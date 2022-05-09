 9 мая без флагов РФ и георгиевских лент: как отметили День Победы в Берлине | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 09.05.2022

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Германия

9 мая без флагов РФ и георгиевских лент: как отметили День Победы в Берлине

В этом году празднование Дня Победы в немецкой столице проходило без военной символики, флагов и патриотических песен. Кто пришел 9 мая в центр Берлина и что люди думают о запрете. Репортаж DW.

Немецкие полицейские перед советским мемориалом в Тиргартене

Советский мемориал в Тиргартене. Утро 9 мая

9 мая выходцы из России всегда шумно праздновали в Берлине День Победы. Они возлагали венки к советским военным мемориалам, приносили флаги, повязывали георгиевские ленточки, пели и танцевали. Многие надевали военную форму времен Великой отечественной войны.

В этом году все было по-другому. Все мероприятия - и 8 мая, когда день окончания Второй мировой войны в Европе отмечают европейские страны и Украина, и 9 мая - проходили на фоне войны, развязанной Россией против Украины. В эти дни берлинская полиция ввела  драконовские по немецким меркам ограничения, чтобы предотвратить возможные конфликты между сторонниками и противниками военного вторжения в Украину, которое российские власти называют "спецоперацией". Были запрещены как российские, так и украинские флаги, нельзя было демонстрировать военную символику и политические плакаты, носить униформу, петь военные песни.

Возложение венков в Трептов-парке: с флагами и пилотками

В этом году российское посольство в Берлине так и не сообщило журналистам, где появится посол Сергей Нечаев и состоится возложение венков. Утром 9 мая пресса ждала посла у мемориала в Тиргартене в центре Берлина. Но он вместе с коллегами из некоторых постсоветских стран неожиданно появился в Трептов-парке, где и состоялось первое возложение венков.

В Трептов-парке были и флаги, и пилотки

В Трептов-парке были и флаги, и пилотки

Над головами участников церемонии вопреки всем запретам развевались советские и российские флаги, были видны георгиевские ленточки, фуражки и пилотки на головах людей, хотя под запретом были даже фрагменты униформ. Полиция объяснила это тем, что на дипломатов и членов официальных делегаций ограничения не распространяются.

Чудак из Сибири с плакатом за Путина

Тем временем людей, ожидавших возложения венков в Тиргартене, развлекал мужчина в велосипедном шлеме. Оказалось - сибиряк из Омска, много лет живет в Берлине.

Сибиряк Владимир у мемориала в Тиргартене

Сибиряк Владимир у мемориала в Тиргартене

60-летний Владимир громко рассказывал по-русски и по-немецки о том, какой хороший Путин и какие плохие Запад и Олаф Шольц (Olaf Scholz), которого он не считает демократически избранным канцлером Германии. А еще - о происках американцев, якобы распылявших некие вещества над Мариуполем. В какой-то момент он достал из рюкзака самодельный плакат с фотографией российского президента и надписью по-немецки: "Путин значит мир". Впрочем, его пришлось убрать по просьбе полиции. 

А тут и кортеж с постсоветскими дипломатами подъехал. Церемония возложения повторилась.

"Бессмертный полк" без флагов и георгиевских лент

В середине дня к советскому мемориалу в Тиргартене от Бранденбургских ворот - расстояние между ними метров 500 - выдвинулось шествие "Бессмертный полк". К участию было заявлено до 1300 человек, пришли около 500.

Танцующая пара у мемориала в Тиргартене

Веселого праздника не получилось: станцевать полиция разрешила только один раз

В ожидании полка собравшиеся у памятника попытались было начать праздновать. Кто-то достал гармонь, но спеть успели только пару песен и один раз станцевать венский вальс. Подошедшие полицейские попросили зачехлить музыкальный инструмент. "Ну, надо же, ничего нельзя - ни петь, ни танцевать. Из праздника сделали день траура," - возмутилась Светлана, приехавшая в Берлин из Кёльна. Вероятно, имея в виду президента РФ, женщина тут же добавила, что "Владимир и эту несправедливость устранит". Правда, не пояснила, как она это себе представляет.

"Бессмертный полк" медленно шел по улице 17 июня. Люди несли над головами портреты своих родственников - участников войны с нацистской Германией. Флагов не было, вместо них некоторые взяли с собой красные надувные шарики.

Полиция строго следила за соблюдением запретов и периодически останавливала колонну: полицейские то и дело просили участников снять "георгиевскую ленточку". Одной участнице сделали замечание, потому что она несла в руках букет, завернутый в цветочную бумагу, на которой была видна буква "Z" - запрещенная в Германии как символ войны России в Украине.

Вместо демонстрации буквы "Z"участники шествия чаще всего выкрикивали слоганы "За победу", "Спасибо деду за победу", "Путину ура" и "Фашизм не пройдет". "Путин не пройдет!" - крикнул по-русски в ответ молодой человек, шедший навстречу колонне "Бессмертного полка".

Запрещенная символика

У мемориала шествие остановилось. Постояв в минуте молчания, люди  небольшими группами стали подходить к подножию памятника и возлагать цветы.

Мужчина без футболки

Мужчина футболку снял, но одевать ее наизнанку отказался

Полиция и здесь была начеку. Одного мужчину попросили переодеть наизнанку футболку с флагом "ДНР" на спине, орденом Славы и словами "Мы помним, мы гордимся" спереди. Футболку мужчина снял, оставшись с обнаженным торсом. Аплодисментами встретила публика женщину, которая принесла к памятнику венок с российским флагом посередине. Венок остался, флаг пришлось убрать.

При этом полиция строго следила и за соблюдением запрета украинской символики . От мемориала увели девушку в желтых брюках и голубой майке и ее спутника в футболке с небольшим украинским флагом на спине. А на противоположной стороне улицы полицейские довольно жестко заставили убрать фотоэкспозицию "Скорбь вместо победобесия", которую развернули российские и украинские правозащитники из движения Demokrati-Я.

Без стычек не обошлось 

Вопреки опасениям берлинских властей крупных инцидентов и столкновений в немецкой столице 9 мая удалось избежать. И все же полностью предотвратить стычки между сторонниками и противниками действий России в Украине полиции не получилось. В потасовку перешел громкий спор между украинцами и россиянами, кричавшими друг другу "Сами вы провокаторы!"

Стас Домбровский

Стас Домбровский

Участником конфликта стал Стас Домбровский. Он месяц назад привез из Одессы на лечение в Германию свою больную раком мать. "Слышите, что они кричат, - сказал он, ни к кому особо не обращаясь, - два раза брали Берлин и третий раз возьмем. Это нормально?"

"Мой город сейчас бомбят русские, - сказал Домбровский в интервью DW. - Для меня происходящее сейчас страшно, мой дед тоже воевал в рядах Советской армии. И смертями своих дедов они оправдывают убийства людей сегодня. От такой подмены понятий больно. Россия напала на Украину. Это не обсуждается. Так и есть. Сейчас мир разделился на две нации - на людей и на нелюдей".

"Это я нелюдь, с моим-то дедом!?" - вскрикнула женщина рядом. "Вот видите, я не сказал ей ни слова, но она воспринимает это в свой адрес, потому что чувствует, что это про нее," - добавил одессит.

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    Автор: Николай Пермяков


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