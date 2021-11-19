"Бандит" Лукашенко и наивная Меркель: дебаты в Европарламенте о Беларуси

Ситуация на границе Беларуси и ЕС несколько утратила остроту, однако тема использования мигрантов режимом белорусского правителя Александра Лукашенко остается горячей. Пока Еврокомиссия на своем заседании 23 ноября готовила меры против компаний, занимающихся незаконной перевозкой мигрантов, в Европарламенте провели дебаты о ситуации в Беларуси и на ее границах с ЕС. Как евродепутаты, так и еврокомиссары заседали в Страсбурге.

ЕС: Лукашенко ответственен за страдания на границе

"Это не миграционный кризис. Это большая угроза безопасности. Границы Польши, Литвы и Латвии испытывают на прочность. Но это европейские границы, и угроза для одного - это угроза для всех", - заявил один из заместителей председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас, успевший как поучаствовать в дебатах, так и представить меры против перевозчиков мигрантов.

По данным Еврокомиссии, в текущем году более 7500 человек смогли попасть в Литву, Польшу и Латвию с территории Беларуси. Это те, кого власти этих стран зарегистрировали. Более 40 тысяч попыток пересечь границы ЕС были предотвращены. По оценкам европейских чиновников, сейчас в Беларуси находятся около 15 тысяч мигрантов, среди них более 2000 - у границ Евросоюза. "Этим людям продают ложь, фантазию, иллюзию быстрого перелета через Стамбул или Дубай, через Минск в Германию или Центральную Европу. Но это не так просто. Они покупают билет не в Европу, а в заледенелые леса", - отметил еврокомиссар.

"Эта ситуация принесла много страданий", - заявил министр иностранных дел Словении Анже Логар, представлявший Совет ЕС, в котором Любляна в этом полугодии председательствует. Он напомнил, что несколько мигрантов погибли, многие находятся в ужасающих условиях, а ряд сотрудников силовых органов Польши оказались в госпитале после столкновений с мигрантами. Глава МИД Словении подчеркнул, что ответственность за этот кризис несет "господин Лукашенко и его режим".

Удалось ли Лукашенко расколоть Евросоюз?

По мнению Логара, Лукашенко "в итоге просчитался". "Мы приветствуем, что в этой ситуации ЕС смог сохранить единый фронт", - добавил министр.

Если государства ЕС действительно демонстрируют единство, то между политическими партиямивокруг вопроса мигрантов давно идут ожесточенные споры. Социал-демократ из Германии Биргит Зиппель (Birgit Sippel) заявила, что "международные обязательства, право ЕС и гуманитарная ответственность" обязательны и на внешних границах Евросоюза. "Но ничего из этого не соблюдается польским правительством, и поэтому Еврокомиссия должна начать процедуру из-за нарушения договоров ЕС", - считает социал-демократ.

Ей возразил другой немец - Бернхард Цимниок (Bernhard Zimniok) из правопопулистской фракции "Идентичность и демократия": "Дорогие коллеги, пока вы как мантру повторяете одни и те же фейки о бедных мигрантах, … видео с польской границы показывают горькую реальность: чрезвычайно агрессивные экономические мигранты атакуют границу Польши, чтобы попасть в государство всеобщего благосостояния Германию. Никто не может быть настолько благодарен Польше, как мы, немцы".

Лагерь мигрантов вблизи границы Беларуси и Польши

А евродепутат из фракции "зеленых" Тинеке Стрик воздержалась от обвинений в чей-либо адрес внутри ЕС, но напомнила о страданиях людей, застрявших в Беларуси. "Репатриация (мигрантов. - Ред.) прекратила физические страдания для части из них, но многие до сих пор травмированы… И не все могут возвратиться", - отметила она, указав, что сирийские и афганские беженцы нуждаются в политическом убежище. "Беженцы не начали этот кризис. Его начал Лукашенко", - подчеркнула Стрик.

Евродепутаты выступают за санкции против Лукашенко

Европейские политики единогласны в том, что в кризисе виноват режим Лукашенко. За усиление санкций против него выступали евродепутаты из правых, центристских и левых партий.

Датчанин Николай Виллюмсен из фракции "левых" призвал ЕС эвакуировать людей, застрявших на границах: "Нам надо разбираться с диктаторами, подобными Лукашенко, с помощью целенаправленных санкций и политического давления, а не заставляя детей спать на смертоносном холоде", - указал он.

"Лукашенко - не только диктатор, угнетающий свой народ и нелегально держащийся за власть после сфальсифицированных выборов. Он еще и бандит с большой дороги", - заявила француженка Натали Луазо из либеральной фракции "Обновить Европу". Свои слова она объяснила как принудительной посадкой самолета Ryanair с целью "похищения молодого блогера" Романа Протасевича, так и организацией перевозки мигрантов с Ближнего Востока. "Несколько месяцев назад Лукашенко сказал, что пошлет нам мигрантов, потом наркотики, а потом мафию. Но мафия - это он и его сообщники в этом неслыханно циничном предприятии", - добавила Луазо.

Стоит ли за Лукашенко Путин?

Часть политиков в Европе уверены, что Лукашенко не пошел бы на организацию миграции в ЕС без одобрения президента России Владимира Путина. Поляк Рышард Легутко из фракции "Европейских консерваторов и реформистов" заявил, что границы Польши и стран Балтии впервые со времен "железного занавеса" подвергаются угрозе. "Это длинная тень неоимпериалистской политики России", - считает Легутко.

Подобные взгляды разделяют евродепутаты и из других стран. "С каждым днем Лукашенко все больше показывает свое настоящее лицо, лицо тирана, лицо диктатора, получающего приказы от другого диктатора", - заявил евродепутат от Европейской народной партии (ЕНП) из Испании Эстебан Гонсалес Понс. По мнению испанца, события на границе с Беларусью нужны Путину для того, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от наращивания им военного присутствия вблизи границ с Украиной. "Беларусь - это отговорка. А цель - это Украина", - отметил Гонсалес Понс.

Руку Путина в действиях Лукашенко видит и немка Виола фон Крамон (Viola von Cramon) из фракции "зеленых". При этом она раскритиковала и и.о. канцлера Германии Ангелу Меркель (Angela Merkel) за ее звонки Лукашенко. "Те немногие здесь и в некоторых столицах, кто достаточно наивен, чтобы легитимировать Лукашенко телефонными звонками, и кто думает, что Путин - не кукловод, должны осознать, что диктаторы понимают лишь язык жестких санкций и наказаний. Лукашенко должен предстать перед трибуналом", - призвала она.

В Москве свою причастность к ситуации на границе Беларуси и стран ЕС категорически отрицают.

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