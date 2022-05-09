День Победы на фоне войны. Как праздновали 9 мая в Брестской крепости

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Торжественный митинг в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" в День Победы собрал, по официальным данным, 50 тысяч человек - и вызвал неоднозначные эмоции у жителей Бреста.
В нынешнем году масштабность торжественных мероприятий в Бресте была особенно заметна - особенно по сравнению с аналогичными акциями последних лет, когда из-за пандемии COVID-19 митинги отменялись, а в Брестской крепости было немноголюдно.
На сей раз местные власти решили вернуть традицию не только митинга 9 мая, но и шествия к мемориалу организованных колонн, сформированных трудовыми коллективами предприятий города, учащимися и студентами. Как рассказал студент одного из брестских университетов Алексей, участие в мероприятии позволяло получить поблажки во время учебного процесса. "Особо никто не заставлял идти в крепость, но в университете намекали, что тем, кто это сделает, можно будет "автоматом" получить зачет по выбранному предмету. Рассчитываю, что так я сдам историю на предстоящей сессии", - признается Алексей.
Он также сообщил, что к празднованию Дня Победы в вузе не готовили новые транспаранты и решили ограничиться государственной символикой и стилизованными красными знаменами.
Такому же указанию - не использовать антивоенные лозунги и даже транспаранты "за мир" - следовали в других учреждениях Бреста. В колоннах можно было заметить либо официальные флаги, либо атрибутику с эмблемами и логотипами предприятий.
Шествие трудовых коллективов вписалось в традиционную акцию под названием "Беларусь помнит", которая уже несколько лет 9 мая проводится по всей стране. По задумкам властей, подобная акция "помогает в воспитании подрастающего поколения и формирует гордость за героическую историю своей страны". Если ранее шествие выглядело обезличенным, то теперь Брестский горисполком открыто призвал жителей города присоединиться к акции с портретами своих родных, чья судьба связана с войной, и пройтись в составе организованной колонны в Брестскую крепость.
В этом призыве можно было заметить желание местных властей снизить значимость другой акции - "Бессмертный полк". Ее идея родилась десять лет назад в российском городе Томске, а в 2016 году она впервые была проведена в Беларуси - и именно в Бресте. Но в последние годы власти во многих городах Беларуси либо чинили препятствия, либо просто отказывали активистам "Бессмертного полка" в проведении шествий. Более того, на одной из пресс-конференций Александр Лукашенко резко заявил, что категорически против подобных акций, поскольку в стране уже есть аналог - "Беларусь помнит".
По сведениям DW, в Бресте в нынешнем году компромисс был найден, и сторонники "Бессмертного полка" прошли со своей атрибутикой в официальной колонне.
И при подготовке к праздничным мероприятиям, и непосредственно на акции в Брестской крепости организаторы старались избегать упоминания и войны в Украине, и реакции на нее западных стран. Выступая на митинге, председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко лишь упомянул, что "предпринимаются попытки принизить значение Великой Победы, а потому на нас лежит огромная ответственность - сберечь эту память и передать подрастающему поколению правду о войне, об истинных героях-победителях".
В тоже время многие из присутствовавших на митинге в Брестской крепости не скрывали своих симпатий к России, демонстрируя это в том числе георгиевскими ленточками на груди.
"Конечно, мы - за Россию: а как иначе! В Украине уже давно творится непонятно что, и надо там навести порядок", - категоричен один из участников шествия в Бресте, назвавшийся Василием Николаевичем. На акцию он пришел вместе с внуком и заметил, что тому раньше нравилось ездить во время каникул на море в Украину, но теперь от этого "надо отвыкать".
В нынешние майские дни в Беларуси стало заметно больше российских туристов. Так, Надежда Смольникова приехала в Брест из Санкт-Петербурга и рассказала, что ни чуть не жалеет отсутствию теперь возможности выехать в ЕС. "Ничего страшного: можно и по Беларуси путешествовать, и по другим странам бывшего СССР. Жалко, что в Украине теперь такое происходит, но я за мир: стараюсь не интересоваться кто там прав, или виноват", - отметила собеседница DW.
Сами жители Бреста далеко неоднозначно воспринимают празднование Дня Победы в их городе в нынешних реалиях.
Как рассказал брестчанин Виталий, в его семье были совсем другие традиции на 9 мая. "Взрослые садились за скромный стол с закусками: дожидались, когда по телевизору диктор объявит минуту молчания, выпивали по рюмке и поминали всех, кто воевал на фронтах Второй мировой", - говорит Виталий. Дальше традиция заключалась в том, чтобы пешком из центра города идти в Брестскую крепость, неспешно прогуливаясь в ожидании салюта. "Никаких плясок в гимнастерках, перебинтованных детей в пилотках - всего этого "победобесия" тогда не было", - отмечает житель Бреста.
Не поддерживает нынешний антураж празднования Дня Победы и брестчанка Анастасия. "Родители стали делать из памяти о войне праздник для своих детей. Я не могу принять то, что сейчас происходит. Ведь война - это страшно. Поэтому всегда буду против того, чтобы ребят наряжали в военную форму, давали играть с оружием и организовывали танцы на костях погибших в Брестской крепости", - делится переживаниями молодая мама.
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