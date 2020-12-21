Советские военные мемориалы в Восточной Германии (фотогалерея)

Советские мемориалы в Восточной Германии

Около 4 тысяч советских захоронений

Всего на территории ФРГ находятся около четырех тысяч захоронений советских солдат, военнопленных, узников концлагерей, а также граждан СССР, угнанных на работу в Германию. Уход за ними осуществляется в соответствии с подписанным в 1992 году соглашением между правительствами двух стран "Об уходе за военными могилами в РФ и ФРГ". На содержание мемориалов Берлин выделяет ежегодно около 25 млн евро.