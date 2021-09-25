В ООН фиксируют ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси

Ситуация с правами человека в Беларуси в 2021 году продолжила ухудшаться. Такое заявление сделала в пятницу, 24 сентября, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, выступая на 48-й сессии Совета по правам человека в Женеве.
По поручению Совета по правам человека Бачелет совместно с командой международных экспертов в настоящее время изучает положение в области прав человека в Беларуси в период с 1 мая 2020 года. 24 сентября она представила в устной форме промежуточные выводы этого исследования.
ООН: сотни человек в Беларуси могли лишиться свободы из-за убеждений
По данным экспертов ООН, более 650 человек в Беларуси в настоящий момент могут находиться в заключении из-за своих убеждений - в том числе представители оппозиции, правозащитники, журналисты, участники протестов и активисты, включая руководителей правозащитного центра "Весна". Докладчица особо выделила "постоянные утверждения о широком распространении и систематическом применении пыток и жестокого обращения в контексте произвольных задержаний и арестов протестующих".
"Я глубоко обеспокоена ужесточением ограничений, касающихся гражданского пространства и основных свобод, в том числе операциями полиции против организаций гражданского общества и независимых СМИ, арестами и уголовным преследованием активистов, выступающих в защиту прав человека, а также журналистов по обвинениям, которые обычно кажутся политически мотивированными", - отметила в этой связи Бачелет.
Подавление свободы СМИ в Беларуси
Комиссар ООН отдельно затронула тему подавления свободы СМИ в Беларуси. По данным Бачелет, в 2020 году в этой стране было задержано как минимум 497 журналистов и сотрудников СМИ, 68 из них подверглись жестокому обращению. К 10 августа 2021 года 27 журналистов оставались в заключении, в том числе бывший редактор белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, напомнила она.
К концу августа 2021 года 129 организаций гражданского общества в Беларуси были закрыты или находились в процессе ликвидации, среди них - долголетние партнеры механизмов ООН по защите прав человека, продолжила комиссар.
По оценке Бачелет, "уровень и модель поведения белорусских властей на сегодняшний день позволяют с большой долей вероятности предположить, что ограничения свобод выражения и собраний, а также прав человека имеют целью, в первую очередь, подавить критику и оказать давление на несогласных с политикой правительства и никак не связаны с какими-либо легитимными целями, описанными в законодательстве по правам человека, например, защитой общественного правопорядка.
Нелегальная миграция в ЕС со стороны Беларуси
Комментируя ситуацию с массовым переходом границ ЕС нелегальными мигрантами со стороны Беларуси, комиссар ООН подчеркнула отчаянное положение этих людей. "Их правам человека - включая еду, воду, медицинскую помощь - должно уделяться первостепенное внимание, а любое прошение об убежище или другие просьбы о помощи нужно рассматривать в индивидуальном порядке", - указала Бачелет.
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Автор: Райна Бройер, Янина Мороз