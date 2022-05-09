 Будет ли Европа праздновать победу в один день? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.05.2022

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Культура и стиль жизни

Будет ли Европа праздновать победу в один день?

В мае 1945-го Германия капитулировала. Война в Европе закончилась. Однако в календарях нет единой даты, когда все страны вместе празднуют освобождение от национал-социализма и победу над гитлеровской Германией. Почему?

Красная гвоздика

Трептов-парк в Берлине, 2015 год

В западных странах окончание Второй мировой войны в Европе отмечают 8 мая. В России День Победы - 9-го. Известно, что гитлеровской Германии пришлось капитулировать два раза. Первый раз - 7 мая во французском Реймсе. Второй раз - 8 мая в Германии. Сначала - на западной территории, потом - в Берлине, взятом Красной армией. Западные союзники СССР по антигитлеровской коалиции объявили о крахе нацизма уже 8 мая, не дожидаясь, пока акт о капитуляции подпишут в Берлине.

Итак, акт был подписан два раза. При этом время его вступления в силу было одинаковым в обоих случаях: 8 мая в 23:01 по центральноевропейскому времени. В Москве это было уже 9-е число. В Советском Союзе о победе над гитлеровской Германией было объявлено 9 мая, поэтому и праздник решено было отмечать именно в этот день.

Почему до сих пор нет единой даты?

Во время холодной войны, когда союзники стали противниками, разнице в датах часто придавали особое значение: разные политические системы - разные праздники. А что происходит в наше время?

Единства среди соседей по Европе нет. Вот как комментирует этот факт научный руководитель Военно-исторического музея бундесвера в Дрездене Кристиане Янеке (Dr. Kristiane Janeke): "Если бы меня спросили, существует ли некая общеевропейская традиция памяти о Второй мировой войне, я бы однозначно ответила: "Нет". И если я попытаюсь заглянуть в будущее, то ответ на вопрос, будет ли когда-нибудь в Европе такая традиция, был бы тем же: "Нет". И это не потому, что я пессимистка и не верю в общеевропейские традиции. Вопрос в другом: имеет ли смысл такая общая традиция, особенно если она будет искусственной?" 

По мнению историка, "конечно, можно было бы подумать о создании некоего условного Дня мира, но в коллективном сознании европейских стран с 8 мая связаны совершенно разные ассоциации. И не случайно до сих пор нет европейского праздника, единого для всех, даже учитывая тот факт, что юридически акт о безоговорочной капитуляции был подписан 8 мая". 

По словам Кристиане Янеке, в качестве возможной общеевропейской даты предлагают самые разные варианты: "Есть идея отмечать День памяти не в мае, а 23 августа - когда в 1939 году был подписан пакт Молотова - Риббентропа. Инициатива исходит преимущественно от стран Балтии. И на этом примере видно, насколько по-разному мы относимся к 8 мая. Для одних это День освобождения, для других - начало многолетней оккупации коммунистическим режимом". 

Западная Германия и ГДР отмечали по-разному

Единства не было и в самой Германии - по понятным причинам. По словам профессора Технического университета Дрездена, историка Тима Бухена (Tim Buchen), "в Западной Германии было 8 мая - день, который поначалу и очень долгое время воспринимался как день поражения, позора, а потом, спустя 40 лет после окончания войны, все же стал днем освобождения. В ГДР праздновали 9 мая, там традиции были максимально приближены к советским".

"В наши дни в отношении 8 мая царит единство по всей Германии, более или менее, с учетом индивидуальных воспоминаний и личного опыта, - отмечает Тим Бухен. - Однако Европа по-прежнему не едина. Например, в Чехии, Польше или Словакии к 8 мая относятся иначе: для них в 1945 году одни завоеватели сменились другими, а настоящее освобождение пришло лишь после того, как распался Советский Союз и не стало Восточного блока". 

Когда немцы поняли, что их освободили?

Воспринимать 8 мая именно как день освобождения от национал-социализма западные немцы стали постепенно - начиная с 8 мая 1985 года. В тот день шестой президент Германии Рихард фон Вайцзеккер (Richard von Weizsäcker) выступил в бундестаге по случаю 40-летия окончания Второй мировой войны: "8 мая для нас, немцев, не праздничный день, - заявил тогда фон Вайцзеккер. - Люди, которые его пережили, вспоминают о своем личном и при этом очень разном опыте. Одни вернулись домой, другие свой дом потеряли. Одни обрели свободу, для других началось тюремное заключение". 

Рихард фон Вайцзеккер выступает в бундестаге 8 мая 1985 года

Рихард фон Вайцзеккер выступает в бундестаге 8 мая 1985 года

"8 мая было днем освобождения", - прежде всего этой фразой запомнилась та речь. "Но никто при этом не забудет, какие страдания для многих начались 8 мая и последовали дальше", - подчеркнул Рихард фон Вайцзеккер. При этом немцы, по его словам, не должны видеть причину лишений, изгнаний и несвободы в конце Второй мировой войны. Их корни - в ее начале.

Еще один вариант - празновать День памяти 22 июня

Йенс Нагель (Jens Nagel), немецкий историк, руководитель мемориального комплекса Эренхайн Цайтхайн, предлагает свой вариант: "Мне кажется, есть дата, которая важнее 8 мая. Потому что она связана не с окончанием войны, а с началом главной и наиболее смертоносной ее фазы. 22 июня 1941 года - переломный момент. Германия начала войну на уничтожение". 

"Ничего подобного история до тех пор не знала, - отмечает Йенс Нагель. - Начались массовые уничтожения евреев, было захвачено два миллиона советских военнопленных, которые умирали от голода и болезней. Только подумать, в течение всего лишь 12 месяцев, начиная с 22 июня, было уничтожено 3,5 миллиона человек, и я говорю сейчас только о евреях и советских пленных. Войны таких масштабов не было. И в Европе никогда до этого массово не уничтожали безоружных людей, причем только за то, что они евреи или советские "недочеловеки".   

Дискуссия между этими тремя историками состоялась на днях в Военно-историческом музее бундесвера в Дрездене. Все выступавшие сошлись во мнении, что общая памятная дата в Европе вряд ли возможна, да и не нужна. "Институционализация памяти превратила бы символическую дату в одинаково обязательную для всех, уничтожив особенности национальных проявлений, - уверен профессор Тим Бухен. - Институционализация памяти - это уже не память, а историческая политика".

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    Автор: Максим Нелюбин


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