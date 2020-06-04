 Светлана Тихановская как зеркало заката белорусской автократии | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 06.08.2020

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Беларусь

Светлана Тихановская как зеркало заката белорусской автократии

Как 26 лет назад Александр Лукашенко, так сейчас Светлана Тихановская сфокусировала на себе надежды белорусского общества на перемены. DW - о самом необычном оппозиционном кандидате в президенты Беларуси.

Светлана Тихановская

Светлана Тихановская

"Этим женщинам делать нечего! Сидели бы дома, борщ варили. А не по площадям шастали", - так глава Центризбиркома (ЦИК) Беларуси Лидия Ермошина отреагировала в декабре 2010-го на замечание журналиста, что в акциях протеста после выборов президента участвовали и женщины. Не исключено, что десять лет назад нынешний главный оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская именно этим и занималась - варила борщ. Она и до старта кампании-2020 оставалась, по собственному признанию, просто женой и матерью.

И только грубые действия властей, не позволивших мужу Светланы участвовать в выборах, прямо-таки вытолкнули ее в большую политику. Она - случайный кандидат, чего и не скрывает. Но само появление такого кандидата столь же закономерно, как и взлет Александра Лукашенко в 1994-м. Как он четверть века назад, так сегодня Тихановская стала отражением надежд и желаний перемен белорусского общества и свидетельством кризиса существующей модели.

Светлана Тихановская - политик из любви к мужу

37-летняя Тихановская - самый неожиданный кандидат на пост главы государства, которого только можно себе представить. По окончании Мозырьского педуниверситета и работы переводчиком с английского в различных организациях она последние годы жила в Гомеле, была домохозяйкой, воспитывала двоих детей и совершенно не интересовалась политикой.

Сергей Тихановский

Сергей Тихановский (фото из архива)

По словам Светланы, ей непросто было общаться даже не с журналистами, а с обычными людьми. Осваивать страну Светлана Тихановская, по ее признанию, начала в поездках с мужем - видеоблогером Сергеем Тихановским, когда тот делал ставшие популярными стримы в YouTube из разных уголков Беларуси.

Разумеется, ни в каких выборах она участвовать не собиралась, решение приняла спонтанно - из любви к супругу, инициативную группу которого ЦИК не зарегистрировал. Едва ли Тихановская тогда представляла, во что в итоге выльется ее желание помочь мужу. Но до сих пор ничто - даже угрозы отнять детей, которых ей пришлось ради безопасности отправить за границу, - пока не смогло свернуть ее с поставленной цели.

Президентская кампания белорусской домохозяйки

Тихановская-кандидат - уникальный в своем роде эксперимент. Это почти как спринтеру-любителю сказать, что через месяц он должен выиграть марафон на Олимпиаде - при том, что в любой момент его могут снять с дистанции. Между тем, продолжая спортивную аналогию, подготовка успешно завершена и к концу дистанции новичок уверенно держится в группе лидеров.

100 тысяч подписей избирателей собраны. Регистрация кандидатом в президента пройдена. Объединение штаба со штабами экс-банкира Виктора Бабарико и бывшего главы Парка высоких технологий (ПВТ) Валерия Цепкало произошло. Митинги по всей стране собирают рекордную аудиторию. Остался финишный отрезок, шансы на победу сохраняются, но нет никакой уверенности в том, что судьи беспристрастно зафиксируют время каждого участника забега. Правда, помочь супругу у Светланы пока не вышло: его арестовали и под надуманным предлогом предъявили уголовное обвинение. Но победа на выборах способна решить и эту проблему.

Участники митинга Светланы Тихановской в Минске

Митинг Светланы Тихановской в Минске 30 июля собрал более 60 тысяч человек

Анализировать, используя стандартные критерии, кампанию Тихановской и ее предвыборную программу едва ли есть смысл - все делается на ходу, в классическом понимании у нее не было и настоящего штаба до объединения со штабами Бабарико и Цепкало. А вместо программы - несколько тезисов, главные из которых - независимость Беларуси, освобождение политзаключенных и новые выборы через полгода.

Не умея красиво говорить, миссию свою Светлана объяснила по-женски, переводя большую политику на всем понятный житейский язык - президент (мама) может присмотреть шесть месяцев за народом (детьми). И пообещала в случае победы дольше не занимать президентское кресло, а вернуться к привычной роли жены и матери.

Тихановская учится на ходу

Сейчас можно лишь наблюдать за тем, как совсем обыкновенный человек, не очень уверенный в себе, справляется с крайне необычным испытанием, которого не побоялся. Тихановская быстро учится, не допускает грубых ляпов и с каждым днем и каждым новым публичным выступлением чувствует себя все увереннее. Заметно, что она вызывает доверие у белорусов своей искренностью, не пытаясь казаться тем, кем наверняка не является - профессиональным политиком. И если ей задают сложные вопросы о геополитических раскладах и реформе экономики, то честно отвечает, что она - не эксперт в данной сфере.

Карикатура Сергея Елкина не тему геополитических шатаний Александра Лукашенко

Карикатура Сергея Елкина

Женщины - очень гибкие и способны на многое, когда их поддерживают, не раз подчеркивала Тихановская в ходе кампании. Главный соперник Александра Лукашенко не делит избирателей на своих и чужих, обходит острые углы и спорные темы. И держит удар: в ответ на пассаж Лукашенко, что президентом Беларуси может быть лишь тот, кто отслужил в армии, Тихановская возразила, что обязательным требованием может быть и рождение детей кандидатом в президенты.

Вероника Цепкало, Светлана Тихановская и Мария Колесников на пресс-конференции

Вероника Цепкало, Светлана Тихановская и Мария Колесников на пресс-конференции

Когда ЦИК 14 июля зарегистрировал Светлану Тихановскую кандидатом в президенты, многие наблюдатели сочли, что Ермошина и Лукашенко захотели поиграть и посмеяться над оппонентом, который не обладает ни политическим опытом, ни необходимыми знаниями, чтобы относиться к нему серьезно. Но уже 4 августа Лукашенко, выступая с ежегодным посланием, совсем в другой тональности рассуждал о приближающемся голосовании - вероятно, увидел в популярности Тихановской угрозу для себя. А власти стали раз за разом срывать ее встречи с избирателями в разных городах страны.

Что означает для Беларуси феномен Тихановской?

Кампания Тихановской - яркая иллюстрация того, что белорусское общество меняется, и перемены, судя по всему, уже не остановить. Казалось бы - все в стране под тотальным контролем, реальная политика давно отсутствует, титульная оппозиция ослаблена и скомпрометирована, внешнее влияние практически устранено. Созданы оптимальные условия для переизбрания Александра Лукашенко на шестой срок, которые превращаются в тепличные, когда ЦИК не регистрирует его самых серьезных соперников.

И тут вообще ниоткуда возникает кандидат, который сначала смотрится неуклюжим и нелепым, а потом собирает многотысячные митинги. И люди на лету ловят каждое его слово, как бы банально оно ни звучало. Недовольство властями, стагнирующим авторитарным режимом так сильно в Беларуси, что самим недовольным, кажется, не столь уж и важно, кто конкретно станет выразителем их настроений. Тихановская, как Лукашенко в 1994-м, сфокусировала на себе эти настроения, желание перемен - и ретранслировала тем, кто на них надеется.

Никто сейчас точно не знает, чем закончится в Беларуси президентская кампания, результат которой на старте выглядел довольно предсказуемым. Многое говорит в пользу того, что Лукашенко - всеми правдами и неправдами - удержит власть. Но выборы-2020 уже принесли столько сюрпризов... А Беларусь показала, что вполне готова к президенту-женщине. Пусть и всего на полгода. За этот срок точно нельзя разучиться варить вкусный борщ.

Смотрите также:

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Sputnik/V. Tolochko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Самый массовый митинг в истории современной Беларуси

    На санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, по данным белорусского правозащитного центра "Весна", вышли 63 тыс. человек. Акция стала самой массовой в истории современной Беларуси. До этого максимальное число участников собрал митинг в Минске в 2010 году после выборов президента, на которых ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом 79,6%.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Защитные маски и отсутствие социальной дистанции

    Митинг состоялся в парке на площади Бангалор в Минске. Многие участники были в защитных масках, снижающих опасность заражения коронавирусом, но о дистанции в 1,5 метра речь даже не шла. Место акции было обнесено заграждениями, так что у входа, где стояли рамки для досмотра, образовывались очереди. Возле парка стояли десятки автозаков с ОМОНом и милицией.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Место мужчин заняли женщины

    Помимо Светланы Тихановской (в центре), на митинге пристутствовали Мария Колесникова (справа) - глава избирательного штаба Виктора Бабарико, не допущенного к выборам ЦИКом, и Вероника Цепкало (слева), мужу которой - Валерию Цепкало - также запретили участвовать в избирательной кампании. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало женщины объявили о создании объединенного штаба.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

    Выступая на митинге, Светлана Тихановская прокомментировала задержание под Минском предполагаемых боевиков российской ЧВК Вагнера. "Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди и хотим мирных перемен, - заявила она. - Я устала терпеть, устала молчать, устала бояться. А вы?" В ответ участники акции стали скандировать: "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/AP Photo/S. Grits)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Тихановская, Колесникова и Цепкало стали символом протестов в Беларуси

    Акции, которые проводит совместный штаб Тихановской, Колесниковой и Цепкало, собирают полные стадионы и площади по всей стране. Объединив силы, три женщины превратились в символ протестов Беларуси. Между тем Сергею Тихановскому продлен арест на 15 суток, в СИЗО остается и Виктор Бабарико, а Валерий Цепкало из-за угроз покинул страну.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Митинг прошел без задержаний

    Самый многочисленный в истории страны митинг длился до 22.00 - в соответствии с условиями, согласованными с властями. Задержаний ни в ходе митинга, ни после него не было.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 04:56

Тихановская – кандидат в президенты и один из главных соперников Лукашенко на выборах

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Дело Сергея Тихановского: два месяца ареста и обвинение и связях с ЧВК Вагнера  

Почему штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало на самом деле объединили усилия  

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