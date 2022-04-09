В Штутгарте прошел пророссийский автопробег

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Около 200 автомобилей с флагами РФ проехали колонной по Штутгарту. Участники выступили против "дискриминации русскоговорящих" и перед автопробегом потанцевали под "Калинку".
В Штутгарте в субботу, 9 апреля, состоялся пророссийский автопробег. Мероприятие, участники которого проехали колонной по административному центру земли Баден-Вюртемберг, собрало 190 автомобилей. На капотах и окнах многих транспортных средств были закреплены флаги РФ. Полиция не сообщала о столкновениях или существенных помехах дорожному движению.
Организаторы пробега выступили против "дискриминации русскоговорящего населения" ФРГ, а также "дискриминации русскоговорящих детей в школах" и призвали "прекратить русофобию". Перед отправкой колонны в путь прозвучали гимны России и Германии. Кроме того, собравшиеся некоторое время потанцевали под песню Ивана Ларионова "Калинка".
Ранее власти запретили на акции демонстрацию каких-либо символов, связывающих мероприятие с начатой Россией войной против Украины. Около 20 человек провели неподалеку от места автопробега демонстрацию в поддержку Украины.
Аналогичная пророссийская акция ожидается 10 апреля в Лёррахе на юго-западе Баден-Вюртемберга. Там же пройдут 2 контрдемонстрации, участники которых хотят привлечь внимание к жестоким действиям российских военных в Украине по отношению к мирным жителям.
Это не первый пророссийский автопробег в Германии за последние дни. Акция в Бонне прошла относительно незаметно для общественности, во Франкфурте-на-Майне власти города запретили автопробег, а мероприятие в Берлине собрало около 900 участников и вызвало немало критики.
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