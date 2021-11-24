Трибунал для Лукашенко и "полезные идиоты" в ЕС - дебаты в Европарламенте

Год назад Беларусь была одной из главных тем мировых СМИ. Но после прекращения активной фазы протестов внимание международных медиа к ней ослабло. Тем не менее, в Европейском парламенте стараются не терять события в этой стране из поля зрения. Во вторник, 5 октября, на пленарном заседании в Страсбурге евродепутаты посвятили почти полтора часа дебатам "О ситуации в Беларуси после одного года протестов и их насильственного подавления".

В Европарламенте Лукашенко грозят трибуналом

"Через год после фальсифицированных выборов обстановка в Беларуси остается плачевной. Режим Лукашенко продолжает систематические попытки заглушить все сохранившиеся независимые голоса в стране - независимую прессу, правозащитников и гражданское общество", - так открыла дебаты еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон. В Беларуси насчитывается уже более 700 политзаключенных, и это число только растет, напомнила она.

"Мы все знаем, какие преступления против народа Беларуси совершает Лукашенко, за какие международные преступления он ответствен", - заявил литовец Андрюс Кубилюс, выступавший от имени Европейской народной партии (ЕНП). Он предложил "немедленно вынести преступления Лукашенко на рассмотрение Международного уголовного суда на основании Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации. - Ред.), Монреальской конвенции (об унификации правил международных воздушных перевозок. - Ред.) и Конвенции против пыток (ООН. - Ред.)".

Эту идею поддержал ряд депутатов из других фракций. В частности, социал-демократ из Португалии Изабель Сантуш отметила, что санкции направлены лишь на изменение политического поведения, а вот за "совершенные преступления" Александр Лукашенко, по ее мнению, должен отвечать перед Международным уголовным судом (МУС).

"Мы должны инициировать судебный процесс лично против Лукашенко и предъявить ему обвинение в пытках его же граждан. Доказательства для этого имеются", - добавил евродепутат от "зеленых" Сергей Лагодинский (Sergey Lagodinsky) из Германии.

"Необходимы серьезные дебаты в Совете Безопасности ООН и, наконец, необходимо расследование Международного уголовного суда", - поддержал коллег польский депутат из фракции Европейских консерваторов и реформистов (ЕКР) Витольд Ващиковский.

"Беларусь не находится на пути миграции" из Ближнего Востока в ЕС

Если во время дебатов в Страсбурге противников преследования Лукашенко международным судом среди евродепутатов не нашлось, то тема мигрантов на границах ЕС с Беларусью оказалась самой злободневной.

Еврокомиссар Ильва Йоханссон сообщила, что в текущем году на границах между Беларусью и ЕС зарегистрированы уже более 6000 "нерегулярных" мигрантов, тогда как в прошлом - около 150.



Афганские беженцы на границе между Беларусью и Польшей

По ее словам, эти люди - преимущественно выходцы из Ирака, Конго, Камеруна и Сирии. "Беларусь не находится ни на одном из известных путей миграции из этих стран. Беларусь не является страной, находящейся под миграционным давлением. Вообще-то, люди ищут убежища (спасаясь. - Ред.) из Беларуси, а не в Беларуси", - подчеркнула Йоханссон.

Йоханссон рассказала, что прибытие мигрантов организует государственный туроператор "Центркурорт". Их селят в государственных отелях, а потом люди "в формах без опознавательных знаков" везут мигрантов в микроавтобусах к границам Латвии, Литвы и Польши. Такие действия властей Беларуси Йоханссон назвала "незаконным перемещением мигрантов через границу, спонсируемым государством". Хотя, по ее словам, в последние недели число прибывающих мигрантов "резко упало".

Кого Лукашенко выставил "полезным идиотом" в ЕС?

Литовский евродепутат от либеральной политической группы "Обновить Европу" Пятрас Ауштрявичюс назвал использование мигрантов режимом Лукашенко "масштабными гибридными атаками" против Литвы, Латвии и Польши. Витольд Ващиковский поблагодарил Ильву Йоханссон "за ее попытки решить проблему и за ее поддержку польских достижений". А датчанин Петер Куфуд из правопопулистской фракции "Идентичность и демократия" долго хвалил Варшаву, Вильнюс и Ригу за то, что те защищают свои границы, когда ЕС "не замечает своих обязательств".

Совсем иную позицию заняли левые фракции. Социал-демократ из Португалии Педро Маркеш считает, что Лукашенко "полностью перешел границы человечности, используя людей как оружие". Но "это ни в коем случае не оправдывает то, как с этими мигрантами обращаются на наших границах", заявил Маркеш, напомнив о гибели нескольких мигрантов в пограничной зоне между Беларусью и Польшей.

Испанский "левый" Ману Пинеда заявил, что ему тяжело говорить о ситуации с правами человека в Беларуси, когда "на границах Польши, Латвии и Литвы царит беспорядок". Он обвинил эти три страны в грубом нарушении международного права.



Самый жаркий спор вели между собой польские депутаты из разных политических партий. Социал-демократ Роберт Бедронь считает, что Лукашенко удалось дестабилизировать восточную границу ЕС и таким образом выставить правительство в Варшаве "полезным идиотом". В качестве довода Бедронь назвал гибель мигрантов на границе. Это вызвало шквал критики у евродепутатов из правящей в Польше партии "Право и справедливость". Йоахим Брудзиньский заявил, что "полезными идиотами" принято называть представителей именно левых сил. В ответ Ващиковский призвал зал не обращать внимание на "ложь польской оппозиции". Анджей Халицкий из ЕНП призвал обоих прекратить ссориться. По его словам, кто бы ни правил в Польше или Литве, важно, чтобы граница была закрытой.

Главное оружие диктаторов - забвение

Впрочем, далеко не все депутаты говорили о границе и мигрантах. Немка Терри Райнтке (Terry Reintke) от "зеленых" отметила, что главным оружием диктаторов являются не слезоточивый газ или автоматы их силовиков, а забвение: "Такие люди, как Лукашенко, хотят, чтобы мы утратили интерес. Они хотят, чтобы по прошествии месяцев мы забыли, отвернулись и больше не смотрели на то, что происходит в Беларуси". Евродепутат напомнила об 11-летнем тюремном сроке Марии Колесниковой. "Если это безумие не остановить, ей (Колесниковой. - Ред.) будет 50 лет, когда истечет ее тюремный срок", - сказала Райнтке и пообещала, что Европарламент не забудет о Беларуси.

"Повестка дня идет вперед, но, к сожалению, для (политических. - Ред.) заключенных в Беларуси ужас остается реальным… Мы не можем отвернуться от этого", - поддержал ее румын Драгош Тудораке из группы "Обновить Европу".

Смотрите также:

Беларусь в различных мировых рейтингах Индекс демократии При составлении рейтинга Democracy Index аналитики издания The Economist учитывают такие показатели, как выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, участие населения в политике, политическая культура. В 2020 году Беларусь заняла 148-е место из 167 - рядом с Гвинеей-Бисау и Суданом. Из постсоветских стран хуже ситуация только в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане.

Беларусь в различных мировых рейтингах Уровень восприятия коррупции Рейтинг Corruption Perceptions Index, который составляет Transparency International, - индикатор уровня коррупции в общественном секторе. В 2020 году Беларусь заняла 63-е место, поделив его с Кубой и Хорватией. Это лучше, чем показатели России и Украины, но хуже, чем Литвы и Латвии. Из стран Восточной Европы и Центральной Азии лучше всего обстоят дела в Грузии (45 место) и Армении (60-е).

Беларусь в различных мировых рейтингах Условия для ведения бизнеса В отчете Всемирного банка Doing Business-2020, который охватывает 190 экономик мира, Беларусь опустилась на 49-е место с 37-го. Россия - на 28-м месте, Украина - на 64-м. Самые высокие позиции Беларуси - по индикаторам "регистрация собственности" и "подключение к системе электроснабжения". Хуже всего - по критериям "налогообложение", "получение кредита" и "защита миноритарных инвесторов".

Беларусь в различных мировых рейтингах Гендерное неравенство В рейтинге неравенства мужчин и женщин, составляемом Всемирным экономическим форумом, Беларусь на 29-м месте из 153. Для сравнения: Украина - на 59-м, РФ - 81-м. Среди критериев - репродуктивное здоровье, уровень образования, участие в политике, возможности на рынке труда. По экономической активности женщин Беларусь на 5-м месте, по уровню образования - на 39-м, по участию в политике - на 81-м.

Беларусь в различных мировых рейтингах ВВП на душу населения с учетом стоимости жизни Показатель ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательской способности, говорит об экономическом развитии страны и благосостоянии ее среднестатистического жителя. В рейтинге Всемирного банка на основе данных за 2019 год Беларусь занимала 66-ю строчку из 186 стран. Среди стран СНГ по этому показателю она находится на третьем месте после России (50) и Казахстана (54).

Беларусь в различных мировых рейтингах Уровень свободы СМИ По уровню свободы прессы Беларусь находится на 158-м месте из 180. Это результаты рейтинга 2021 года. Россия - на 150-й строчке, Украина - на 97-й. Для его составления "Репортеры без границ" проводят опрос среди журналистов, исследователей и правозащитников из разных стран мира. Среди критериев - цензура, арест тиражей, обыски, избиения, аресты и другие репрессии против журналистов.

Беларусь в различных мировых рейтингах Рейтинг милитаризации Глобальный индекс милитаризации (GMI), который составляет Боннский международный центр конверсии (BICC), показывает соотношение военного бюджета и расходов на другие общественные нужды. По данным за 2019 год, Беларусь входит в двадцатку самых милитаризованных в мире государств (17-е место). Ее соседи по индексу - Азербайджан и Ирак. Доля расходов на оборону в ВВП страны - 1,2 процента.

Беларусь в различных мировых рейтингах Всемирный индекс счастья В этом "Всемирном индексе счастья" нынешний кризис в Беларуси не учтен. Последние данные за 2017-19 годы. Тогда Беларусь заняла 75-ю строчку из 153. Для сравнения: Узбекистан - 38-ю, Россия - 73-ю, Украина - 123-ю. Авторы принимают во внимание такие факторы, как уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, субъективное восприятие жителями уровня соцподдержки, коррупции и другие.

Беларусь в различных мировых рейтингах Индекс человеческого развития При составлении этого рейтинга учитываются такие критерии, как уровень благосостояния и грамотности, продолжительность жизни. В докладе 2020 года Беларусь на 53-й позиции из 189 - между Россией и Турцией. Средняя продолжительность жизни белорусов - 74,8 лет. Уровень образования сравним с Японией и Францией. По ВВП на душу населения Беларусь отстает от России, Польши и Литвы.

Беларусь в различных мировых рейтингах Свобода перемещения В мировом индексе привлекательности паспортов, автором которого является консалтинговая компания Henley & Partners, Беларусь вместе с Казахстаном и Китаем делит 70-ю строчку из 110. С белорусским паспортом сейчас можно посетить 75 стран без оформления визы. Для сравнения: с паспортом РФ - 116 стран, Украины - 130.

Беларусь в различных мировых рейтингах Почтовые услуги Рейтинг стран по уровню развития почтовых услуг Integrated Index for Postal Development охватывает 170 стран. У Беларуси в нем высокий показатель. В списке за 2020 год она занимает 20-е место между Россией (19) и Словакией (21). Всемирный почтовый союз, вычисляя этот рейтинг, учитывает надежность, доступность, релевантность почтовых услуг и их устойчивость к кризису, например, во время пандемии.

Беларусь в различных мировых рейтингах Индекс глобальных климатических рисков В Индексе глобальных климатических рисков, составитель которого - экологическая организация Germanwatch, в 2019 году Беларусь с рядом других стран заняла последнее 130-е место. Этот индекс оценивает уязвимость стран для природных катастроф. С 2000 по 2019 годы РБ занимала 166-е место из 180. В рейтинге учитывается информация о стихийных бедствиях и социально-экономические данные от МВФ. Автор: Янина Мороз

