Все, что вы хотели знать о плане "Перамога", но боялись спросить

"Был подписан на план "Перамога", "На вопрос о том, как могу участвовать в плане "Перамога", выбрал вариант: финансово", "Проходил регистрацию в чат-боте плана "Перамога", раскаиваюсь", - такие фразы последнее время довольно часто можно услышать от задержанных на так называемых "покаянных" видео, которые публикуют белорусские силовики. Речь идет о специальном мобилизационном плане, который оппозиционеры готовят для того, чтобы победить режим Александра Лукашенко.

Этот план, очевидно, тревожит белорусских силовиков. План "Перамога" (с белорусского "Победа" - Ред.) и создавшую его инициативу ByPol власти признали экстремистскими формированиями, а также регулярно предпринимают различные шаги, чтобы его дискредитировать. Что представляет собой план "Перамога" и насколько реально его применение?

В "Перамоге" зарегистрировалось более 200 тысяч белорусов

О создании плана "Перамога" было объявлено 9 августа 2021 года, его поддержала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и другие демсилы Беларуси. Как следует из пояснительной записки, его главная цель - восстановление законности и правопорядка в Беларуси, а также возвращение власти в стране ее народу.

По сути, план "Перамога" представляет собой что-то вроде подпольного народного ополчения, объединяя в себе белорусов, готовых участвовать в реализации плана. Регистрация проходит через чат-бот в Telegram - нужно отметить сферу профессиональной деятельности, местоположение работы, опыт прохождения военной службы, навыки какого-либо вида спорта, наличие в собственности зданий или транспортных средств, а также возможный характер участия в плане (активные открытые действия или скрытое участие). Чат-бот не спрашивает имя, паспортные данные или номер телефона, а после регистрации переписка самоудаляется.

По словам организаторов, в плане "Перамога" на сегодня зарегистрировано более 200 тысяч белорусов

Как рассказал DW представитель объединения бывших силовиков ByPol Александр Азаров, на данный момент в плане зарегистрировано более 200 тысяч белорусов.

"Это люди всех существующих профессий, безработные, пенсионеры, все слои общества. Также есть силовики, причем из всех подразделений и структур силовых ведомств. С наиболее важными людьми в плане мы отдельно еще выходим на контакт - присылаем с оригинального бота сообщение", - рассказал Александр Азаров.

Что представляет собой план "Перамога"?

Суть и подробности плана в основном держатся в секрете. "В плане предусмотрены стратегические и специальные операции, для которых мы готовим людей. В чем они заключаются и место их проведения - это секретная информация, чтобы власти не могли подготовиться и нам противодействовать", - поясняет Азаров.

По словам представителя ByPol, план создался в связи с тем, что протесты в 2020 году показали, что мирные демонстрации ни к чему не приводят. На вопрос о том, включает ли "Перамога" насилие, Азаров говорит, что план предусматривает защиту от нападения. "Если белорусы подвергнутся нападению со стороны пособников Лукашенко, они имеют право оказывать самооборону. Призывать к нападению мы сами не будем, - пояснил представитель ByPol. - Что касается захвата объектов, перекрытия дорог - не могу сказать, это секретная часть плана".

В целом, как говорит Азаров, план уже готов, но в связи с событиями в Казахстане и угрозой введения войск ОДКБ оппозиционерам пришлось его подкорректировать, чтобы не допустить иностранное вмешательство.

Говоря о том, рассчитывает ли ByPol, что все 200 тысяч зарегистрировавшихся выйдут по их "мобилизационному предписанию", Азаров указывает, что все продумано: "Люди для специальных операций проверены, с ними ведем лично работу и уверены в них. Все остальные граждане будут задействованы в менее важных операциях, там будем звать с запасом".

Впрочем, главный вопрос касательно плана "Перамога" - это вопрос о дате его запуска. Александр Азаров отмечает, что сейчас белорусы живут в страхе и не готовы выходить на улицы, поэтому надо ждать, пока люди "созреют". "План мы планируем запускать в один день, ведем еще переговоры с "Рабочым рухам" (с белорусского "Рабочее движение" – инициатива штаба экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской - Ред.), чтобы они запустили предварительную забастовку, потому что по нашему плану лучший триггер - это запуск забастовки, а потом уже нашего плана. Но все может произойти спонтанно, как в августе 2020 года", - говорит он.

Как власти противодействуют плану "Перамога"

Белорусские силовики пытаются всячески противостоять плану, преследуя его участников и дискредитируя саму идею. Еще в ноябре 2021 года план "Перамога" и организацию ByPol признали экстремистскими формированиями, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту создания плана и угрожает его участникам санкцией до 6 лет лишения свободы за вхождение в состав экстремистского формирования.

Более того, власти всячески указывают на проблемы с безопасностью плана, говоря, что персональные данные участников якобы были украдены или проданы - дискредитации помогают ролики с задержанными, в которых они говорят о регистрации в плане "Перамога" из-за которой их вычислили и задержали.

Силовики также однажды создали фейковые аккаунты плана и чат-бот, объявив о мобилизационном предписании. Всем белорусам, вступившим в "Перамогу", провластные телеграм-каналы предлагают раскаяться и написать в бот "Шанс", чтобы освободиться от уголовной ответственности.

Однако представитель ByPol отмечает, что действия властей - не более чем пропаганда: "При задержании они заставляют людей это говорить, чтобы другие боялись записываться". Силовики, по его словам, к плану относятся очень серьезно, видя хорошую подготовку. "Мы сейчас главные враги режима Лукашенко. Мы знаем, что создана оперативная группа из КГБ и МВД, которая занимается планом "Перамога" и ByPol", - говорит Александр Азаров.

Власти боятся плана "Перамога", но его опасность преувеличена?

Впрочем, говоря о какой-либо стратегии сопротивления, возникает вопрос, можно ли вообще сейчас, в условиях глубоких репрессий в обществе разработать эффективный и успешный план, который при случае будет применен. Белорусский политолог Валерий Карбалевич считает, что наличие плана в целом лучше, чем его отсутствие.

Валерий Карбалевич

"План - это всегда хорошо, даже если он не реализуется. Но общественно-политические процессы достаточно редко идут по плану, есть элемент стихийности и спонтанности. Протесты 2020 года - яркий тому пример", - поясняет политолог.

Шок событий 2020 года навсегда остался в памяти Лукашенко и чиновников, поэтому план "Перамога" власти пугает, хотя, возможно, они даже преувеличивают опасность. Так, в сегодняшней ситуации Карбалевич не видит каких-либо возможностей, с помощью которых оппоненты режима могли бы изменить ситуацию в стране.

"Сейчас у них нет ресурса, чтобы повлиять на события. Но в любом случае, может прилететь "черный лебедь", и тогда этот план может реализоваться", - считает Валерий Карбалевич.

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