интервью DW отметила, что белорусские печатные СМИ столкнулись сразу с двумя видами давления. "С одной стороны, это откат в практику 2000-х, когда независимую прессу надолго исключали из систем печати и распространения. С другой - развитие глобального рынка медиа. Печатные издания по всему миру вынуждены переходить в онлайн из-за изменившихся привычек потребления информации. Поэтому, если 10-15 лет назад независимая газета могла выжить за счет подписчиков и распространения вне госсетей, сейчас ее целевая аудитория становится все более узкой и все менее платежеспособной", - подчеркивает эксперт.

Значимой частью подписчиков газет и журналов в Беларуси парадоксальным образом являются заключенные - им нельзя получать в письмах печатные издания, но разрешено это делать по подписке через каталог госпредприятия "Белпочта". В итоге у некоторых изданий заключенные составляют треть подписчиков, а у отдельных - превышают половину. В 2021 году многие из негосударственных общественно-политических изданий были исключены из подписного каталога.

"Останутся на рынке те, кто сможет нащупать эту связь с аудиторией"

Садовская-Комлач предполагает, что основной мотив действий белорусских властей - "не столько не допустить газеты в тюрьмы или СИЗО, так как находящиеся там политики и активисты уже исключены из общественной деятельности, сколько наказать за распространение опасной, с их точки зрения, информации среди тех, кто еще на свободе". Эту версию подтверждает и разгром Tut.by, а также преследование гродненского интернет-издания Hrodna.lifе.

Мария Садовская-Комлач

Мария Садовская-Комлач

Садовская-Комлач указывает, что белорусские медиа говорят о большой волне солидарности с ними, проявляемой их аудиторией, поэтому возможна "благотворительная" подписка, когда бумажная версия будет покупаться скорее из солидарности.

В некоторых странах Восточной Европы, например в Молдове, популярной является электронная подписка в формате PDF и подписка на бумажные версии изданий, которую оплачивают представители диаспоры для находящихся в стране родственников. "Останутся на рынке те, кто сможет нащупать эту связь с аудиторией и получить поддержку несмотря ни на что, даже если придется сменить периодичность или формат издания", - резюмирует Садовская-Комлач.

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    Автор: Янина Мороз


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