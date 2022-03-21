По-украински: самая важная информация о Германии для детей и взрослых

С начала войны России против Украины в Германию прибыли десятки тысяч беженцев - в основном украинцев. Среди них немало детей. Чтобы обеспечить взрослых необходимой информацией, а малышей - отвлечь от пережитых ими ужасов, немецкие теле- и радиоканалы создали специально для них несколько информациюнных и развлекательных сервисов на украинском языке.

Для самых маленьких украинцев

Так, культовая в Германии программа для детей "Передача с Мышью", которая впервые вышла в эфир 51 год назад и до сих пор продолжает радовать юных телезрителей, теперь доступна и для маленьких украинцев. В образовательных клипах главные герои Мышь, Слон и Утка объясняют, как что устроено в мире: например, каким образом цвета попадают в цветные карандаши, почему у белки такой пушистый хвост или почему выпадают молочные зубы. Во второй части передачи малышам показывают мультфильм, который не нуждается в переводе. Специальное предложение телеканала WDR можно найти здесь.

"Передачу с Мышью" теперь можно посмотреть и по-украински

Общественно-правовая медиакомпания ARD также создала на украинском языке отдельную страницу в своей онлайн-медиатеке. Помимо мультфильмов из "Передачи с Мышью" здесь можно посмотреть приключения другого популярного героя - Барашка Шона, мультсериал про Крота, Песочного человечка и другие детские передачи. Есть и возможность получить первые уроки немецкого языка. В частности, в медиатеке размещены анимационные ролики для изучения алфавита, а также передача "Немецкий с носком", где юных зрителей в игровой форме знакомят с самыми простыми разговорными фразами.

Помочь адаптироваться в новой языковой среде должна и радиопередача, функционирующая наоборот: она предназначена для немецких детей, которые хотят изучать украинский язык. Вместе со студенткой из Украины Юлией они осваивают слова и фразы, которые помогают в общении с новыми украинскими соседями или одноклассниками.

Как устроена жизнь в Германии: информация и советы

Прочитать советы по поиску частного жилья, узнать, как получить бесплатную сим-карту, каких предложений стоит остерегаться, можно в Instagram-канале "How to Deutschland". Этот канал, созданный медиакомпанией ARD и телеканалом ZDF на украинском, английском и немецком языках, разработан специально для тех, кому пришлось бежать от войны в Украине, и тех, кто им хочет помочь.

Практические советы для беженцев - на канале How to Deutschland в Instagram

Сайт Germany4ukraine, созданный министерством внутренних дел ФРГ, содержит на русском и украинском языках основную информацию по бюрократическим вопросам, которые могут возникнуть в связи с переездом в Германию, а также инструкцию для той или иной ситуации, например, если требуется нетложная медицинская помощь.

Новости по-украински

С 18 марта частные телеканалы RTL и ntv делают новостной дайджест "Ukraine Update". Передача выходит с понедельника по пятницу на украинском языке. Это пятиминутные выпуски новостей об актуальной ситуации в Украине. Ведущая Каролина Ашион два десятка лет работала журналистом в Киеве и также была вынуждена бежать от войны.

Миниподкаст с новостями и сервисной информацией для переселенцев и беженцев в Германии предлагает и радиоcтанция WDR. Этот сервис в рамках формата "Cosmo" ранее существовал на русском языке, а теперь - и по-украински.

Конечно, прочитать об актуальном развитии ситуации вокруг Украины на украинском языке можно на сайте Deutsche Welle.

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