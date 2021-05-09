 9 мая в Брестской крепости: многотысячный митинг на фоне коронавируса | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 09.05.2021

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Беларусь

9 мая в Брестской крепости: многотысячный митинг на фоне коронавируса

На программу торжеств в Бресте по случаю Дня Победы повлияла не только пандемия, но и тот факт, что в эти майские выходные в Беларуси отмечают другой государственный праздник.

Торжества в Бресте по случаю Дня Победы

Торжества в Бресте по случаю Дня Победы

По официальной информации властей, в митинге, состоявшемся 9 мая в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" по случаю Дня Победы, приняли участие около 30 тысяч жителей Бреста и гостей города. Были среди них и россияне, хотя добраться в Брест иностранным гражданам задача сейчас - не из простых.

На митинг – по квоте

В 2020 году из-за коронавируса брестские власти решили до минимума сократить программу торжеств на 9 мая: митинг и шествие были отменены, а официальная часть ограничилась возложением цветов и венков к Вечному огню.

Ковидные ограничения действовали и теперь, но выглядели уже не так жестко. Во всяком случае от многотысячного митинга в Брестской крепости отказываться не стали, при этом многим предприятиям и учебным заведениям определили квоту по необходимому количеству участников мероприятия.

Правда, традиция проведения шествия к мемориалу по одной из главных улиц города, как и год назад, была снова нарушена. В Брестском горисполкоме объяснили отмену шествия не только неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, но и мероприятиями по случаю Дня государственного герба и государственного флага Республики Беларусь. Начиная с 1995 года этот праздник отмечается во второе воскресенье мая и впервые совпал с Днем Победы.

Символика важнее, чем шествие?

Брестский координатор Бессмертного полка Петр Пицко

Брестский координатор "Бессмертного полка" Петр Пицко

Отмена шествия и объяснения властей по этому поводу были неоднозначно восприняты местными сторонниками акции "Бессмертный полк", которую в Беларуси начали проводить именно в Бресте семь лет назад. В то время в шествиях участвовали несколько тысяч человек, выходивших с портретами своих родных и близких, чья судьба так или иначе связана с войной.

По словам брестского координатора "Бессмертного полка" Петра Пицко, "получается, теперь многим пришлось выбирать, что дороже: государственные символы, или Победа, стоившая Беларуси жизни каждого третьего жителя".

Акция Беларусь помнит

Акция "Беларусь помнит"

Своеобразной альтернативой "Бессмертному полку" официально объявлена акция "Беларусь помнит". В этом году ее участники акции входили в Брестскую крепость не только с портретами, но и 100-метровым полотнищем нынешнего государственного флага страны.

Зато остался неизменным один из главным атрибутов Дня Победы - праздничный салют. Его залпы прогремят в Бресте и Минске в 23 часа по местному времени.

Коронавирус сказывается на туристах

Если ранее на 9 мая в Брестской крепости всегда было много гостей из России и других стран бывшего СССР, то коронавирус внес серьезные коррективы в планы тех, кто желал бы посетить мемориальный комплекс. Железнодорожное сообщение между Брестом и российскими городами восстановлено только с 13 апреля и пока речь лишь об одном поезде из Москвы и одном - из Санкт-Петербурга.

Еще одним вариантом остаются авиарейсы из России в Минск, откуда затем можно путешествовать по остальной территории Беларуси. Именно так поступила супружеская пара из Калуги - Ирина и Сергей Орловы, которые День Победы встретили в Бресте.

Продажа сувениров

Продажа сувениров

"Такой способ путешествия на майские праздники обошелся нам дорого, но мы давно хотели попасть в Брестскую крепость именно в такие дни, поэтому готовились и откладывали деньги заранее", - рассказали российские гости.         

Резкий спад туристов из-за рубежа подтверждают в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". Там рассчитывают, что процесс вакцинации и общий спад заболеваемости COVID-19 позволит восстановить интерес к путешествиям в Беларусь у иностранцев еще в этом году.

Такими же надеждами живут белорусские агроусадьбы и гостиницы, а также сопутствующий туристической отрасли бизнес. Все они очень сильно зависимы от потока гостей из России, и отсутствие приезжих ставит эти объекты на грань выживания. 

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    Автор: Андрей Тимаров


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