Немецкий уполномоченный по переселенцам: "Только чокнутые за Путина"

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В интервью DW уполномоченный правительства ФРГ по вопросам поздних переселенцев Бернд Фабрициус назвал участников пропутинских автопробегов в Германии "маленьким, но шумным меньшинством".
В ряде немецких городов в последнее время под предлогом защиты русскоязычной диаспоры от дискриминации прошли акции, участники которых фактически выражали поддержку России на фоне ее войны против Украины. DW узнала, что о таких акциях думает уполномоченный немецкого правительства по вопросам поздних переселенцев Бернд Фабрициус (Bernd Fabritius).
DW: Господин Фабрициус, для всех, кто говорит по-русски, 24 февраля этого года мир изменился. Как изменилась русскоязычная диаспора в Германии?
Бернд Фабрициус: Русскоязычная диаспора в Германии и переселившиеся в Германию российские немцы очень страдают от происходящего. Это с их точки зрения братоубийственная война, они так это называют. У многих из них - независимо от того, откуда они приехали, из Российской Федерации, из Казахстана, из Киргизии или из Украины - там остались родственные связи. Они категорически против этой войны. Причем в абсолютном своем большинстве. А еще их очень беспокоит, что в немецком обществе иногда не делают различий и не всегда осознают, что это не война русского народа против украинского народа, а война Путина и правительства Российской Федерации против суверенного государства.
- В последнее время в немецких городах - в Берлине, Ганновере, Франкфурте - проводятся автопробеги, в которых участвуют русскоязычные жители Германии. И они, по сути, поддерживают эту войну. Одни говорят, это свобода собраний и свобода мнений, другие говорят, что ничего подобного. Что вы думаете?
- Никакая это не свобода слова. Свобода слова не подразумевает оправдания или поддержки преступлений против человечности наподобие тех, что мы видели в Буче или других местах Украины. Это однозначно никакая не свобода слова! В то же время это ни в коей мере не отражает позиции большинства российских немцев. И не отражает позиции большинство русскоязычных жителей Германии!
Это маленькое, но шумное меньшинство. И меня это тревожит. В основной массе - это организованное, срежиссированное, подрывное мероприятие Российской Федерации, что не является чем-то новым для Германии. Мы все прекрасно помним случай "девочки Лизы" - выдуманную историю, выдуманное преступление. Тогда даже министр иностранных дел России лично высказался в том духе, что русскоязычные жители Германии, мол, не находятся в безопасности. Происходящее сейчас - продолжение работы над этим фальшивым нарративом. Но, прошу, не надо отождествлять участников таких автопробегов с абсолютным большинством тех, кто против этой войны!
- В выходные в Ганновере украинские протестующие окружили автомобиль с российским флагом. Насколько серьезно вы оцениваете потенциал возможнойэскалации в ходе подобных акций?
- Мой опыт, основанный на множестве разговоров как с российскими немцами, так и с представителями русскоязычной диаспоры, даже с пожилыми людьми, которые до недавнего времени смотрели и читали русскоязычные СМИ, говорит о другом. Если поначалу они верили всей этой истории с военной "спецоперацией" в Украине с целью денацификации, то теперь - чем больше они видят и чем больше они узнают, о том, какая несправедливость там творится, какие преступления против человечности там совершаются - они начинают задумываться. Поэтому я уверен, что чем брутальнее будет война - я надеюсь, что она скоро закончится - люди сделают правильные выводы.
- У немецких властей есть юридическая возможность сделать что-то против людей, которые стоят за этими акциями?
- Само собою разумеется. Мы живем в активном правовом государстве. Могу привести вам множество примеров. Один из них - случай в городе Оберхаузен, о котором сообщали СМИ. Там в течение десяти минут полиция приехала на место событий, да и спецслужбы подключились. Каждый, кто узнает о подобных информационных кампаниях, должен - если подозрения серьезны - попросту заявить об этом в полицию.
Наше правовое государство не потерпит ничего подобного. В то же время я советую сохранять спокойствие. Не следует эмоционально реагировать и делиться своей злостью в соцсетях, если в почтовом ящике обнаружится флаер, в котором будут очернять русскоязычных граждан. Тем самым вы только помогаете преступникам, работаете на кремлевский нарратив.
- То есть, скажем, если в ближайшие выходные где-то в Германии будет заявлен автопробег, его следует запретить?
- Если станет известно, что на этом мероприятии будут лозунги в поддержку войны, и что там будут оправдываться военные преступления, тогда я за запрет таких автопробегов. С другой стороны - и я глубоко в этом убежден - демонстрация российского флага сама по себе не выходит за рамки того, что гарантирует свобода слова. Повторюсь. Это не война российского народа против Украины. Поэтому флаг Российской Федерации сам по себе не должен рассматриваться как флаг какой-то террористической организации, которая запрещена на территории Германии.
Но я не советую никому участвовать в таких автопробегах, даже если они проходят под предлогом поддержки русскоязычной диаспоры в Германии. Это как с акциями антиваксеров в Германии, тут то же самое: не надо присоединяться к придурковатым, которые гуляют по городу в шапочке из фольги, чтобы их Билл Гейтс не облучил. И ровно также не надо гулять или ездить на машине с теми, кто поддерживает преступления против человечности или даже только производит впечатление того, что он их поддерживает.
- Вы говорите про информационную работу среди российских немцев в Германии. Как конкретно вы предлагаете ее усилить, где и по каким каналам?
- По всем каналам. Везде надо говорить о том, что и внутри самой России люди против войны! Я с огромным уважением отношусь к журналистке, которая осмелилась показать антивоенный плакат во время программы новостей российского ТВ. Я с огромным уважением отношусь ко всем, кто в России выходит на антивоенные митинги и дает понять, что никакая это не "спецоперация", а война. И вот об этом надо больше говорить.
- Как вы считаете, эта война в полной мере воспринимается немецкой общественностью и немецкими политическими кругами?
- Абсолютно! Война касается всех! Мы все потрясены происходящим. Я живу в Мюнхене, это город-побратим Киева. Я был три месяца назад в Киеве, я знаю людей там. Я знаком с семьей, которая бежала из Киева в Сумы и теперь живет там в подвале! Я знаю людей из Одессы, которые вынуждены были бежать! Это никого не оставит равнодушным! Мы все видим беженцев. Видим женщин с детьми, которые оставили мужчин воевать. И мы все, все немецкое общество, задаемся вопросом: что вообще может оправдать подобное преступление!? Парочка чокнутых путинских сторонников, которые собираются в колонну и машут флагами, ни в коей мере не представляют ни немецкое общество, ни русскоязычную диаспору, ни российских немцев! Это кучка чокнутых, с которыми наша демократия знает, как поступить.
- Что вам известно о положении российских немцев в самой России?
- Это нечто, что меня крайне беспокоит. В Российской Федерации проживают около 400 тысяч этнических немцев. Которые все больше озабочены своей ситуацией. Они осознают, что их страна на ближайшие десятилетия обречена быть мировым изгоем! Мне рассказывают о том, что некоторым теперь стыдно ехать с российским паспортом за границу.
И что меня особенно беспокоит, так это рассказы о том, что после сталинского указа от 1941 года, когда немцев однажды уже ввергли в состояние коллективной вины, теперь они снова подвергаются этнически обоснованной дискриминации! Мне сообщают о случаях, когда людей по месту работы принуждали к тому, чтобы одобрять так называемую военную "спецоперацию". А если они отказывались, им угрожали увольнением с работы. И сопровождается все это высказываниями о том, что Германия - недружественная страна, которая задает тон в вопросе о санкциях.
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