 Уволить несогласных. Как и почему в Беларуси изменили Трудовой кодекс | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 12.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Уволить несогласных. Как и почему в Беларуси изменили Трудовой кодекс

Увольнения за административный арест или участие в забастовке - с 30 июня в Беларуси меняется Трудовой кодекс. Изменения - ответ властей на забастовки, проходившие после выборов.

Работники МЗКТ на встрече с Лукашенко

Работники МЗКТ на встрече с Лукашенко

В Беларуси внесли изменения в Трудовой кодекс. С 30 июня 2021 года у работодателей появятся новые основания для увольнений сотрудников: отсутствие на работе из-за административного ареста, участие или "принуждение" других работников к участию в забастовке, сбор или распространение сведений об организации. Кроме того, бастующего смогут уволить без уведомления или согласия профсоюза. Устанавливается также запрет на проведение забастовок на предприятиях, имеющих опасные производственные объекты. Зачем в Беларуси изменили трудовое законодательство и к чему это приведет? 

"В целях защиты нацбезопасности и здоровья населения"

В Минтруда и соцзащиты Беларуси отмечают, что изменения в трудовом законодательстве дополнительно регулируют "привлечение к дисциплинарной ответственности работников, а также их отстранение от работы за противоправные действия". Кроме того, "в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, здоровья населения регулируются вопросы проведения забастовок", - отметили в ведомстве. 

Белорусские власти не скрывают, что причиной для внесения изменений в Трудовой кодекс стали протесты после президентских выборов. "Предпосылки для изменений законодательства принес минувший год, когда отдельные работники активно призывали к остановке конвейеров, поставив под удар работу целых предприятий. Ведь некоторые - из разряда особо опасных - например, "Гродно Азот". Безответственность могла обернуться катастрофой", - заявил замминистра труда и соцзащиты Игорь Старовойтов. 

Сейчас на предприятиях, имеющих опасные производственные объекты, забастовки будут вовсе запрещены, в целом же основанием для забастовки может быть только решение трудовых споров. "И, конечно же, чтобы забастовка была законной, нужно пройти всю процедуру ее объявления", - добавил Старовойтов.

Изменения в Трудовом кодексе вводят запрет на забастовку

В свою очередь, председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук считает, что изменения в Трудовом кодексе, по сути дела, вводят запрет на забастовку. "И раньше в наших условиях забастовку провести было чрезвычайно сложно, можно сказать невозможно. Поэтому их не было с 1995 года, настолько согласование и прохождение всех процедур было сложным. Теперь за призывы к забастовке следуют санкции, увольнения и даже уголовная ответственность", - отмечает Ярошук.

Юрий Рововой

Юрий Рововой

"Когда я занимался созданием стачечного комитета, то, по сути, я призывал к забастовке, но наказания какого-то серьезного мне за это быть не могло. Для того, чтобы меня уволить, подвели под уголовную статью, - говорит лидер стачкома "Гродно Азот" Юрий Рововой (Ровового в Беларусти обвиняют по ст.200 УК "Насильственное принуждение к стачке", из-за этого он вынужден был уехать из страны. - Ред.). - Теперь с этим можно бороться быстрее. Призываешь к забастовке - мешаешь другим выполнять трудовые обязанности. Просто так можно заблокировать пропуск и не пускать тебя на работу, уволить".

Увольнения за административный арест узаконили

В целом же поправки в законодательстве просто узаконили те процессы, которые и так происходили на белорусских предприятиях после августа 2020 года, считает лидер стачкома: "Например, на "Гродно Азот" работников увольняли за прогул в то время, как они отбывали административный арест. Людям, которые пытались опротестовать свое незаконное увольнение в суде, было отказано".

Александр Ярошук

Александр Ярошук

Для Александра Ярошука изменения также не стали новостью - с августа санкции, прописанные в обновленном Трудовом кодексе, де-факто не раз применялись в отношении работников, проявлявших свою гражданскую позицию. "Неоднократно имели место увольнения за то, что люди отбывали административное наказание, хотя это было незаконно. Формально находили повод в том, что сотрудник совершил прогул. Но теперь обновили законодательную базу и наниматель сможет совершенно законно уволить того, кто попадает на "сутки", - говорит Ярошук.

Собеседник также отмечает, что изменения в Трудовом кодексе отменяют согласование увольнения работников с профсоюзами. Именно благодаря этой норме, прописанной в ряде коллективных договоров, около полугода не могли уволить ушедших в стачку работников "Беларуськалия" - независимый профсоюз просто не давал на это согласия. Все изменения, по мнению Александра Ярошука, критически ограничивают права трудящихся.

Изменения узаконили накануне рассмотрения Беларуси в МКТ

Профсоюзный лидер обращает внимание, что изменения в Трудовой кодекс были приняты 28 мая - за неделю до того, как Международная конференция труда должна была рассмотреть невыполнение Беларусью Конвенции №87 Международной организации труда "О свободе объединений и защите права объединяться в профсоюзы".

"Я участвовал в этом мероприятии в качестве делегата Международной конфедерации профсоюзов. Рассмотрение Беларуси вызвало огромный резонанс, я не припомню ни одного случая, чтобы такое было при рассмотрении какой-либо страны, которая находится в коротком списке стран-нарушителей прав трудящихся и профсоюзов. Внесение поправок накануне Международной конференции труда - это или провокация, или безрассудство, или и то, и другое. Это еще раз говорит о нигилизме белорусских властей", - отмечает Александр Ярошук.

По его словам, позицию Международной конфедерации профсоюзов по ситуации в Беларуси на заседании поддержало подавляющее большинства выступающих, которые представляли и правительства, и профсоюзы, и трудящихся. Что касается позиции белорусских властей, то ее разделили правительства России, Китая, Кубы, Венесуэлы и некоторых других стран.
В свою очередь, глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда (был руководителем инициативной группы Лукашенко на выборах 2020 года. - Ред.) считает претензии МОТ к Беларуси необоснованными. "Как минимум, нелогичными являются некие нарекания на якобы недостаточный уровень социального диалога в стране, которые транслируются в МОТ с подачи тех, кто стремится сегодня подорвать экономику нашей страны, - подчеркнул Орда по итогам конференции. - Подобные оценки - не что иное, как политика двойных стандартов".

Заключение Комитета по нормам будет обнародовано 18 июня, тогда станет известно, будут ли предприняты к белорусским властям нормы ответственности, предусмотренные уставом Международной организации труда.

Смотрите также:

  • цепь солидарности в Минске - люди стоят с бело-красно-белым флагом

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Цепи солидарности

    Несмотря на преследования и жесткие действия со стороны силовиков, минчане продолжают выходить на улицы и выстраиваться в цепи солидарности. Теперь выход даже такой небольшой группы требует подготовки и больших человеческих ресурсов - чтобы обеспечить безопасность всех участников.

  • Протестующие с бело-красно-белыми флагами

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Дворовые протесты

    Популярные еще недавно чаепития и концерты во дворах теперь стали слишком опасны для их участников. Но, договариваясь в закрытых чатах, минчане по-прежнему собираются по вечерам в своих дворах, чтобы сфотографироваться и показать в соцсетях, что протесты не прекращаются.

  • На стене граффити, посвященные аварии на ЧАЭС

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Политические граффити

    В этом году исполнилось 35 лет аварии на ЧАЭС. Проведение традиционного "Чернобыльского шляха" в Минске власти так и не разрешили, ссылаясь на отсутствие у организаторов договоров с городскими службами, а также на ситуацию с коронавирусом. Одному из организаторов несогласованной акции, председателю партии "Зеленые" Дмитрию Кучуку, дали 15 суток ареста.

  • Белорусы с заклеенными красно-зеленой лентой глазами в видеоролике

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Видео-ролики

    К годовщине чернобыльской катастрофы минчане сделали видеоролик. Заклеенные красно-зеленой лентой глаза снявшихся в нем символизируют слепоту белорусов. "Нам и раньше не говорили правду, и с тех пор ничего не изменилось. Теперь наши глаза открылись, и это уже не вернуть назад", - говорят авторы ролика.

  • Люди с бело-красно-белыми флагами

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Цепи свободы в других городах Беларуси

    На улицы выходит не только Минск, но и другие города Беларуси. Многим активистам из Смолевич пришлось уехать из страны этой весной после того, как на концерт группы РСП ворвался ОМОН и большинство музыкантов и зрителей оказались за решеткой.

  • Бело-красно-белый флаг в небе, прикрепленный к белым и красным воздушным шарам

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Бело-красно-белые флаги в небе

    В районе Минского камвольного комбината регулярно запускают в небо флаги с бело-красно-белыми воздушными шарами. Раньше их тут вешали на здания, однако теперь такие флаги довольно быстро снимают работники ЖЭСа или МЧС. В планах креативных минчан и другие способы демонстрации национальной символики, справиться с которыми городским службам будет непросто.

  • Плакаты Свободу Диме Яновскому в руках у людей, лиц которых не видно из-за плакатов

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Акции солидарности с политзаключенными

    Политическим заключенными в Беларуси на сегодняшний день признаны 370 человек. Дмитрия Янковского 4 мая осудили на год лишения свободы за то, что в сентябре прошлого года он заступился за женщину, которую милиционер ударил в лицо. Яновского признали виновным в насилии в отношении сотрудника правоохранительных органов.

  • Импровизированный бело-красно-белый флаг на потоке лифта

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Символика в лифтах

    Жители одного из минских домов научились разбирать металлические панели в лифтах. Достаточно приклеить на световую полосу красный скотч, и получится бело-красно-белый флаг - главный символ протестов в Беларуси.

  • Рисунок на асфальте - Мы разам

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Рисунки на асфальте

    "Мы разам", "Жыве Беларуь", "97%", принты с гербом "Пагоня" и бело-красно-белый флаг - такие надписи и рисунки на асфальте можно встретить во многих городах Беларуси.

  • наклейка на входе в лифт - бело-красно-белый флаг

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Наклейки в подъездах

    Генпрокуратура Беларуси подготовила пакет документов о признании бело-красно-белого флага экстремистской символикой. Если это случится, то за хранение такой наклейки у себя дома будет грозить административная ответственность. Свою первую присягу в качестве президента Александр Лукашенко в 1994 году принимал под бело-красно-белым флагом.

  • Пальцы руки, ногти которых выкрашены в белы и красный цвета

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Бело-красно-белый маникюр

    Герб "Пагоня", орнамент, белые и красные сердечки и даже миниатюрная Нина Багинская - мода на маникюр с национальными символами в Беларуси не прекращается. Маникюр в этом стиле - новый тренд среди белорусок. И не только - в марте российский видеоблогер Юрий Дудь тоже накрасил ногти в белый и красный цвета в знак солидарности с белорусами.

  • Красное сердечко, нарисованное на березе

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Символы на деревьях

    Красное сердечко на белом фоне - минчане оставляют такие знаки на деревьях, чтобы напомнить друг другу о том, что мирный протест не закончился и что люди, готовые поддержать друг друга, всегда рядом.

    Автор: Ольга Верасович


Смотреть видео 03:01

Забастовка в Беларуси: ультиматум Лукашенко истек (26.10.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Протесты в Беларуси: в МТЗ и МАЗе присоединились к забастовке. Репортаж DW (17.08.2020)  

Почему Лукашенко так страшно напугали забастовки и митинги на крупных предприятиях (14.08.2020)  

Также по теме

Belarus Streik

Расплата за протесты: что происходит в Беларуси с уволенными рабочими 15.03.2021

Сотрудники белорусских предприятий, уволенные за участие в протестах и забастовке, судятся с работодателями. В их числе "Беларуськалий", "Гродно Азот", МЭТЗ. Но пока это безуспешно.

Weißrussland | Protestaktionen | Aktivistinnen

"На перевоспитание" в колхоз: как власти Беларуси борются с бастующими 14.11.2020

Бастующих белорусских рабочих увольняют с заводов и даже отправляют "на перевоспитание" в колхоз. О тех, кто все же решился присоединиться к стачке, и о том, чем им это грозит - у DW.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Сходить в лес и не подцепить клеща. Рекомендации экспертов  

Футбол будет! Где и как проходит чемпионат Европы во время пандемии  

ФРГ закрыла свое воздушное пространство для компаний из России  