 Тюрьма, заграница, партия. Что стало с экс-кандидатами в президенты Беларуси? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 08.08.2021

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Беларусь

Тюрьма, заграница, партия. Что стало с экс-кандидатами в президенты Беларуси?

Прошел год после президентских выборов в Беларуси, после которых в стране разразился острый политический кризис. DW - о том, чем сейчас занимаются пожелавшие составить конкуренцию Александру Лукашенко.

Протесты в Беларуси после объявления результатов выборов 9 августа 2020 года

Протесты в Беларуси вспыхнули сразу после объявления результатов выборов 9 августа 2020 года

Президентская кампания 2020 года в Беларуси была самой интересной в истории страны. Свое желание баллотироваться в прошлом году первоначально изъявили 55 человек - рекордное количество за всю историю выборов в республике. Среди них было довольно много известных имен. Однако стать кандидатом в президенты и дойти до голосования 9 августа получилось только у пятерых. Что стало с теми, кто собирался побороться за кресло президента Беларуси?

Кандидаты в тюрьме: Тихановский, Бабарико и Статкевич

Многих несостоявшихся кандидатов в президенты желание составить конкуренцию Александру Лукашенко привело к тюремному заключению.

Участница акции протеста держит в руках плакат с поздравлением Тихановского с Днем рождения

Сергей Тихановский встретил день выборов в тюрьме

Одним из первых был арестован блогер, автор YouTube-канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский. Блогера обвиняют в нарушении сразу четырех статей УК. В заключении Тихановский находится уже больше года, и только в конце июня суд начал рассматривать его дело, правда, в закрытом режиме.

По уголовному делу Тихановского проходит оппозиционер Николай Статкевич. Он собрал команду из 30 человек, которые должны были получить статус кандидатов только для того, чтобы использовать кампанию для законных митингов и встреч с людьми. Сами же выборы планировалось бойкотировать. Ни один из них, как и сам Статкевич, зарегистрированным кандидатом не стал. Сейчас Статкевичу и Тихановскому грозит до 15 лет тюрьмы.

За два месяца до выборов был арестован и главный фаворит избирательной кампании - экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Недавно Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы, как было сказано, за легализацию средств, полученных преступным путем и получение взятки. Сейчас он отбывает наказание в колонии №1 в Новополоцке.

Тихановская лоббирует санкции и встречается с западными лидерами

Зарегистрированный кандидат в президенты Светлана Тихановская изначально пошла на выборы только для того, чтобы поддержать супруга, однако быстро стала главным соперником Лукашенко.

Светлана Тихановская с удостоверением кандидата в президенты

Светлана Тихановская была зарегистрирована кандидатом в президенты 14 июля 2020 года

Согласно данным ЦИК, она на выборах собрала 10,12 % голосов, в то время как Лукашенко - 80,10%. 11 августа Тихановская пошла подавать жалобу на результаты выборов в ЦИК, но на следующий день оказалась в Литве. Там она инициировала создание Координационного совета, а затем довольно быстро был организован офис и кабинет представителей Светланы Тихановской.

Сейчас Тихановскую называют лидером белорусской оппозиции. За месяцы, проведенные за границей, она встретилась с более чем 30 президентами и премьерами западных государств, среди которых канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), президент США Джо Байден и другие. Офис Тихановской лоббирует введение европейских и американских санкций, оказывает помощь пострадавшим в Беларуси и продолжает политическую борьбу.

Супруги Цепкало продолжают деятельность за границей

Из-за угрозы ареста за пару недель до выборов страну был вынужден покинуть экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, которого не зарегистрировали кандидатом в президенты.

Валерий Цепкало в мае 2020 года

Валерий Цепкало в мае 2020 года еще был полон надежд

В стране оставалась супруга политика, Вероника Цепкало, которая продолжала предвыборную кампанию в составе объединенного штаба Светланы Тихановской, однако в ночь на 9 августа уехать из Беларуси пришлось и ей.

Сейчас супруги Цепкало проживают в Риге и продолжают общественно-политическую деятельность. За границей Валерий создал Белорусский демократический форум - интернет-платформу, на которой пользователи могут инициировать обсуждение того или иного вопроса или высказаться по ранее предложенной теме. А Вероника Цепкало курирует фонд поддержки белорусских женщин.

Канопацкая выступает на ВНС и готовит реформу конституции

Остальных трех кандидатов в президенты в электоральную кампанию называли "спойлерами" - Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень. Согласно официальным данным, они на выборах собрали около 1% голосов, но все трое не признали результаты и подавали официальные жалобы в ЦИК. За время протестов и репрессий никто из них не был арестован, они до сих пор живут в Беларуси.

Анна Канопацкая

Анна Канопацкая

Анна Канопацкая рассказывает, что, как и раньше, получает удовольствие от жизни, работает и путешествует: "Сейчас больше по профессии (Анна юрист - Ред.), сопровождаю крупные европейские инвестиционные проекты, но не оставила и политическую деятельность". В прошлом году, по ее словам, она зарегистрировала Общественный центр законодательных инициатив, работа которого состоит в разработке изменений законодательства, в том числе направленных на "минимизацию негативных последний санкций", а также подготовку предложений по реформе Конституции.

Во время кампании Канопацкую называли самым эксцентричным политиком из-за ее ярких образов и высказываний. В феврале она выступала с речью на Всебелорусском народном собрании, довольно резко отзывается о деятельности оппозиции. "Никогда не буду участвовать в марионеточном спектакле, который ставят в Беларуси прокремлевские олигархические структуры. Я за то, чтобы Беларусь была независимым суверенным демократическим государством на европейском пути развития, но никто из них (действующих политиков - Ред.) никогда не провозглашал эти цели - наоборот просили помощи у России", - говорит Канопацкая и подчеркивает, что считает себя реальным оппозиционным деятелем.

Дмитриев ведет стримы и создает партию

Экс-кандидат Андрей Дмитриев хоть пока и находится на свободе, но говорит, что постоянно ожидает ареста, и это действует довольно изнуряюще на него и его семью. Дело в том, что совсем недавно в общественное объединение "Говори правду", которое он возглавляет, пришли силовики с обыском - теперь офис опечатан, счета арестованы.

Андрей Дмитриев

Андрей Дмитриев

Весь этот год, по словам Дмитриева, он занимается тем, что пытается показать людям, что в этих тяжелых условиях необходимы солидарность и взаимная поддержка: "Пытаюсь объяснять людям, что происходит. С сентября по декабрь я выходил в стримы каждый день, сейчас интенсивность событий не такая, делаем их 2 раза в неделю". Дмитриев также говорит, что продолжает ездить по регионам и встречаться с активом, но не публично и уже не в таком масштабе, ведь многие региональные лидеры были вынуждены уехать.

Кроме того, Дмитриев принимал активное участие в съезде народных представителей "Сход", которое задумывалось как альтернатива Всебелорусскому народному собранию, а сейчас работает над созданием партии "Наша партия" и не собирается уезжать из страны. "Есть внутреннее чувство, что я должен быть здесь, но это не значит, что мне не страшно", - говорит Дмитриев. 

Черечень встречается с Кочановой и готовится к выборам

Глава Белорусской социал-демократической Грамады Сергей Черечень все так же продолжает возглавлять партию и не согласен, что его деятельность перестала быть заметной: "Я резко высказываюсь в интернете по поводу нынешней ситуации, и мои высказывания для многих кажутся на грани". В последнее время он объезжал региональные структуры партии и зарегистрировал Бизнес-ассоциацию. Кроме того, Черечень неоднократно принимал участие в протестных маршах, хотя и отмечает, что протест в Беларуси проиграл.

В октябре 2020 года Сергей Черечень подвергался жесткой критике за встречу с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Однако экс-кандидат говорит, что и тогда, и сейчас видит своей задачей инициировать переговорный процесс между властью и обществом с участием международных посредников. По словам Черечня, он неоднократно предлагал помощь оппозиции за границей, но ее представители никак не реагировали.

"Я делаю только то, что считаю необходимым. Если власть жестит, то я буду об этом говорить. Если оппозиция где-то перегибает палку, нагнетает обстановку, я тоже буду об этом говорить", - заявляет он. Кроме того, Черечень планирует участвовать в будущих электоральных кампаниях, которые ожидаются в 2023 году.

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    Попытка убедить силу словом

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  • Однако члены Координационного совета для трансфера власти попросили демонстрантов отойти от силовиков на достаточное расстояние, чтобы не допустить провокаций и применения силы - и люди их послушались.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

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    Однако члены Координационного совета для трансфера власти попросили демонстрантов отойти от силовиков на достаточное расстояние, чтобы не допустить провокаций и применения силы - и люди их послушались.

  • Координационный совет оппозиции потребовал вернуть конституцию 1994 года, ограничивающую президентские сроки. Предложено провести по этому вопросу республиканский референдум. Также совет требует отставки всего руководства МВД Беларуси и собирается инициировать процедуру отзыва всех депутатов местных советов.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

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    Координационный совет оппозиции потребовал вернуть конституцию 1994 года, ограничивающую президентские сроки. Предложено провести по этому вопросу республиканский референдум. Также совет требует отставки всего руководства МВД Беларуси и собирается инициировать процедуру отзыва всех депутатов местных советов.

  • По различным оценкам, на улицы Минска вышли от 150 000 до 250 000 человек.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    Самая массовая акция протеста

    По различным оценкам, на улицы Минска вышли от 150 000 до 250 000 человек. Государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил лишь о 20 тысячах участников.

  • Александр Лукашенко прилетел на вертолете к президентской резиденции, Дворцу независимости. На нем бронежилет, в руках - автомат.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    В бронежилете и с автоматом

    Александр Лукашенко прилетел на вертолете к президентской резиденции, Дворцу независимости. На нем бронежилет, в руках - автомат.

  • Перед резиденцией Лукашенко колонну протестующих встретил кордон силовиков вместе с водометами и другой спецтехникой для подавления протестов. Остановившись неподалеку от оцепления, люди скандировали Уходи! и Саня, ты уволен!. Никаких агрессивных действий ни протестующие, ни силовики не предпринимали.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    "Саня, ты уволен!"

    Перед резиденцией Лукашенко колонну протестующих встретил кордон силовиков вместе с водометами и другой спецтехникой для подавления протестов. Остановившись неподалеку от оцепления, люди скандировали "Уходи!" и "Саня, ты уволен!". Никаких агрессивных действий ни протестующие, ни силовики не предпринимали.

  • 50 тысяч жителей Литвы выстроились в цепь от Вильнюса до границы с Беларусью.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    "Путь свободы"

    В тот же день в поддержку белорусов 50 тысяч жителей Литвы выстроились в цепь от Вильнюса до границы с Беларусью. Свою акцию они назвали "Путь свободы".

    Автор: Евгений Жуков


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