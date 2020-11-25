 За что в Беларуси власти преследуют Гродненский детский хоспис? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 26.11.2020

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Беларусь

За что в Беларуси власти преследуют Гродненский детский хоспис?

Проверки милиции и санэпидемстанции, давление на сотрудников и спонсоров - из-за беспрецедентного преследования хоспис в Гродно с трудом выполняет свои функции по оказанию паллиативной помощи больным детям.

Гродненский детский хоспис имени святого Губерта

Гродненский детский хоспис имени святого Губерта

Уже больше месяца Департамент финансовых расследований по Гродненской области ведет проверку Гродненского детского хосписа имени святого Губерта. Кроме того, благотворительная организация, которая помогает 70 семьям с неизлечимо больными детьми и существует только на пожертвования, лишилась двух помещений.  Директор хосписа Ольга Величко, говорит, что к проверкам им не привыкать, но в последнее время давление усилилось: сейчас стоит вопрос о самом существовании организации. Причина, уверена Величко - в ее гражданской позиции.

Проверка хосписа по анонимке

"Мы работаем над тем, чтобы система оказания паллиативной помощи в государстве менялась и приближалась к современным международным стандартам", - рассказывает DW Ольга Величко. По ее словам, критику нынешнего уровня здравоохранения в Беларуси местные власти всегда воспринимали болезненно - в начале года в хоспис уже приходили с очередной проверкой. Инициировали ее по анонимке, хотя это и запрещено белорусским законодательством.

"Проверили все: как мы получаем и расходуем спонсорскую помощь, собираем пожертвования. Спрашивали людей о моем психическом состоянии. В марте по итогам проверки нарушений выявлено не было, в возбуждении уголовного дела отказано", - вспоминает Величко.

Ольга Величко

Ольга Величко

Однако 22 октября в Гродненский детский хоспис пришли из Департамента финансовых расследований - и снова по анонимному заявлению. Судя по постановлению, предъявленному сотрудниками ДФР, проводится проверка "в отношении должностных лиц ОБО "Гродненский детский хоспис" по фактам занижения налогооблагаемой базы и уклонения от уплаты сумм налогов".

Хоспису отказывают в аренде помещений

Величко уверена, что причиной стала ее гражданская активность во время избирательной компании и после президентских выборов в Беларуси: "Я была в штабе Виктора Бабарико, собирала подписи, была независимым наблюдателем, писала в прокуратуру, в ЦИК о нарушениях, которые видела на участках в Волковысском районе".

После жесткого подавления протестов 9-12 августа Величко была одной из тех, кто пытался создать в Гродно Совет народного доверия. Тогда удалось организовать трансляцию митинга на местном телеканале, а власти вышли для разговора с протестующими. О Гродно говорили как о первом "вольном" городе Беларуси. Правда недолго: мэр пошел на попятную, а у Величко и хосписа начались проблемы.

"В сентябре в помещении, которое мы арендовали у Комбината школьного питания Ленинского района Гродно, поменяли замки. Позже из экономического суда пришло исковое заявление о расторжение договора аренды и возмещения убытков якобы за то, что комбинат не пользовался этим помещением. Отмечу, у нас там был волонтерский центр. Во время пандемии мы, в том числе шили и бесплатно раздавали защитные костюмы для медиков ", - рассказывает Ольга Величко. Кроме того, выселяют хоспис и из помещения детской поликлиники №2 Гродно, где организация арендовала кабинет 12 лет - с самого начала своей работы.

Волонтеры в помещении хосписа шьют защитные костюмы для медиков

Волонтеры в помещении хосписа шьют защитные костюмы для медиков

Величко задержали на благотворительном мероприятии

Хоспису фактически запретили проводить благотворительные мероприятия. В середине октября во время одного из таких мероприятий Ольгу Величко забрала милиция: "Меня поместили в изолятор временного содержания, на следующий день был суд. Я получила штраф в 15 базовых величин (более 130 евро) за нарушение порядка проведения массовых мероприятий".

Практически сразу после этого и началась проверка Департамента финансовых расследований.  "У нас изъяли документы. Всем спонсорам ДФР шлет письма с просьбой указать, какая помощь была оказана. По третьему разу опрашивают родителей тяжелобольных детей", - рассказывает Величко. Кроме милиции, по словам директора, хоспис проверяет санэпидемстанция: "У нас нет уборщицы, работники, в том числе и я, убираем сами - стараемся экономить деньги. Это нарушение, как и то, что у нас одна швабра и немаркированное ведро".

Больные дети - опасность для гродненского правопорядка?

"Мы помогали хоспису финансово, нам ДФР прислал запрос на предоставление отчета и договора об использовании предоставленной помощи. Пока ничего не предоставляли, так как отчета еще нет, средства не использованы. Директор хосписа подготовила объяснительное письмо, но пока и его не отправляли ", - рассказали DW в гродненской фирме IQUADART.

"Я волонтер, у меня нет никаких коммерческих связей с хосписом. Из ДФР обращались к фотографам, танцорам, всем, кто был в проектах и проходил по каким-то договорам, - рассказывает художница Ирина Варкулевич. - Ольга никогда не скрывала свою гражданскую позицию. Еще до событий 9 августа ее мучали анонимками, проверками, которые она успешно проходила. Поэтому если сейчас что-то будет не так, понятно, что это фальсификация".

Адвокат Михаил Кирилюк, представляющий хоспис, так комментирует некоторые действия местных властей: "70 смертельно больных детей представляют огромную опасность для гродненского правопорядка. Департамент финансовых расследований начал проверку уплаты хосписом налогов и изъял документы. Теперь юристы не могут даже прочесть договор, который с хосписом хотят расторгнуть арендодатели - две разные государственные организации. Кроме того, Комбинат школьного питания подал иск на расторжение договора. Заседание суда будет 1 декабря".

Адвокат считает, что хоспис незаконно лишили доступа в арендуемые помещения, а также возможности осуществлять свою деятельность и пользоваться своим имуществом. Это не только нарушение договорных обязательств, но и норм гражданского законодательства, подчеркивает Кирилюк.

Хоспису в Гродно важна поддержка

Сегодня у Гродненского детского хосписа осталось одно помещение при местной церкви, там работает паллиативный центр. "К нам каждый день приезжают дети, сотрудники посещают подопечных дома. У нас около 70 семей c детьми до 24 лет, но есть и те, кому больше - в Гродно их просто некуда передать, - отмечает Ольга Величко. - Коллегам трудно, их постоянно дергают в связи с проверками. Самое ужасное, у нас есть ребенок в терминальной стадии, и мы нормально не можем помочь этой семье, работать в полном объеме".

Директор хосписа говорит, что сейчас очень важна поддержка людей - письма в различные структуры с просьбой прекратить давление: в Гродненский гор- и облисполкомы, Главное управление юстиции облисполкома, департамент финансовых расследований.

Так, Гродненский детский хоспис поддержала Ассоциация белорусов в Италии: "Долг каждого человека, особенно тех, на кого возложена ответственность за руководство регионом, помогать и всячески содействовать подобным организациям, не вовлекая и не примешивая к этому политические вопросы", - говорится в письме.

Между тем на днях служба информации прокуратуры Гродненской области прокомментировала многочисленные обращения граждан в связи с действиями Департамента финансовых расследований в отношении хосписа. В заявлении говорится, что обращения, поданные в электронном виде, рассматриваться не будут, так как "не содержат личную подпись заявителя", их подача в рамках Уголовно-процессуального кодекса не предусмотрена.  Жалобы могут быть поданы в устной или письменной форме.

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