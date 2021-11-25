Белорусский режим ищет инакомыслящих через Интерпол?
Как белорусские власти пытаются использовать Интерпол для преследования политических оппонентов и что делать, если вы необоснованно оказались в списках разыскиваемых.
О том, что оказались в списках Интерпола, белорусы случайно узнают при пересечении границы
"Сейчас для того, чтобы попасть в списки Интерпола, не нужно быть политическим лидером. Нужно просто смело говорить, что думаешь, помогать людям - этого достаточно", - рассказывает директор гродненского детского хосписа Ольга Величко. Из-за ее активной гражданской позиции в Беларуси на Ольгу заведены сразу два уголовных дела, а хоспис, где она работала, попал под репрессии.
О том, что Ольга находится в списках Интерпола она узнала, когда ее задержали в аэропорту Киева. "Меня долго не отпускали, шло разбирательство. Потом украинские власти поняли, что тут есть политический компонент, и меня отпустили. Я тогда стала узнавать, в чем вообще дело. На сайте Интерпола среди разыскиваемых по "красному циркуляру" (так наз. red notice, запрос государства-участника по каналам Интерпола - Ред.) меня не было, значит, есть открытые и закрытые списки", - говорит Величко.
Впрочем, история Ольги не единственная. По данным инициативы ByPol, в которую входят уволившиеся сотрудники силовых структур Беларуси, власти страны пытаются использовать Интерпол для поиска своих политических оппонентов. Как на это реагируют в Интерполе, и что делать белорусам, попавшим в международный розыск, - у DW.
Интерпол, международная организация криминальной полиции, - одна из старейших организаций в мире, она насчитывает 194 государства. Как объясняет DW белорусский юрист-международник Катерина Дейкало, суть Интерпола - помогать государствам бороться с преступностью с помощью информационной, оперативной и технической поддержки.
Специфика работы Интерпола в том, как организация работает с государствами-членами. "Каждая страна должна создать свое Национальное центральное бюро. С одной стороны, бюро входит в структуру Интерпола, а с другой - Интерпол не определяет форму и статус этого органа в государстве. В Беларуси Национальное бюро - это отдельное структурное подразделение МВД, его начальника назначает министр МВД, то есть, это просто белорусские силовики", - поясняет эксперт и добавляет, что такая ситуация обычна для большинства государств.
Дейкало подчеркивает, что ст. 3 Устава Интерпола строго запрещает организации вовлекаться в дела политического, военного, религиозного или расового характера. "То, как бюро предоставляет информацию в базы Интерпола, регулируются белорусскими законами, но бюро несет ответственность за ее достоверность и должно действовать в рамках Устава", - отмечает Дейкало.
Белорусский адвокат Алесь Михалевич, который специализируется на взаимодействии с Интерполом, также дополняет, что из-за того, что Беларусь не является участницей Совета Европы, в стране не действуют некоторые стандарты прав человека. "В ситуации с Интерполом это значит, что Беларусь может заносить человека в списки даже без судебного решения. Нужно лишь пару документов - постановлении об уголовном деле, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражу и о том, что человек является обвиняемым".
Власти Беларуси маскируют политические дела для Интерпола
Впрочем, как говорится в недавнем расследовании ByPol, власти Беларуси специально используют Интерпол в своих целях. Так, ByPol привела несколько прослушанных телефонных разговоров представителей Интерпола в Беларуси, в которых обсуждается, как при запросе в международный розыск замаскировать политические дела под уголовные преступления. Например, не упоминать про бело-красно-белые флаги, а сказать, что разрисованные стены - это испорченное имущество.
В инициативе также утверждают, что ряд запросов от Беларуси Интерпол отклонил из-за очевидного политического контекста. Так было в случае розыска представителей оппозиции Светланы Тихановской и Ольги Ковальковой. Более того, Интерпол вынес властям Беларуси предупреждение за политическое преследование оппонентов и пригрозил приостановлением членства в организации.
Сразу после выхода расследования офис Светланы Тихановской совместно с ByPol направили письмо в Интерпол. В нем они привели доказательства того, как режим запрашивает информацию о белорусах в других странах, включая номера их телефонов, места жительства, данные об имуществе, и настоятельно рекомендовали прекратить сотрудничество Интерпола с властями Беларуси. На данный момент, как сообщили DW в ByPol, ответа на письмо получено не было.
Интерпол: "Мы проверяем все запросы из Минска"
В свою очередь в Интерполе в ответ на запрос DW заявили, что им известно об опасениях Светланы Тихановской и ByPol. В организации также выразили приверженность соответствовать в своей деятельности Уставу и правилам. "Ситуация в Беларуси находится под пристальным наблюдением Генерального секретариата, и все запросы, отправляемые Национальным центральным бюро в Минске, тщательно рассматриваются на предмет соблюдения правил и процедур Интерпола", - заверили в секретариате Интерпола.
Рассуждая о возможности исключения Беларуси из Интерпола, адвокат Михалевич говорит, что Интерпол, безусловно, не любит, когда его используют в политических целях. "Такие идеи должны рассматриваться на Генеральной ассамблее Интерпола, и если какое-то государство поднимет вопрос о том, что Беларусь злоупотребляет членством, то его могут рассмотреть, - отмечает эксперт. - Но нужно понимать, что большинство стран в мире все же недемократические, и сами, бывает, используют Интерпол в своих целях, а Беларусь до недавнего времени была в организации на хорошем счету".
Что делать белорусам, попавшим в списки Интерпола?
Но если кто-то из белорусов подозревает, что может по политическим мотивам оказаться в базе Интерпола, он может отправить превентивный запрос в организацию, поясняет Алесь Михалевич: "В Интерполе есть Комиссия по контролю файлов, это такой квазисудебный орган. Туда можно сообщить, что вы являетесь представителем группы риска и на вас могут незаконно подать в Интерпол". По словам Михалевича, такие запросы были поданы на многих белорусских общественных и политических деятелей, и никто из них не попал в базу Интерпола.
Кроме того, в Интерпол самостоятельно или через адвоката можно обращаться и с просьбой исключить из списков разыскиваемых, если человек там уже необоснованно оказался. Так, как сообщает Алесь Михалевич, накануне из базы Интерпола удалили данные на активиста Макария Малаховского, которого в сентябре этого года задержала польская полиция по запросу Генпрокуратуры Беларуси. Сейчас Михалевич также занимается делом Ольги Величко.
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