Полиция Берлина намерена пресекать провокации 8 и 9 мая

В 78-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе стражи порядка в столице Германии будут предотвращать действия, которые можно расценить как оправдание войны РФ против Украины.

Власти Берлина намерены предотвратить возможные провокации в 78-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе, отмечаемую в западных странах 8 мая, и в празднуемый 9 мая в России День Победы. Под охраной, в частности, будут находиться советские воинские мемориалы в столице Германии, сообщила берлинская полиция в пятницу, 5 мая.

В то же время любые действия, воспринимаемые как одобрение войны России против Украины, будут пресекаться. Продолжающаяся более года война не должна выходить за пределы демократического дискурса и выливаться в конфликты или столкновения, подчеркнули в полиции.

Запрет на исполнение строевых песен и демонстрацию флагов РФ и Украины

На территории мемориальных комплексов и памятников 8 и 9 мая запрещена демонстрация флагов России и Украины, георгиевских лент, военной формы или ее элементов. Запрещено также исполнять строевые или военные песни. Под запрет подпадают и любые слоганы, которые с учетом текущей ситуации могут быть восприняты как оправдание или прославление войны в Украине, разъяснили берлинские власти.

Аналогичные меры применялись в 2022 году. Решение не касается ветеранов Второй мировой войны и дипломатов. В то же время ограничения не распространяются на территорию, расположенную за пределами мемориалов: там действуют положения берлинского закона о свободе собраний.

После начала масштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года в ФРГ было осквернено несколько мемориальных объектов, посвященных советским военнослужащим, погибшим при освобождении Европы от нацизма.

Смотрите также: