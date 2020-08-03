 В Беларуси началось досрочное голосование на президентских выборах | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 04.08.2020

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Беларусь

В Беларуси началось досрочное голосование на президентских выборах

Досрочное голосование проходит с 4 по 8 августа, основной день выборов - 9 августа. За пост президента Беларуси борются пять кандидатов.

Женщина перед стендом с программами кандидатов в президенты Беларуси в Минске

С 4 августа на президентских выборах в Беларуси можно проголосовать досрочно

В Республике Беларусь началось досрочное голосование на президентских выборах. Со вторника, 4 августа, можно проголосовать тем белорусским избирателям, которые в основной день выборов не смогут отдать свой голос либо не будут находиться по месту жительства. Избирательные участки будут открыты с 10.00 до 14.00 и с 16 до 19 часов. В общей сложности на президентских выборах в Беларуси будут открыты 5767 участков, из них 44 за пределами страны.

4 августа на 12.00 запланировано обращение к парламенту и гражданам президента страны Александра Лукашенко. Ежегодное выступление изначально было запланировано на апрель, но перенесено из-за пандемии коронавируса.

Светлана Тихановская - главная соперница Лукашенко на выборах

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. Основное внимание в ходе избирательной кампании приковано к оппозиционному кандидату Светлане Тихановской, которая называет себя символом перемен в Беларуси. В поддержку жены арестованного блогера Сергея Тихановского проходят многотысячные митинги по всей стране, ее поддержали и оппозиционные кандидаты, которых ЦИК отказался регистрировать для участия в выборах.

Weißrussland I Oppositionsproteste in Minsk (DW/A. Boguslwaskaja)

Слева направо: Вероника Цепкало, Светлана Тихановская, Мария Колесникова

Наиболее близкими ее соратниками во время избирательной кампании стали Мария Колесникова - координатор штаба одного из главных соперников Лукашенко Виктора Бабарико, а также Вероника Цепкало – жена экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало. ЦИК отказался регистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало в качестве кандидатов в президенты.

Кроме действующего президента страны Александра Лукашенко и Светланы Тихановской, ЦИК страны зарегистрировал для участия в выборах экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании "Говори правду" Андрея Дмитриева и главу партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня. Предшествующие голосованию недели были отмечены задержаниями оппозиционно настроенных активистов и политиков.

Лукашенко руководит страной с 1994 года. Это самый продолжительный срок пребывания на выборном посту среди всех европейских глав государств.

Смотрите также:

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Sputnik/V. Tolochko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Самый массовый митинг в истории современной Беларуси

    На санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, по данным белорусского правозащитного центра "Весна", вышли 63 тыс. человек. Акция стала самой массовой в истории современной Беларуси. До этого максимальное число участников собрал митинг в Минске в 2010 году после выборов президента, на которых ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом 79,6%.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Защитные маски и отсутствие социальной дистанции

    Митинг состоялся в парке на площади Бангалор в Минске. Многие участники были в защитных масках, снижающих опасность заражения коронавирусом, но о дистанции в 1,5 метра речь даже не шла. Место акции было обнесено заграждениями, так что у входа, где стояли рамки для досмотра, образовывались очереди. Возле парка стояли десятки автозаков с ОМОНом и милицией.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Место мужчин заняли женщины

    Помимо Светланы Тихановской (в центре), на митинге пристутствовали Мария Колесникова (справа) - глава избирательного штаба Виктора Бабарико, не допущенного к выборам ЦИКом, и Вероника Цепкало (слева), мужу которой - Валерию Цепкало - также запретили участвовать в избирательной кампании. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало женщины объявили о создании объединенного штаба.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

    Выступая на митинге, Светлана Тихановская прокомментировала задержание под Минском предполагаемых боевиков российской ЧВК Вагнера. "Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди и хотим мирных перемен, - заявила она. - Я устала терпеть, устала молчать, устала бояться. А вы?" В ответ участники акции стали скандировать: "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/AP Photo/S. Grits)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Тихановская, Колесникова и Цепкало стали символом протестов в Беларуси

    Акции, которые проводит совместный штаб Тихановской, Колесниковой и Цепкало, собирают полные стадионы и площади по всей стране. Объединив силы, три женщины превратились в символ протестов Беларуси. Между тем Сергею Тихановскому продлен арест на 15 суток, в СИЗО остается и Виктор Бабарико, а Валерий Цепкало из-за угроз покинул страну.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Митинг прошел без задержаний

    Самый многочисленный в истории страны митинг длился до 22.00 - в соответствии с условиями, согласованными с властями. Задержаний ни в ходе митинга, ни после него не было.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 15:37

Женское трио против Лукашенко: Тихановскую поддержат штабы Бабарико и Цепкало. DW Новости

 

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