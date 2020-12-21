Советские военные мемориалы в Восточной Германии (фотогалерея)

На территории бывшей ГДР насчитывается почти 1100 советских мемориалов и мест захоронений красноармейцев: от всем известного Трептов-парка до кладбищ в небольших городках.
В ФРГ за кладбищами, где похоронены погибшие во время Второй мировой войны советские воины, ухаживают и волонтеры, и власти. Эта тема не перестает волновать немецкое общество.
Преодоление и осмысление прошлого после Второй мировой войны - в словах и жестах немецких политиков: от первого президента до действующего канцлера.
О последних сражениях Второй мировой мы знаем много - в основном, из мемуаров военачальников. А что делала, думала, чего боялась и ожидала другая сторона, то есть немцы?
С неожиданной стороны взглянул на победу антигитлеровской коалиции над нацистской Германией и на трансформацию немецкого сознания писатель Виктор Ерофеев.
Сотрудники берлинского музея решили собрать информацию о деятельности советских спецслужб в Германии. Подразделения КГБ и ГРУ размещались в районе Карлсхорст в восточной части немецкой столицы.
В ФРГ создана интерактивная база данных о советских, а затем российских военных объектах в бывшей ГДР. В базе есть сведения о 1115 военных городках Западной группы войск и 3956 гарнизонах.
Эта резиденция в Потсдаме названа именем правнучки царя Николая I. 17 июля 1945 года здесь начала работу Потсдамская конференция с участием Сталина, Трумэна и Черчилля.