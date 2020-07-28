В Беларуси задержали главу штаба кандидата в президенты Черечня

На избирательном участке в Минской области задержали Николая Лысенкова, начальника штаба кандидата в президенты Беларуси Сергея Черечня. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщил Черечень белорусскому изданию tut.by. По его словам, милиция забрала Лысенкова в городе Столбцы с избирательного участка, где он был наблюдателем. Его обвиняют в организации несанкционированного массового мероприятия, однако пока не понятно, о чем конкретно идет речь, сказал Черечень.

На видео, которое опубликовал на Youtube штаб Черечня, видно, как к Лысенкову подходит милиционер и говорит, что в отношении его начат административный процесс, и он должен проехать в Столбцовский РУВД в Минской области для проведения проверки.

Задержание главы штаба Тихановской

В Минске в четверг задержали Марию Мороз, возглавляющую избирательный штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской. Марию Мороз задержали у литовского посольства, когда она подавала документы на литовскую визу. Задержание ничем не объяснили. Позже ее отпустили после «разъяснительной беседы".

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