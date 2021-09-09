За что рабочих в Беларуси заподозрили в измене государству и экстремизме

Аресты и обыски у лидеров рабочего движения проходили с 21 по 23 сентября. Силовики пришли в дома представителей стачкомов четырех крупных предприятий в разных городах страны - "Гродно Азота", "Белорусского металлургического завода" в Жлобине, "Нафтана" в Новополоцке и Белорусской железной дороги. Некоторых из них через сутки отпустили, но 13 человек оказались в СИЗО КГБ и гомельском СИЗО №3.

Государственный телеканал ОНТ в воскресенье 26 сентября показал сюжет, посвященный арестованным. В нем говорится, что это представители созданной весной инициативы "Рабочы Рух" (Рабочее Движение) штаба экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Якобы под контролем американских и литовских спецслужб они готовили забастовки и диверсии, занимались промышленным шпионажем. Возбуждено уголовное дело по статьям УК Беларуси "Измена государству" и "Создание экстремистского формирования".

Причины арестов

"Аресты - следствие работы человека, который сотрудничал с КГБ", - такое объяснение происходящему дает глава стачкома "Гродно Азота" Юрий Рововой, который в данный момент находится за пределами Беларуси. В сюжете телеканала ОНТ, говорит он, был показан фрагмент видеоконференции Zoom. В ней принимал участие и подставной якобы работник "Гомсельмаша", имя которого стало известно стачкомовцам.

Юрий Рововой, фото из архива

Когда стало понятно, что этот человек внедрен и собирает данные об активистах, им было рекомендовано покинуть страну, продолжает Юрий. Но кто-то не успел уехать, а кто-то сомневался, что последствия будут такими жесткими. В результате КГБ "отрабатывает" всех, кого удалось идентифицировать.

Конечно, с одной стороны, признает он, люди на заводах теперь запуганы, и это удар по тем, кто может наладить координацию рабочего движения. Но, с другой стороны, эта история добавила им мотивации, показав, что власти и в самом деле боятся рабочих.

"Все получится, вопрос только когда", - так Юрий Рововой оценивает перспективы забастовки. И сразу добавляет, что год назад власти вытеснили за границу самых активных членов стачкома, и казалось, что никого не осталось, но сегодня рабочие снова начали готовиться к стачке. То есть, полностью взять их под контроль властям не удалось.

"Рабочы Рух"

На сайте "Рабочего движения", название которого "stachka.org" говорит само за себя, указаны требования: отставка Александра Лукашенко с поста президента, прекращение применения насилия против мирных граждан, освобождение всех политзаключенных. Это первоочередные задачи, после которых следует список еще из пятнадцати пунктов.

Павел Сапелко

"Рабочее движение" констатирует, что все ненасильственные методы отстоять свои права и свободы в Беларуси уже исчерпаны, и единственный способ добиться своих целей - общенациональная стачка. Юрист правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко отмечает, что "Рабочее движение" действует в рамках закона, ведь право на забастовку является основополагающим для рабочих промышленных предприятий и закреплено в Конституции РБ. Правда, добавляет он, обычно рабочие выдвигают экономические требования, а в данном случае - политические.

Пока что в этом деле, продолжает правозащитник, тяжело давать какие-либо оценки. По факту в СИЗО находятся полтора десятка человек - задержания продолжились и в понедельник - но обвинение им еще не предъявлено. "Мы из телевизора узнали в чем их подозревают, но документов никаких нет", - отмечает Павел Сапелко.

Задержанных признают политзаключенными?

Центр "Весна" достаточно оперативно собрал информацию обо всех задержанных. И здесь, продолжает Сапелко, появились новые проблемы. Например, 25 сентября стало известно, что в пункте пропуска на российско-украинской границе был задержан бывший юрисконсульт завода "Полимир" ОАО "Нафтан" Александра Капшуль. Его передали сотрудникам белорусского КГБ и тайно вывезли в Минск.

Встает вопрос, как в России соблюдаются процессуальные права задержанных граждан Беларуси, отмечает Павел Сапелко: "Получается, просто никак, ведь прописанный законодательством порядок экстрадиции явно был нарушен".

Правозащитники задаются вопросом, продолжает он, почему этих граждан лишают свободы, если они занимаются вполне легитимной общественной деятельностью. Похоже, это произвольное лишение свободы, и реакция будет быстрой - речь идет о признании задержанных политическими узниками.

Будет ли забастовка

30 августа лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский записал и выложил в Сеть заявление с объявлением предзабастовочного состояния в стране и обращение к гражданам Беларуси. В нем он перечислил все требования, которые изложены на сайте платформы "Рабочы Рух". Аресты начались через три недели после обнародования видео. Но Сергей Дылевский считает, что эти вещи вряд ли взаимосвязаны: "Да, была объявлена мобилизация и подготовка к забастовке, но ведь задержания не прекращались на протяжении всего года".

Сейчас, продолжает он, можно говорить о том, что власть настолько боится забастовок, что начала изолировать активистов, а первые задержания пошли "по профсоюзному принципу". Вначале был арестован заместитель председателя Белорусского независимого профсоюза "Гродно Азота" Валентин Тераневич, а далее и все ключевые фигуры независимых профсоюзов на разных заводах.

"Забастовка вполне реальна в нынешних условиях, а на некоторых предприятиях уже даже начинаются локальные стачки", - утверждает Сергей Дылевский. Подготовка к общенациональной стачке, по его словам, будет продолжена.

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