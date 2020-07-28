В Беларуси задержали главу штаба кандидата в президенты Черечня
Главу штаба кандидата в президенты Черечня задержали на участке, где он был наблюдателем. Лысенкова обвиняют в организации несанкционированного массового мероприятия.
Предвыборная агитация в Беларуси
На избирательном участке в Минской области задержали Николая Лысенкова, начальника штаба кандидата в президенты Беларуси Сергея Черечня. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщил Черечень белорусскому изданию tut.by. По его словам, милиция забрала Лысенкова в городе Столбцы с избирательного участка, где он был наблюдателем. Его обвиняют в организации несанкционированного массового мероприятия, однако пока не понятно, о чем конкретно идет речь, сказал Черечень.
На видео, которое опубликовал на Youtube штаб Черечня, видно, как к Лысенкову подходит милиционер и говорит, что в отношении его начат административный процесс, и он должен проехать в Столбцовский РУВД в Минской области для проведения проверки.
Задержание главы штаба Тихановской
В Минске в четверг задержали Марию Мороз, возглавляющую избирательный штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской. Марию Мороз задержали у литовского посольства, когда она подавала документы на литовскую визу. Задержание ничем не объяснили. Позже ее отпустили после «разъяснительной беседы".
Что думают в Евросоюзе о президентских выборах в Беларуси?
Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской
Самый массовый митинг в истории современной Беларуси
На санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, по данным белорусского правозащитного центра "Весна", вышли 63 тыс. человек. Акция стала самой массовой в истории современной Беларуси. До этого максимальное число участников собрал митинг в Минске в 2010 году после выборов президента, на которых ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом 79,6%.
Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской
Защитные маски и отсутствие социальной дистанции
Митинг состоялся в парке на площади Бангалор в Минске. Многие участники были в защитных масках, снижающих опасность заражения коронавирусом, но о дистанции в 1,5 метра речь даже не шла. Место акции было обнесено заграждениями, так что у входа, где стояли рамки для досмотра, образовывались очереди. Возле парка стояли десятки автозаков с ОМОНом и милицией.
Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской
Место мужчин заняли женщины
Помимо Светланы Тихановской (в центре), на митинге пристутствовали Мария Колесникова (справа) - глава избирательного штаба Виктора Бабарико, не допущенного к выборам ЦИКом, и Вероника Цепкало (слева), мужу которой - Валерию Цепкало - также запретили участвовать в избирательной кампании. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало женщины объявили о создании объединенного штаба.
Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской
"Хватит бояться - пора сопротивляться!"
Выступая на митинге, Светлана Тихановская прокомментировала задержание под Минском предполагаемых боевиков российской ЧВК Вагнера. "Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди и хотим мирных перемен, - заявила она. - Я устала терпеть, устала молчать, устала бояться. А вы?" В ответ участники акции стали скандировать: "Хватит бояться - пора сопротивляться!"
Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской
Тихановская, Колесникова и Цепкало стали символом протестов в Беларуси
Акции, которые проводит совместный штаб Тихановской, Колесниковой и Цепкало, собирают полные стадионы и площади по всей стране. Объединив силы, три женщины превратились в символ протестов Беларуси. Между тем Сергею Тихановскому продлен арест на 15 суток, в СИЗО остается и Виктор Бабарико, а Валерий Цепкало из-за угроз покинул страну.
Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской
Митинг прошел без задержаний
Самый многочисленный в истории страны митинг длился до 22.00 - в соответствии с условиями, согласованными с властями. Задержаний ни в ходе митинга, ни после него не было.