 В Беларуси задержали главу штаба кандидата в президенты Черечня | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 07.08.2020

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Беларусь

В Беларуси задержали главу штаба кандидата в президенты Черечня

Главу штаба кандидата в президенты Черечня задержали на участке, где он был наблюдателем. Лысенкова обвиняют в организации несанкционированного массового мероприятия.

Предвыборная агитация в Беларуси

Предвыборная агитация в Беларуси

На избирательном участке в Минской области задержали Николая Лысенкова, начальника штаба кандидата в президенты Беларуси Сергея Черечня. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщил Черечень белорусскому изданию tut.by. По его словам, милиция забрала Лысенкова в городе Столбцы с избирательного участка, где он был наблюдателем. Его обвиняют в организации несанкционированного массового мероприятия, однако пока не понятно, о чем конкретно идет речь, сказал Черечень.

На видео, которое опубликовал на Youtube штаб Черечня, видно, как к Лысенкову подходит милиционер и говорит, что в отношении его начат административный процесс, и он должен проехать в Столбцовский РУВД в Минской области для проведения проверки.

Задержание главы штаба Тихановской

В Минске в четверг задержали Марию Мороз, возглавляющую избирательный штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской. Марию Мороз задержали у литовского посольства, когда она подавала документы на литовскую визу. Задержание ничем не объяснили. Позже ее отпустили после «разъяснительной беседы".

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  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Sputnik/V. Tolochko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Самый массовый митинг в истории современной Беларуси

    На санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, по данным белорусского правозащитного центра "Весна", вышли 63 тыс. человек. Акция стала самой массовой в истории современной Беларуси. До этого максимальное число участников собрал митинг в Минске в 2010 году после выборов президента, на которых ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом 79,6%.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Защитные маски и отсутствие социальной дистанции

    Митинг состоялся в парке на площади Бангалор в Минске. Многие участники были в защитных масках, снижающих опасность заражения коронавирусом, но о дистанции в 1,5 метра речь даже не шла. Место акции было обнесено заграждениями, так что у входа, где стояли рамки для досмотра, образовывались очереди. Возле парка стояли десятки автозаков с ОМОНом и милицией.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Место мужчин заняли женщины

    Помимо Светланы Тихановской (в центре), на митинге пристутствовали Мария Колесникова (справа) - глава избирательного штаба Виктора Бабарико, не допущенного к выборам ЦИКом, и Вероника Цепкало (слева), мужу которой - Валерию Цепкало - также запретили участвовать в избирательной кампании. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало женщины объявили о создании объединенного штаба.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

    Выступая на митинге, Светлана Тихановская прокомментировала задержание под Минском предполагаемых боевиков российской ЧВК Вагнера. "Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди и хотим мирных перемен, - заявила она. - Я устала терпеть, устала молчать, устала бояться. А вы?" В ответ участники акции стали скандировать: "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/AP Photo/S. Grits)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Тихановская, Колесникова и Цепкало стали символом протестов в Беларуси

    Акции, которые проводит совместный штаб Тихановской, Колесниковой и Цепкало, собирают полные стадионы и площади по всей стране. Объединив силы, три женщины превратились в символ протестов Беларуси. Между тем Сергею Тихановскому продлен арест на 15 суток, в СИЗО остается и Виктор Бабарико, а Валерий Цепкало из-за угроз покинул страну.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Митинг прошел без задержаний

    Самый многочисленный в истории страны митинг длился до 22.00 - в соответствии с условиями, согласованными с властями. Задержаний ни в ходе митинга, ни после него не было.

    Автор: Марина Барановская


 

Аудио- и видеофайлы по теме

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Оппонент Лукашенко Валерий Цепкало: "В Минске готовятся к незаконному удержанию власти"  

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