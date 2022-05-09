 День Победы на фоне войны. Как праздновали 9 мая в Брестской крепости | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 09.05.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

День Победы на фоне войны. Как праздновали 9 мая в Брестской крепости

Торжественный митинг в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" в День Победы собрал, по официальным данным, 50 тысяч человек - и вызвал неоднозначные эмоции у жителей Бреста.

На акции памяти в Бресте, 9 мая 2022 года

На акции памяти в Бресте, 9 мая 2022 года

В нынешнем году масштабность торжественных мероприятий в Бресте была особенно заметна - особенно по сравнению с аналогичными акциями последних лет, когда из-за пандемии COVID-19 митинги отменялись, а в Брестской крепости было немноголюдно.

9 мая без транспарантов "за мир"

На сей раз местные власти решили вернуть традицию не только митинга 9 мая, но и шествия к мемориалу организованных колонн, сформированных трудовыми коллективами предприятий города, учащимися и студентами. Как рассказал студент одного из брестских университетов Алексей, участие в мероприятии позволяло получить поблажки во время учебного процесса. "Особо никто не заставлял идти в крепость, но в университете намекали, что тем, кто это сделает, можно будет "автоматом" получить зачет по выбранному предмету. Рассчитываю, что так я сдам историю на предстоящей сессии", - признается Алексей.

Он также сообщил, что к празднованию Дня Победы в вузе не готовили новые транспаранты и решили ограничиться государственной символикой и стилизованными красными знаменами.

ОМОН на акции памяти 9 мая 2022 года в Бресте

ОМОН на акции памяти 9 мая 2022 года в Бресте

Такому же указанию - не использовать антивоенные лозунги и даже транспаранты "за мир" - следовали в других учреждениях Бреста. В колоннах можно было заметить либо официальные флаги, либо атрибутику с эмблемами и логотипами предприятий.

"Беларусь помнит" vs "Бессмертный полк"

Шествие трудовых коллективов вписалось в традиционную акцию под названием "Беларусь помнит", которая уже несколько лет 9 мая проводится по всей стране. По задумкам властей, подобная акция "помогает в воспитании подрастающего поколения и формирует гордость за героическую историю своей страны". Если ранее шествие выглядело обезличенным, то теперь Брестский горисполком открыто призвал жителей города присоединиться к акции с портретами своих родных, чья судьба связана с войной, и пройтись в составе организованной колонны в Брестскую крепость.

В этом призыве можно было заметить желание местных властей снизить значимость другой акции - "Бессмертный полк". Ее идея родилась десять лет назад в российском городе Томске, а в 2016 году она впервые была проведена в Беларуси - и именно в Бресте. Но в последние годы власти во многих городах Беларуси либо чинили препятствия, либо просто отказывали активистам "Бессмертного полка" в проведении шествий. Более того, на одной из пресс-конференций Александр Лукашенко резко заявил, что категорически против подобных акций, поскольку в стране уже есть аналог - "Беларусь помнит".

Шествие Бессмертного полка в официальной колонне в Бресте, 9 мая 2022 года

Шествие "Бессмертного полка" в официальной колонне в Бресте, 9 мая 2022 года

По сведениям DW, в Бресте в нынешнем году компромисс был найден, и сторонники "Бессмертного полка" прошли со своей атрибутикой в официальной колонне.

Эхо украинских событий в Бресте

И при подготовке к праздничным мероприятиям, и непосредственно на акции в Брестской крепости организаторы старались избегать упоминания и войны в Украине, и реакции на нее западных стран. Выступая на митинге, председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко лишь упомянул, что "предпринимаются попытки принизить значение Великой Победы, а потому на нас лежит огромная ответственность - сберечь эту память и передать подрастающему поколению правду о войне, об истинных героях-победителях".

В тоже время многие из присутствовавших на митинге в Брестской крепости не скрывали своих симпатий к России, демонстрируя это в том числе георгиевскими ленточками на груди.

"Конечно, мы - за Россию: а как иначе! В Украине уже давно творится непонятно что, и надо там навести порядок", - категоричен один из участников шествия в Бресте, назвавшийся Василием Николаевичем. На акцию он пришел вместе с внуком и заметил, что тому раньше нравилось ездить во время каникул на море в Украину, но теперь от этого "надо отвыкать".

Участники акции Беларусь помнит, 2022 год, Брест

Участники акции "Беларусь помнит", 2022 год, Брест

В нынешние майские дни в Беларуси стало заметно больше российских туристов. Так, Надежда Смольникова приехала в Брест из Санкт-Петербурга и рассказала, что ни чуть не жалеет отсутствию теперь возможности выехать в ЕС. "Ничего страшного: можно и по Беларуси путешествовать, и по другим странам бывшего СССР. Жалко, что в Украине теперь такое происходит, но я за мир: стараюсь не интересоваться кто там прав, или виноват", - отметила собеседница DW.

В Бресте привыкли праздновать по-другому

Сами жители Бреста далеко неоднозначно воспринимают празднование Дня Победы в их городе в нынешних реалиях.

Военная техника в День Победы в Бресте, 2022 год

Военная техника в День Победы в Бресте, 2022 год

Как рассказал брестчанин Виталий, в его семье были совсем другие традиции на 9 мая. "Взрослые садились за скромный стол с закусками: дожидались, когда по телевизору диктор объявит минуту молчания, выпивали по рюмке и поминали всех, кто воевал на фронтах Второй мировой", - говорит Виталий. Дальше традиция заключалась в том, чтобы пешком из центра города идти в Брестскую крепость, неспешно прогуливаясь в ожидании салюта. "Никаких плясок в гимнастерках, перебинтованных детей в пилотках - всего этого "победобесия" тогда не было", - отмечает житель Бреста.

Не поддерживает нынешний антураж празднования Дня Победы и брестчанка Анастасия. "Родители стали делать из памяти о войне праздник для своих детей. Я не могу принять то, что сейчас происходит. Ведь война - это страшно. Поэтому всегда буду против того, чтобы ребят наряжали в военную форму, давали играть с оружием и организовывали танцы на костях погибших в Брестской крепости", - делится переживаниями молодая мама.

Смотрите также:

  • Золочев, 6 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    97-летний ветеран Второй мировой войны Иван Лизун из поселка Золочев Харьковской области около своего разрушенного дома. Далее в фотохронике войны в Украине от 9 мая - Мариуполь и эвакуированные из этого города, удар по школе в Белогоровке, первая леди США в Украине, пес-сапер получил награду и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Малая Рогань, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    Разрушенный дом в селе Малая Рогань Харьковской области - одном из населенных пунктов только что освобожденных ВСУ в этом регионе Украины.

  • Харьковская область, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    Украинские солдаты осматривают обломки сбитого российского вертолета в Харьковской области.

  • Харьков, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    Тело убитого российского военнослужащего около Харькова.

  • Мариуполь, 7 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    Жительница Мариуполя в своей квартире, разрушенной в результате артиллерийских обстрелов. Большая часть Мариуполя находится под контролем войск РФ и пророссийских сепаратистов.

  • Мариуполь, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    Сгоревшие трамваи в Мариуполе. Разблокирование этого города военным путем пока невозможно из-за нехватки тяжелого вооружения. Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Киеве 8 мая.

  • Запорожье, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    Свет в окнах эвакуационных автобусов для жителей Мариуполя, прибывших в центр для беженцев в городе Запорожье, 8 мая.

  • Запорожье, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    Жительница Мариуполя в эвакуационном автобусе в городе Запорожье. Среди вывезенных сюда в последние дни также были гражданские лица с территории завода "Азовсталь".

  • Запорожье, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    Иван Андреев целует своего кота Леонардо. 8 мая в Запорожье из Мариуполя на десяти автобусах прибыло более 170 человек. За два дня до этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что с завода "Азовсталь" эвакуировали около 500 гражданских.

  • Прибытие автобуса из Мариуполя в Запорожье, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    "Приказ президента выполнен: всех женщин, детей и людей пожилого возраста с "Азовстали" эвакуировали", - сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук в конце прошлой недели.

  • Белогоровка, 7 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    Спасательные работы после российского удара по школе в селе Белогоровка Луганской области, в здании которой укрывались от обстрелов местные жители. По данным властей Украины, седьмого мая здесь погибли 60 человек.

  • Буча, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    В конце прошлой недели Украину посетила председатель германского бундестага Бербель Бас. Глава немецкого парламента возложила венок к Могиле Неизвестного солдата в Киеве, встретилась с президентом Владимиром Зеленским, а также побывала в Буче, где была сделана эта фотография.

  • Киев, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    Среди иностранных политиков, побывавших в Украине в последние дни, также был премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Глава канадского правительства, в частности, был приглашен на церемонию вручения наград сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)...

  • Киев, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    Среди награжденных в этот день оказался пес-сапер Патрон, получивший от президента Украины Владимира Зеленского медаль "За самоотверженную службу". Патрон помогает искать мины на освобожденных территориях, уже стал звездой соцсетей и является своего рода талисманом ГСЧС.

  • Ужгород, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    8 мая Украину посетила первая леди США - супруга президента Джо Байдена. Джилл Байден приехала в Ужгород около границы со Словакией, где встретилась с женой президента Украины Владимира Зеленского - Еленой Зеленской. Фотография сделана в школе, где расселили беженцев из регионов Украины, в которых идут боевые действия.

  • Киев, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    Национальный военно-исторический музей Украины пополнился новыми экспонатами. Около здания выставлена уничтоженная российская военная техника и некоторые отдельные фрагменты - в частности, хвостовая часть сбитого самолета.

  • Киевская область, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    "Путлер. Котел разогрет! Пекло тебя ожидает..." - изображение и надпись на украинском языке на могильной плите посреди автомобильной дороги около Киева.

  • Киев, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    В киевском метро на станции "Крещатик" 8 мая можно было услышать выступление лид-вокалист рок-группы U2 Боно, которого также сопровождал еще один участник этой группы - Эдж. Во время концерта к ним также присоединился фронтмен украинской группы "Антитела" Тарас Тополя, сейчас - участник территориальной обороны.

  • Кельн, 8 мая
    Еще по теме

    Война в Украине - 09.05.2022

    В центре событий вокруг 8 и 9 мая в Германии находился Берлин. Прочитать об этом можно в репортаже DW "День окончания войны в Европе. Как его отметили в Берлине". Однако этот и завершающий кадр фотохроники сделаны в Кельне, где прошли акции как с российскими, так и с украинскими флагами.

  • Кельн, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    В качестве подписи к этому кадру из Кельна приведем слова Владимира Зеленского из обращения к 9 мая: "Мы боремся за свободу для наших детей и потому победим. Мы никогда не забудем, что делали наши предки во Второй мировой войне, в которой погибло более восьми миллионов украинцев. И совсем скоро в Украине будет два дня победы. А у кого-то не останется ни одного".

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 03:41

9 мая в Трептов-парке: кому полиция Берлина разрешила флаги СССР

Аудио- и видеофайлы по теме

Как прошли акции 8 мая в Берлине (08.05.2022)  

Пророссийский автопробег в Кельне: за и против (08.05.2022)  

Также по теме

Almaty, 9 Mai 2022. Kasachstan feiert das Ende des Zweiten Weltkrieges.

9 мая в Казахстане: вместо "Бессмертного полка" - "Поклонись героям" 09.05.2022

В Казахстане с размахом отметили День Победы. Несмотря на войну в Украине у немалого числа пришедших на акцию "Поклонись героям" в Алматы были замечены георгиевские ленты. Подробности - у DW.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Путин посвятил речь на Параде победы войне в Украине  

Президент Германии назвал войну РФ против Украины "переломом эпохи"  

Зеленский: Скоро в Украине будет два Дня победы  