 Памятники советским воинам в Германии: почему и кого они раздражают | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 07.05.2022

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Культура и стиль жизни

Памятники советским воинам в Германии: почему и кого они раздражают

Германия обязалась сохранять советские воинские мемориалы в их первоначальном виде, ухаживать за захоронениями. Каково сейчас в немецком обществе отношение к этим послевоенным памятникам?

Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене

Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене

В конце марта этого года в Берлине танки Т-34, являющиеся частью Мемориала павшим советским воинам в Тиргартене, были завернуты в украинские флаги. Также в конце марта дрезденский политик, член либеральной Свободной демократической партии Германии, призвал к демонтажу памятника красноармейцам в Дрездене. В апреле 2022 года советский военный мемориал в берлинском Трептов-парке был дважды осквернен. В середине апреля в Берлине депутат от Христианско-демократической партии Германии вынесла на обсуждение коллег вопрос о возможности удалить советские боевые танки (те, что в Тиргартене) из открытого городского пространства немецкой столицы. 

Каждая из этих инициатив непосредственно связана с войной, которую Россия ведет против Украины. Очевидно, что для некоторых в Германии памятники советским воинам - не просто символы освобождения страны от нацизма многонациональной Красной армией. И эти памятники, которые в обиходе зачастую просто называют "русскими", кому-то, возможно, трудно отделить от действий нынешнего российского руководства, в своей риторике постоянно ссылающегося на советские военные успехи. 

Но завтра 8 мая - годовщина подписания безоговорочной капитуляции Германии, а вместе с ней - окончания Второй мировой войны в Европе в 1945 году. И в Германии будут возлагать венки, чтобы почтить память русских, украинцев, белорусов, казахов и представителей других народов, вместе воевавших в составе Красной армии. Так что же с памятниками?

Советские мемориалы в Берлине останутся

Судьба советских мемориалов и воинских кладбищ обсуждалась на переговорах, предвещавших воссоединение Германии и вывод советских войск с территории страны. И ФРГ в соглашении от 16 декабря 1992 года обязалась гарантировать дальнейшее существование мемориалов, уход за ними и их ремонт. Любые изменения внешнего вида памятников должны быть согласованы с российской стороной. Такова правовая ситуация.

После окончания Второй мировой войны в Берлине было создано четыре мемориала в память о павших советских воинах. Это не только памятники, напоминающие о победе над нацизмом, но и кладбища, где захоронены павшие в боях солдаты и офицеры Красной армии. 

Советский танк заворачивают в украинский флаг

Мемориал в Тиргартене. Вот так советские танки заворачивали в украинские флаги

Мемориал в Тиргартене был открыт 11 ноября 1945 года парадом союзников. Два танка Т-34 и две пушки-гаубицы, участвовавшие в битве за Берлин, обрамляют вход на его территорию. И именно они стали причиной недавних дебатов среди берлинских депутатов и сенаторов. В конце марта танки были целиком укутаны в украинские флаги. Вскоре после этого берлинский политик (ХДС) Штефани Бунг (Stefanie Bung) призвала убрать пушки и танки в связи с войной в Украине. "Сегодня танк в Тиргартене - это не только символ освобождения Германии от нацизма и фашизма, но и символ агрессивного ведения войны, не уважающего чужих границ и ни во что не ставящего человеческие жизни", - заявила она. Сенат Берлина отклонил запрос, аргументируя тем, что в случае с данным мемориалом речь идет о памяти погибших во Второй мировой войне, в которой на стороне Красной армии с нацистским режимом боролись и погибали солдаты многих национальностей Советского Союза, в том числе - русские и украинцы.

Полиция усиленно охраняет мемориал в Трептов-парке

Полиция усиленно охраняет мемориал в Трептов-парке

Мемориал в Трептов-парке - крупнейший памятник такого рода в Германии и главный памятник советским воинам в Берлине. В апреле этого года он дважды был осквернен вандалами. Сейчас за мемориалом ведется более пристальное наблюдение. "Снос памятников, как и их закрашивание или нанесение им вреда бесполезны и недопустимы, а смешивание понятий "советский" и "российский" ошибочно. Немцам после войны в целом вообще сложно воспринимать воинские мемориалы, посвященные героям, потому что понятие героя стало очень спорным. Однако даже если нам сложно воспринимать эстетику героических монументов, каждый памятник - это часть истории города. Мое мнение - любые памятники надо всегда оставлять, заставляя их говорить, комментируя их, но не нанося им вреда. Если меняется мнение о тех или иных исторических событиях, памятники тоже меняют свое лицо, даже если форма остается прежней", - уверен Юстус Ульбрихт (Dr. Justus H. Ulbricht), немецкий историк и директор объединения "Denk Mal Fort!", занимающегося защитой памятников. 

Что будет с дрезденским красноармейцем?

Советский мемориал в Дрездене был открыт в ноябре 1945 года. В 1994 году его перенесли на другую площадь - чуть дальше от центра города, однако ближе к Военно-историческому музею бундесвера, расположенному в Дрездене. 

Памятник советским воинам в Дрездене

Памятник советским воинам в Дрездене

В конце марта 2022 года местный политик, член СвДП Штефан Шарф (Stefan Scharf) написал в своем аккаунте в Twitter: "Нет, советский памятник не может остаться в Дрездене. Не из-за 1945 года, а из-за 1953-го, 1968-го и 2022-го". Дело в том, что после войны и до 1993 года в Дрездене дислоцировалась 1-я гвардейская танковая армия, которая в 1953 году участвовала в подавлении народного восстания в ГДР, а в 1968-м - в подавлении протестов в Чехословакии. А сейчас 1-я гвардейская танковая армия, воссозданная по указу Путина в 2014 году и теперь уже российская, а не советская, участвует в боевых действиях на территории Украины - на стороне РФ. Штефан Шарф считает, что в Дрездене не должно быть памятника, ассоциирующегося с воинским формированием, обладающим столь дурной репутацией. По мнению дрезденского политика, монумент надо убрать с площади и перенести в музей.

Научный руководитель Военно-исторического музея бундесвера, историк Кристиане Янеке (Dr. Kristiane Janeke) уверена, что памятник убирать никто не станет, да и в музее ему не место: "Сама идея памятника - другая. Памятники обычно помещают в открытое общественное пространство. Если их из него убрать, они будут исключены из процесса публичного обсуждения. Город лишится части своей истории, да и память о той войне покинет публичное пространство, и я думаю, что это неправильно. Историю нельзя переписать. Эти мемориалы напоминают о том, что произошло. Если вы поместите их в контекст, оставив на прежнем месте, но пояснив их назначение, например, при помощи новых медиа, это будет удачным решением".

Какова судьба Германо-российского музея? 

Сейчас перед музеем - только украинский флаг

Сейчас перед музеем - только украинский флаг. В знак солидарности с Украиной

Безоговорочная капитуляция Германии была подписана 8 мая 1945 года в здании, где находится музей. В советское время у него были несколько иные задачи, да и назывался он по-другому: Музей вооруженных сил СССР в Германии, Музей капитуляции. На короткое время, после вывода советских войск из Германии, он вообще закрылся, однако был воссоздан ФРГ совместно с Российской Федерацией, реконструирован и снова открыт в мае 1995 года как Германо-российский

В связи с российским вторжением в Украину руководство музея решило убрать "Германо-российский" из названия и использовать в качестве обозначения "Музей Берлин-Карлсхорст", поскольку под таким названием музей значится в реестре. Кроме того, как отмечает директор музея Йорг Морре (Jörg Morré), это культурное учреждение призвано увековечить память всех советских жертв войны, вне зависимости от их национальности: "Российская Федерация стремится к национализации победы, ее монополизации. В данный момент нам может помочь только соблюдение дистанции. Сейчас необходимы четкие, недвусмысленные сигналы". 

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    Коленопреклоненный солдат около гранитного красного знамени.

    Автор: Максим Нелюбин


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