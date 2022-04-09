 Митинги во Франкфурте: как война в Украине отзывается в Германии | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 10.04.2022

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Германия

Митинги во Франкфурте: как война в Украине отзывается в Германии

В нескольких городах Германии в воскресенье прошли акции в поддержку действий России. Во Франкфурте-на-Майне разрешили не автопробег, но демонстрацию. Им противостояли сторонники Украины. Репортаж DW.

Флаги на пророссийской акции 10 апреля 2022 года на фоне банковского квартала во Франкфурте-на-Майне

Флаги на пророссийской акции 10 апреля 2022 года на фоне банковского квартала во Франкфурте-на-Майне

"Путин - военный преступник!" - кричали противники пророссийской демонстрации во Франкфурте-на-Майне. В ответ им под общее одобрение отвечали цитатой из свежей песни Сергея Шнурова: "Пшёл ты нах.!". Такая перепалка дает представление об атмосфере, в которой в воскресенье, 10 апреля, на площади перед Старой оперой Франкфурта проходила акция, заявленная организаторами под названием "Против разжигания розни и дискриминации русскоговорящих граждан/против войны - за мир".

Изначально организаторы акции во Франкфурте намеревались провести автопробег по типу того, что прошел в Берлине неделей раньше и вызвал значительный резонанс в Германии. Однако власти Франкфурта, в отличие от администрации Штутгарта или Ганновера, движение автоколонны не согласовали, а разрешили только проведение обычной демонстрации. Ради "сохранения общественной безопасности и порядка" участникам запретили выкрикивать лозунги и приносить плакаты, поддерживающие действия российских властей. Ограничения в свободе собраний городские власти связали с угрозой, что данное собрание может "преуменьшать страдания людей в Украине".

Запрет на символику и кордон из полиции 

На демонстрацию должно было прийти до двух тысяч участников, однако на площади перед зданием Старой оперы было, по оценкам полиции, не более 800 участников. Это - не считая тех еще примерно 300 человек, которые пришли туда же протестовать против пророссийской акции - с украинскими флагами. Чтобы избежать столкновений, сотрудники полиции, приехавшие в этот день во Франкфурт из разных городов земли Гессен, отделили проукраинских и пророссийских участников акции живым кордоном.

Участники пророссийской акции 10 апреля 2022 года прошествовали от здания оперы к главному кладбище Франкфурта, у входа к которому возложили цветы

Участники пророссийской акции 10 апреля 2022 года прошествовали от здания оперы к главному кладбище Франкфурта, у входа к которому возложили цветы

Участники пророссийской акции представляли из себя пеструю публику: мужчины среднего возраста с российскими флагами и ностальгирующие по СССР граждане с советскими флагами. Власти Франкфурта запретили любую демонстрацию георгиевской ленточки и букв Z и V, но кто-то тем не менее пришел туда, размахивая флагом самопровозглашенной Донецкой народной республики, кто-то - флагом Новороссии, еще кто-то - имперским черно-желто-белым флагом, не обошлось и без символики ВДВ. На акции были довольно много флагов разных других стран, - начиная от Германии, и заканчивая флагами Казахстана, Кыргызстана, Греции, Сербии и Беларуси.

Одежда участников тоже была под стать: казацкие папахи, символика ВДВ, толстовки, на которых крупными буквами было написано "Saebis", советские военные зимние шапки и пилотки.

"Я пришел сюда, чтобы поддержать Россию"

"Я пришел сюда, чтобы поддержать Россию. Я против фашизма, нацизма, и она с этим борется, - объяснил свое участие во франкфуртской демонстрации, один из пришедших, представившийся Сергеем. - Да, я, как и любой нормальный человек, не хочу войны, но в этой ситуации молчать нельзя - восемь лет назад травили русское население, женщин насиловали, детей убивали. Я не хочу этого". Российское вторжение в Украину Сергей оправдывает тем, что "они не убивают мирное население - они его спасают как могут".

Беженцы из Украины в Европе оказались, по его убеждению, "не просто так, а от своих же и убежали. Я не политик, политика это гадость полнейшая, но - слышите сами, что происходит?" - Сергей не закончил предложение в попытке привлечь внимание к тому, что сторонники Украины стали выкрикивать фразу "Путин - х...ло", на что в ответ он и другие участники стали скандировать "Россия, Россия".

Участником пророссийской акции во Франкфурте был и популярный блогер Сергей Фильберт – его аккаунт "Голос Германии" в сети Youtube имеет полмиллиона подписчиков. По его собственным словам, он оказывал информационную помощь франкфуртскому митингу. В ответ тем украинцам, которые во время разговора с DW скандировали "Буча", имея в виду предполагаемые военные преступления российской армии под Киевом, Фильберт предложил им "сначала скандировать "2 мая", имея в виду трагедию с сожженным Домом профсоюзов в Одессе в 2014 году. На вопрос, считает ли он, что трагедия в Одессе оправдывает расстрелы мирных людей в Буче, Сергей возразил: "Нет, но это начало этой войны. Это было начало, а потом были последствия". На вопрос, поддерживает ли он военные действия России против Украины, Фильберт ответил: "Войну я никогда не поддерживаю. К сожалению, я не смог объяснить украинскому населению, что такое геополитика, и что их когда-нибудь натолкнут на войну с Россией, что вступление в НАТО это - нехорошая идея".

"Я предложила бы им пару дней пожить в наших домах"

Среди пришедших к франкфуртской Старой опере сторонников Украины было много беженцев, в том числе Ирина Жукова из Харькова. Она рассказала о том, как знакомые и друзья из России реагировали на ее первые сообщения об ужасах войны: сначала со слезами и просьбами о прощении, а затем – страхом и попытками отстраниться со словами "У нас здесь военная цензура". По отношению к участникам пророссийской демонстрации Ирина, по ее словам, не испытывает ненависти.

Участники автопробега в Штуттгарте 10 апреля 2022 года

Участники автопробега в Штуттгарте 10 апреля 2022 года

"Это люди, которые находятся в очень большом заблуждении, в мании своей, которая со временем будет проясняться", - добавила она. Понять то, что пережила она и другие беженцы из Украины, участники пророссийского митинга не могут, уверена она. "Я бы предложила кому-нибудь из них, которые призывают назад в СССР или еще что-то такое, просто принудительно пожить два дня в наших домах, понимаете? В метро, в подвалах, в которых мы прятались и не могли поесть и помыться".

Два проукраинских митинга во Франкфурте

Проведя час у оперы, участники демонстрации проследовали по заранее согласованному маршруту к главному кладбищу Франкфурта. На всем пути их встречали противники митинга и развешанные заранее плакаты в поддержку Украины ("Мы не оставим Франкфурт тем, кто поддерживает войну"). Закончилась акция около трех часов дня возложением цветов у ворот кладбища - внутрь участников не пустили.

Чуть позже на двух других площадях в центре Франкфурта состоялись две акции в поддержку Украины. Одна из них прошла на площади Россмаркт, вторая - у площади перед старой ратушей Рёмер: она была самой многочисленной в этот день из всех трех митингов. В общей сложности полиция Франкфурта насчитала около 2500 участников проукраинских демонстраций. Участники пришли с флагами Украины и призывами остановить войну, прекратить покупать нефть и газ из России, чтобы тем самым остановить финансирование военных действий против Украины.

В этот же день акции прошли в других городах Германии: пророссийские - в Ганновере, Штуттгарте и Оснабрюке, проукраинская - в Берлине.

Новые крупные пророссийские акции ожидаются в Германии самое позднее 9 мая. 

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    Автор: Клаудиа Ден


       

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