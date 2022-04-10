 Посол Украины в ФРГ требует запрета флага РФ на демонстрациях | Новости из Германии о Германии | DW | 10.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Посол Украины в ФРГ требует запрета флага РФ на демонстрациях

По мнению Андрея Мельника, демонстрация государственной символики РФ неуместна в то время, пока Россия ведет войну на уничтожение против Украины.

Участники пророссийской акции в Штутгарте, 9 апреле 2022 года

Участники пророссийской акции в Штутгарте

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал запретить российские флаги и другие государственные символы на пророссийских демонстрациях в немецких городах. По его словам, это должно быть "запрещено законом до тех пор, пока Россия ведет эту войну на уничтожение против украинского народа", сказал Мельник в интервью агентству dpa в воскресенье, 10 апреля.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник

По мнению дипломата, демонстрация российской символики не имеет ничего общего со свободой слова, а является "прославлением варварской агрессии" в центре Европы.

Мельник пообещал провести "очень конкретные переговоры" с правительством Германии по этому поводу. "Я совершенно не понимаю, почему немецкие политики закрывают на это глаза, - сказал он. - Если вы выходите на демонстрацию с российским флагом, то вы автоматически поддерживаете государство, которое ведет войну на истребление против Украины и нашего гражданского населения".

Пророссийские автопробеги  в Германии

В последние дни в нескольких городах Германии прошли автопробеги, устроенные, по словам их участников, в знак протеста против дискриминации русскоязычного населения в стране. В субботу, 9 апреля, длинная автоколонна со множеством российских флагов на капотах проехала через Штутгарт.

Лозунг участников этой акции звучал так: "Против дискриминации русскоязычных". Демонстранты требовали "остановить русофобию" и выступали "против дискриминации русскоязычных детей в школах".

Украинский посол осудил вандализм в Трептов-парке

В ночь на 7 апреля в берлинском Трептов-парке неизвестные осквернили мемориал в память о советских солдатах, погибших во время Второй мировой войны, написав на нем красной краской антироссийские лозунги и нанеся на него свастику и букву Z. Андрей Мельник резко осудил этот акт вандализма. "Я однозначно осуждаю эту мазню, даже если некоторые лозунги о том, что на руках России в этой войне - украинская кровь, являются правдой", - сказал Мельник в интервью.

"Думаю, что это была преднамеренная провокация, в том числе с целью дискредитации Украины", - предположил он. Посол призвал сенатора по внутренним делам Берлина Ирис Шпрангер (Iris Spranger) и полицию сделать все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности и лучше защитить мемориалы в Трептов-парке и берлинском парке Тиргартен от вандализма.

Смотрите также:

  • Покупатель расплачивается на рынке купюрой номиналом в пять евро

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Поход в магазин стал дороже

    В Германии потребители возмущаются растущей стоимостью жизни. Вторжение России в Украину и вызванные им санкции Запада против РФ сыграли в этом решающую роль. Последний раз уровень инфляции в стране, сопоставимый с мартовским 2022 года, наблюдался в ФРГ в 1981 году. Федеральное правительство хочет в течение месяцев ввести эмбарго на поставки угля из РФ, но медлит с запретом на импорт газа и нефти.

  • Автомобили в очереди на одной из заправок Найроби

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Очереди на заправках в Кении

    Последствия войны в Украине ощущаются и в Найроби: здесь образуются длинные очереди на бензоколонках. Топливо становится дефицитным и дорогим. Усугубляет ситуацию продовольственный кризис.

  • Пекарь в Стамбуле

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Растущие цены на хлеб в Турции

    Россия - один из крупнейших в мире производителей пшеницы. Одним из следствий введенного РФ запрета на экспорт зерна стал рост цен на хлеб в Турции. Это - наглядный пример того, как международные санкции разрывают цепочки поставок. К крупнейшим экспортерам пшеницы относится и Украина. Однако в условиях войны корабли с зерном из этой страны не могут покинуть черноморские порты.

  • Рабочий складывает мешки с мукой на популярном оптовом рынке в Багдаде - Джамиля

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Взлет цен на пшеницу в Ираке

    Этот рабочий складывает мешки с мукой на популярном оптовом рынке в Багдаде - Джамиля. И в Ираке цены на пшеницу после вторжения России в Украину резко выросли: ведь на обе воюющие страны приходится не менее 30 процентов мирового объема торговли этим злаком. Ирак до сих пор сохранял нейтралитет, но плакаты, выражающие поддержку Путину, теперь в стране запрещены.

  • Протесты в Лиме из-за роста цен на продовольствие

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Протесты в Перу

    На фото изображены волнения в столице Перу Лиме. Продолжающиеся там с начала апреля протесты направлены, в частности, против роста цен на продовольствие, топливо и удобрения, усугубившегося на фоне войны в Украине. 5 апреля президент страны Педро Кастильо был вынужден ввести комендантский час, однако отменил его уже через сутки, после чего протесты продолжились.

  • Один из протестующих в Шри-Ланке показывает в камеру кусок хлеба, 15 марта 2022 года

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Кризисная ситуация в Шри-Ланке

    В Шри-Ланке тоже идут демонстрации: люди выражают свое недовольство повышением стоимости жизни, нехваткой топлива и отключениями электроэнергии. В начале апреля протестующие даже пытались взять штурмом резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. Последний объявил чрезвычайное положение и обратился к Индии и Китаю за помощью в поставках необходимых ресурсов.

  • Участники протеста против роста цен на продукты питания и энергию, Глазго,12 февраля 2022 года

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Шотландцы возмущены ростом цен на продукты и отопление

    В Шотландии также проходят демонстрации против роста цен на продукты питания и энергоносители. В знак протеста против повышения стоимости жизни профсоюзы организовали выступления по всей Великобритании. "Брекзит" стал причиной роста цен во многих сферах жизни. Ожидается, что война в Украине усугубит этот эффект.

  • Национальное блюдо Великобритании: Fish & Chips

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Сколько теперь стоит эта рыба?

    Британцы опасаются за свое любимое национальное блюдо. Ежегодно в королевстве съедают около 380 миллионов порций рыбы с картофелем (Fish & Chips). Однако из-за жестких санкций сейчас растут цены на белую рыбу, растительное масло и энергоносители. В феврале 2022 года инфляция в Великобритании по сравнению с тем же месяцем прошлого года составила 6,2%.

  • Нигериец расфасовывает муку в мешки

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Война как шанс для экономики?

    Торговец в нигерийском Ибафо расфасовывает муку для перепродажи. Нигерия уже давно хочет снизить потребности в импорте продовольствия и сделать свою экономику более устойчивой и в других областях. Можно ли расценивать войну как шанс для экономики? Алико Данготе, самый богатый человек Нигерии, недавно открыл крупнейший в стране завод по производству удобрений и теперь надеется на спрос.

    Автор: Клаудиа Ден


Смотреть видео 02:40

Ужасы войны в Бородянке - разрушенные дома и тела под завалами (08.04.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

43-й день войны: жители освобожденных районов Украины рассказывают о жестокости армии РФ (07.04.2022)  

Запад наказывает семью Путина: кремлинологи о санкциях против детей российского президента (08.04.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Война в Украине: хроника событий 10 апреля  

30 дней до дефолта: Россию "поставили на счетчик" из-за оплаты долгов рублями  

В Штутгарте прошел пророссийский автопробег  