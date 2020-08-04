Лукашенко: уйти нельзя остаться

Послание президента Беларуси Александра Лукашенко парламенту во вторник, 4 августа, было необычным - в необычное время, в необычном месте, перед необычной аудиторией. Оно длилось полтора часа и впервые за речью не последовала сессия ответов на вопросы парламентариев. Зато за спиной Лукашенко на огромном экране шло мультимедийное сопровождение: военная техника на учениях, врачи в чумных костюмах…

В соцсетях обсуждают здоровье Лукашенко. Одни заметили одышку, бледность и обильное потоотделение, оппоненты президента сравнивали его послание с речами Леонида Брежнева периода застоя. Другие считают, что для своего возраста президент неплохо держался. Операторы, правда, старались быстро переключать камеры, когда Лукашенко вытирал пот, редко выводили его на экран крупным планом и не показали, как он шел к трибуне.

Предвыборное послание

Директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич считает, что послание, с которым Лукашенко выступал непосредственно перед стартом избирательной кампании, было ориентировано именно на нее. "Это был ответ на текущие вызовы, поэтому большое внимание президент уделил критике своих оппонентов, старался показать, что власть сильна и сдавать свои позиции не собирается", - сказал независимый политолог в интервью DW.

Светлана Тихановская не дает президенту покоя

Эксперт аналитического центра пропрезидентского ОО "Белая Русь" Петр Петровский, в свою очередь, заметил, что Лукашенко сделал "акцент на гибридном характере вмешательства в избирательную кампанию извне", заявил, что "речи объединенному штабу (Светланы Тихановской - Ред.) пишут за границей". "Нашли этих трех несчастных девчонок, они же не понимают, что они читают, что вы им пишете... Они же не понимают, что говорят и что творят. Но мы же видим, кто за ними стоит", - сказал Лукашенко в послании и пообещал, что страну им не отдаст.

Анонсирована политическая реформа

Президент резко критиковал, правда, не называя имен, своих оппонентов, которые требуют "рэформы і перамены". Эти два слова он произнес подчеркнуто по-белорусски. Так он обычно обращается к белорусскоязычной оппозиции, но сейчас ее представители в президентской кампании не участвуют. Так что Лукашенко явно говорит об инициативе находящегося в СИЗО КГБ претендента в президенты Виктора Бабарико, который предложил провести конституционный референдум и вернуть разделение властей, как это было предусмотрено прежней конституцией Беларуси.

Лукашенко: "Вернуть конституцию 1994 года - это подарок криминалу и криминальному бизнесу"

"Вернуть конституцию 1994 года - это подарок криминалу и криминальному бизнесу, - заявил Лукашенко. - Тем, кто стоит за этими заявлениями, нужна неразбериха в стране, чтобы "распилить", порезать госсобственность, государственные предприятия и "прихватизировать", как раньше говорили, их, ввести частную собственность на землю и лишить народ того, на чем он стоял, стоит всегда и стоять будет".

При этом Лукашенко, правда, заверил, что "если обществу нужны перемены, то они будут. Все реформы должны начинаться с конституции. Не с уличных акций, а именно с Основного закона". Андрей Казакевич считает, что президент говорит о политической реформе, и это, по его оценке, "правильный ход". "Необходимо действительно начинать и как можно быстрее политическую реформу с изменения конституции, - поясняет директор института "Политическая сфера". - Транзит власти, о котором все сейчас серьезно задумались, в том числе, сам президент, требует создания каких-то институтов". Правда, отмечает политолог, президент не сказал, каким ему видится перераспределение полномочий между ветвями власти.

Петр Петровский считает, что у руководства страны есть понимание необходимости усилить другие ветви власти и перейти на смешанную систему формирования парламента, когда половина депутатов избирается по партийным спискам. "Поэтому в ближайший период - в 2021-2022 годы - у нас будет активная конституционная реформа, которая уже не первый год анонсируется президентом", - убежден аналитик "Белой Руси".

Из братьев - в партнеры

Говоря об отношениях с восточным соседом, Лукашенко заявил, что "Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Белоруссии или в России". При этом он с сожалением отметил, что Россия "братские отношения с нами поменяла на партнерские", хотя "по-настоящему близких" союзников у нее не осталось.

Упомянул президент и инцидент с задержанием, как было объявлено, российских боевиков из ЧВК Вагнера, заявив, что "эти люди были направлены специально в Беларусь". Лукашенко потребовал от российского МИД - "прекратите врать", поскольку задержанные, мол, "рассказали все". "Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг", - добавил президент.

Официальные источники, однако, такую информацию пока никак не комментируют.

Смотрите также:

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Пятерка кандидатов в президенты За кресло президента Беларуси борются 5 человек - столько кандидатов зарегистрировал ЦИК 14 июля, проверив необходимых документов. Это жена блогера-оппозиционера Сергея Тихановского Светлана (на фото в центре), экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечнь и президент Александр Лукашенко.

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Без Бабарико и Цепкало Экс-банкир Виктор Бабарико, считающийся одним из главных соперников Лукашенко, а также бывший глава Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало не были зарегистрированы кандидатами в президенты. Глава ЦИК Лидия Ермошина (на фото) зачитала письмо из КГК, в котором утверждалось, что Бабарико руководил отмывавшей деньги преступной группой. Команда Бабарико намерена оспорить это решение в суде.

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Протесты и задержания В тот же день, 14 июля, по всей стране прошли несанкционированные акции в поддержку Бабарико и Цепкало. Люди вышли на улицы Минска, Пружан, Гомеля, Бреста, Солигорска, Бобруйска, Столбцов и Гродно. Разгоняя акции, милиционеры зачастую применяли грубую силу, избивали людей дубинками и ногами. По данным центра "Весна", в столице было задержано 173 человека. В других городах - еще несколько десятков.

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Подписи собрали не все Сначала в президентской гонке участвовали 15 человек. Необходимые для выдвижения кандидатом в президенты 100 тыс. подписей избирателей собрали инициативные группы шести претендентов. Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало, по данным ЦИК, не собрал нужное число подписей. При этом его группа сдала 160 тыс подписей. Цепкало оспорил отказ в регистрации в Верховном суде РБ. Суд иск его отклонил.

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Особенности выборов-2020 Самый большой сюрприз нынешней избирательной кампании - участие в ней двух выходцев из номенклатуры: упомянутых Виктора Бабарико и Валерия Цепкало (на фото). Бессменно правящий страной с 1994 года президент Александр Лукашенко баллотируется уже в шестой раз. В ходе кампании он не раз заявлял, что "страну мы им не отдадим" - не объясняя кому именно.

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Выборы на фоне пандемии коронавируса Серьезный отпечаток на кампанию наложило то, что она проходит в период пандемии коронавируса. Отношение к ней у Лукашенко и его оппонентов прямо противоположное. Глава государства не раз пытался преуменьшить опасность пандемии, убеждал, что лучше всего от вируса защищает водка, баня и трактор, а в начале июля заявил, что вирус побежден. Его оппоненты подчеркнуто соблюдали дистанцию и носили маски.

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Без социологии - "Психо3%" Впервые выборы президента РБ проходят при отсутствии информации об электоральных рейтингах их участников - независимой социологии в стране нет, а госструктуры данные не публикуют. Ряд онлайн-ресурсов провели нерепрезентативные опросы своих посетителей. Лукашенко в них набирал около 3%, сильно уступая и Бабарико, и Цепкало. Власти опросы запретили, а противники президента сделали цифру 3% мемом.

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Без статусной оппозиции Впервые за всю историю независимой Беларуси традиционная оппозиция не выставила своего представителя на президентских выборах. Ряд партий и движений попытались путем праймериз определить так называемого единого кандидата от демократических сил. Эта процедура, в которой участвовали пять претендентов, сопровождалась скандалами, связанными с голосованием. А потом и вовсе была отменена из-за пандемии.

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Арест и уголовное дело Тихановского С начала кампании сбываются прогнозы, что власти будут действовать на этих выборах по силовому сценарию - максимального давления на оппонентов. 29 мая в Гродно на пикете был задержан видеоблогер Сергей Тихановский. Он хотел сам участвовать в выборах, но его группу ЦИК не зарегистрировал - в отличие от группы его жены Светланы. После ареста в отношении Тихановского возбудили два уголовных дела.

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Арест и уголовное дело Бабарико 18 июня был задержан Виктор Бабарико и его сын Эдуард, глава избирательного штаба экс-банкира. 19 июня по всей стране прошли акции солидарности с альтернативными претендентами на пост президента, в ходе которых задержали около 100 человек. 21 июня Виктору и Эдураду Бабарико предъявили обвинения, конкретные статьи УК не назывались. AI признала обоих Бабарико и Сергея Тихановского узниками совести.

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Штабы объединяются вокруг Тихановской 16 июля стало известно, что штаб Светланы Тихановской (на фото в центре), допущенной к участию в выборах, будет работать вместе со штабами Бабарико и Цепкало, которым ЦИК отказал в регистрации кандидатами в президенты. Штабы обнародовали принципы объединенной кампании: отказ от бойкота выборов, требование освобождения всех политзаключенных, проведение после 9 августа новых честных выборов.

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Метания Лукашенко Со своей стороны президент Александр Лукашенко заявил, что если он "поведет себя демократично", то потеряет страну и его "проклянут". Кампания Лукашенко, отмечают аналитики, выглядит противоречиво. Он и его соратники регулярно обвиняют Россию во вмешательстве в выборы и говорят о "кукловодах из "Газпрома" и выше". А между подобными заявлениями Лукашенко дважды встречается с Путиным.

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Новые технологии - Telegram и видеоблогеры Выборы-2020 резко отличаются от прежних активным использованием цифровых технологий. Членов инициативных групп команды претендентов набирали в Сети, там же договаривались, где и когда можно поставить подпись за потенциального кандидата. Со встреч с ними, пикетов и акций протеста велись прямые трансляции в YouTube, в Telegram развернулась настоящая война сливов, утечек, фейков и их опровержений.

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Европа призывает соблюдать закон Выборы президента пройдут 9 августа. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Минск прекратить "травлю и преследование" кандидатов от оппозиции и позволить им реализовать их гражданские и политические права. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало Боррель заявил, что этот шаг Минска "ограничил возможность для граждан страны изъявить свою волю и подрывает демократичность выборов". Автор: Владимир Дорохов, Екатерина Крыжановская

