  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Гвоздики на акции у мемориала в Трептов-парке в 2022 году
Акция у мемориала в Трептов-парке в 2022 годуФото: Eberhard Thonfeld/IMAGO
ОбществоГермания

Полиция Берлина намерена пресекать провокации 8 и 9 мая

Павел Мыльников
11 мин. назад

В 78-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе стражи порядка в столице Германии будут предотвращать действия, которые можно расценить как оправдание войны РФ против Украины.

https://p.dw.com/p/4QwoM

Власти Берлина намерены предотвратить возможные провокации в 78-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе, отмечаемую в западных странах 8 мая, и в празднуемый 9 мая в России День Победы. Под охраной, в частности, будут находиться советские воинские мемориалы в столице Германии, сообщила берлинская полиция в пятницу, 5 мая.

В то же время любые действия, воспринимаемые как одобрение войны России против Украины, будут пресекаться. Продолжающаяся более года война не должна выходить за пределы демократического дискурса и выливаться в конфликты или столкновения, подчеркнули в полиции.

Запрет на исполнение строевых песен и демонстрацию флагов РФ и Украины

На территории мемориальных комплексов и памятников 8 и 9 мая запрещена демонстрация флагов России и Украины, георгиевских лент, военной формы или ее элементов. Запрещено также исполнять строевые или военные песни. Под запрет подпадают и любые слоганы, которые с учетом текущей ситуации могут быть восприняты как оправдание или прославление войны в Украине, разъяснили берлинские власти.

Аналогичные меры применялись в 2022 году. Решение не касается ветеранов Второй мировой войны и дипломатов. В то же время ограничения не распространяются на территорию, расположенную за пределами мемориалов: там действуют положения берлинского закона о свободе собраний.

После начала масштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года в ФРГ было осквернено несколько мемориальных объектов, посвященных советским военнослужащим, погибшим при освобождении Европы от нацизма.

Смотрите также:

Как прошли акции 8 мая в Берлине

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Скандал с флагом Украины на акции памяти в Берлине (08.05.2022)

Скандал с флагом Украины на акции памяти в Берлине (08.05.2022)

Берлинская полиция запретила демонстрацию на акциях памяти по случаю 77-й годовщины освобождения Германии от национал-социализма флагов как России, так и Украины, чтобы избежать столкновений и политизации. И вот что из этого получилось в парке Тиргартен.
Общество8 мая 2022 г.02:09 мин.
external

75 лет спустя: почти 80 процентов немцев считают 8 мая днем освобождения от нацизма (08.05.2020)

75 лет спустя: почти 80 процентов немцев считают 8 мая днем освобождения от нацизма (08.05.2020)

77 процентов граждан ФРГ считают 8 мая днем освобождения Германии от нацизма. Таковы результаты опроса Infratest dimap. Лишь 5 процентов жителей ФРГ говорят о поражении. DW также спросила немцев об их отношении к 8 мая.
Политика8 мая 2020 г.01:58 мин.
Символический снимок. Вот что осталось от Германии в 1945 году

Виктор Ерофеев: Немцы - побежденные или освобожденные?

Виктор Ерофеев: Немцы - побежденные или освобожденные?

С неожиданной стороны взглянул на победу антигитлеровской коалиции над нацистской Германией и на трансформацию немецкого сознания писатель Виктор Ерофеев.
Виктор Ерофеев
Виктор Ерофеев
Гостевой комментарий
Культура8 мая 2020 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Разрушения в Бахмуте

Пригожин грозит с 10 мая вывести ЧВК "Вагнер" из Бахмута

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - полицейские с бумажкой "ордер на обыск" машут дубинками и говорят: "Закошмарили блогеров, теперь пойдем к режиссерам".

Задержание Жени Беркович: а потом пришли за режиссерами

Задержание Жени Беркович: а потом пришли за режиссерами

Политика20 ч. назад
Фигуры короля и королевы

За что немцы так любят британских монархов?

За что немцы так любят британских монархов?

Культура5 ч. назад
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер

Почему Шрёдер проиграл суд и лишился пожизненного офиса

Почему Шрёдер проиграл суд и лишился пожизненного офиса

Политика21 ч. назад
Скриншот-пример сгенерированной при помощи ИИ фотографии якобы ареста Путина

Как распознать фото, сделанное искусственным интеллектом

Как распознать фото, сделанное искусственным интеллектом

Культура21 ч. назад
Министр экономики Германии Роберт Хабек (справа) и стаст-секретарь в его министерстве Патрик Грайхен (фото из архива)

Кумовство в Минэкономики ФРГ? В Германии разгорается скандал

Кумовство в Минэкономики ФРГ? В Германии разгорается скандал

Правовые основы государства21 ч. назад
Момент попадания одного из беспилотников в крышу здания Сената в Кремле 3 мая 2023 года

Удар беспилотниками по Кремлю: инсценировка или нет?

Удар беспилотниками по Кремлю: инсценировка или нет?

Конфликты23 ч. назад
На главную страницу